Très actif depuis sa nomination à la tête de la présidence de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud ne pense pas qu’aux recrues des prochains mercatos du club olympien. Conscient de la difficulté qu’éprouve le cinquième du dernier exercice de Ligue 1 à lancer des jeunes prometteurs, le dirigeant phocéen s’est fixé deux objectifs majeurs : promouvoir le centre de formation marseillais et empêcher les meilleurs jeunes de la région de filer ailleurs qu’à l’OM. Ce deuxième objectif est d’ailleurs à l’origine de plusieurs partenariats conclus entre la formation phocéenne et diverses équipes des environs (l’ASPTT Mazargues, le Burel FC, Luynes Sport, l’ASPTT Marseille, l’ASC Vivaux-Sauvagère, le SO Caillols ou encore Air Bel).

Des opérations largement relayées médiatiquement et qui démontrent l’envie de l’OM de faire main basse sur les meilleurs talents de sa région. Cependant, un homme doute du bien fondé de la manœuvre. Et cet homme c’est l’ancien directeur sportif et coach de l’OM : José Anigo. Longuement interrogé dans les colonnes de La Provence, ce dernier n’y est pas allé de main morte. En clair, pour Anigo, ces partenariats ne sont que des coups médiatiques qui ne garantissent en rien l’arrivée des meilleurs jeunes de la région dans son club de coeur.

Anigo ne croit pas aux partenariats conclus par l’OM

« À l’échelle de ce que peut représenter l’OM, ce n’est rien d’aider un club amateur, que ce soit financièrement ou en matériel. Après, c’est bien beau de signer des partenariats, bien sûr que médiatiquement, ça en jette, mais cette poudre de perlimpinpin, je la connais. En réalité, quand vous êtes parents et que vous avez un enfant qui est super fort, qu’est-ce que vous en avez à faire que l’OM ait signé un accord avec le club où votre fils joue ? »

Et ce n’est pas tout. Pour son justifier son point de vue, Anigo ressort l’éternel argument servi pour expliquer la faillite de l’OM avec les jeunes : Marseille n’est tout simplement pas un club qui a pour vocation de puiser dans son centre de formation. « À partir du moment où l’OM va recruter un certain nombre de joueurs pour atteindre un certain niveau à l’échelle européenne, combien de jeunes du centre de formation vont avoir la possibilité de jouer en pro ? Là, vous avez la raison pour laquelle les parents ont une mauvaise image de l’OM, c’est tout. Ce n’est pas dans la politique du club de faire jouer les jeunes, ça ne l’a jamais été réellement. Il y a eu des exceptions. (...) Oui il y en a eu, et de très bons, mais cette année, combien l’OM va en faire signer pro et combien vont être débarqués du centre de formation ? » A bon entendeur...