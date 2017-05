Comme si le PSG voulait tirer un trait sur la saison 2016-2017, le nouveau maillot pour la saison prochaine vient d’être dévoilé par le club de la capitale et son équipementier, Nike. Assez classique avec l’habituelle couleur bleu foncé, la nouvelle tunique pour la saison 2017/2018 revêt aussi quelques nouveautés notamment sur le haut du maillot.

En effet, les épaules et les manches des joueurs parisiens seront recouverts d’un mélange de couleur rouge et bleu la saison prochaine. Cette partie du maillot est équipée de la technologie Aeroswift, « un motif géométrique subtil qui améliore l’ajustement lorsque l’athlète est en mouvement », selon la marque à la virgule. Pour le reste, cela ressemble à du classique : on retrouve la couleur bleu nuit du PSG que l’on connaît depuis de nombreuses saisons désormais.

Une ligne rouge « constituée de chevrons linéaires fins » est présente du col jusqu’en bas du maillot. Les inscriptions « Paris » sur le col et « Ici, c’est Paris » à l’intérieur de la tenue rappellent aussi le sentiment d’appartenance à la ville et « la fierté du club ». Le tout présenté par Edinson Cavani, symbole du futur parisien et meilleur joueur de la saison qui vient de s’écouler avec ses 49 buts toutes compétitions confondues.