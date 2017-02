C’est un match que tous les supporters attendent avec impatience. Chaque année, les fans parisiens et marseillais cochent la date du célèbre Classique du championnat de France entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Après le triste 0-0 du match aller au Parc des Princes (10e journée), les Parisiens se déplacent à l’Orange Vélodrome ce dimanche soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre spéciale, en témoigne la présence d’un joueur parisien devant la presse ce samedi - la première fois pour un match de championnat cette saison - en la personne de Marquinhos. Et s’il sait que cette rencontre en terres phocéennes sera loin d’être gagnée d’avance, le défenseur parisien a souhaité prévenir la formation de Rudi Garcia : les Rouge-et-Bleu auront l’ambition de réaliser la même performance que lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0).

« Au match aller, c’était le premier match de Garcia. Il avait besoin de temps pour mettre sa philosophie de jeu en place. Maintenant ils sont mieux. L’équipe le comprend mieux. J’espère que Marseille va attaquer un peu plus, qu’il y aura plus de jeu. On va voir le PSG avec la même détermination, la même envie que lors du match face au FC Barcelone. Ça a été un match spécial pour nous. C’est un match aussi important, il faut attaquer avec cette même envie. Pour les supporters aussi ce match est important. Si on n’attaque pas ce match comme face au Barça, on va se faire prendre. Il faut avoir la même ambition, pour aller chercher les trois points. (...) Le championnat ne se décide pas sur un match. Il faut toujours ramener des points. On ne l’a pas totalement fait contre Toulouse, il faut le faire contre l’OM », a déclaré le défenseur brésilien de 22 ans.

« Nous sommes prêts »

Même son de cloche pour le coach parisien Unai Emery, visiblement prêt pour cette rencontre face au rival marseillais. « C’est mon deuxième Clasico. Je connais l’importance de ce match. On prépare les matches pour bien jouer, pour prendre les 3 points. C’est clair que nous avons besoin de progresser au classement pour réduire l’écart avec Monaco et Nice. C’est pour ça que c’est un match important. Un grand club comme le PSG est prêt pour les grands matches. L’OM est un grand club. Une équipe très importante en France. L’OM s’est renforcé avec plusieurs joueurs, un entraîneur, et aussi Zubizarreta (le directeur sportif). Demain, le Vélodrome sera plein, il y aura beaucoup d’envie. Mais notre équipe est prête pour jouer un match comme celui de demain », a déclaré le technicien espagnol qui a également tenu à souligner le bon travail de Rudi Garcia depuis son arrivée sur la Canebière.

« Garcia a apporté une mentalité plus offensive à l’OM. C’est une équipe difficile, il se sont renforcés avec plusieurs joueurs comme Sanson, Payet et Evra. Ils sont mieux, dans une bonne forme. Mais nous voulons bien jouer, nous serons concentrés pour surmonter la difficulté de jouer au Vélodrome. Pour notre progression, on doit gagner. Je ne suis pas inquiet. J’ai confiance en mes joueurs. Nous sommes prêts », a conclu l’entraîneur parisien. L’OM est prévenu, le Paris Saint-Germain se déplace dans le sud de la France avec la ferme intention d’imposer sa loi chez son rival de toujours. Entre un PSG capable des plus grands exploits et un OM en pleine révolution, ce Classique risque de faire des étincelles !