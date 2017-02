Meilleur joueur et buteur (8 réalisations) du Championnat d’Europe des U17 en 2015, compétition qu’il a remportée avec les Bleuets, Odsonne Edouard (19 ans) est l’un des talents les plus prometteurs du Paris Saint-Germain. Finaliste de la Youth League avec les Rouge et Bleu en 2016, l’attaquant a, comme plusieurs jeunes pousses parisiennes, choisi de donner un nouveau coup d’accélérateur à sa carrière en pliant bagage pour rebondir dans un club de Ligue 1 sous la forme d’un prêt.

Encore trop frêle pour espérer avoir sa chance au sein de l’équipe première du PSG, Edouard a donc débarqué du côté de Toulouse l’été dernier. L’objectif du Titi parisien était clair : profiter d’un club où la pression est moindre par rapport à Paris pour affûter ses armes dans le but de revenir plus fort dans la capitale. Malheureusement pour lui, Odsonne Edouard est loin d’avoir la réussite d’Adrien Rabiot, autre Parisien prêté au TFC (en 2012/2013) pour y faire ses gammes.

Dupraz ne changera rien pour Edouard

En seize apparitions en Ligue 1, Edouard n’a été titularisé qu’à quatre reprises et n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois (le 19 novembre dernier contre Metz). Pire, il ne compte que vingt minutes de jeu depuis le début de l’année 2017. Une situation compliquée qui a alerté les dirigeants du PSG. Selon L’Équipe, une conversation téléphonique a eu lieu ces derniers jours entre les décideurs du TFC et le duo francilien Patrick Kluivert-Olivier Létang. Ces derniers auraient à cette occasion exprimé leurs mécontentements face au faible temps de jeu accordé à Edouard.

Un petit coup de gueule qui n’a pas ébranlé pour autant l’entraîneur des Pitchounes Pascal Dupraz. « Le statut de joueur prêté est forcément à part. Surtout quand il y a eu un gros investissement (l’arrivée d’Andy Delort). Odsonne a eu l’habitude de jouer dans une équipe dominatrice. Là, c’est autre chose. Il a fait des efforts dans son travail au quotidien et dans la compréhension de son jeu. Mais il reste perfectible ». Et malheureusement pour Edouard, l’état de forme actuel de la recrue Delort (3 buts lors de ses 3 derniers matches en L1) risque de confirmer les dires de Dupraz pendant un long moment.