86e minute : Thiago Silva, pressé, joue un ballon en retrait vers Areola. Ce dernier rate son contrôle, se rattrape avec un crochet osé face à Bauthéac puis tarde à dégager, ce qui permet au Lillois de le gêner et à De Préville de marquer. Stupeur dans le Parc des Princes. Quelques minutes plus tard, le but, inscrit en position de hors-jeu, de Lucas redonnera le sourire aux supporters parisiens. Mais pour Areola, poussé à aller fêter la victoire par un membre du staff, l’heure n’est pas à la joie. Son erreur a failli coûter deux points à son équipe, qui aurait été largement distancée par l’AS Monaco.

Alors, qu’a pensé l’entraîneur parisien, Unai Emery, de cette boulette ? Il n’a pas accablé son gardien, surtout parce qu’il a mis l’accent sur la faute de Bauthéac, qui frappe dans le pied d’Areola plus que dans le ballon. « Si l’arbitre siffle la faute, c’est fini. Il n’a pas sifflé et c’est une action avec la personnalité du gardien : il joue au ballon comme il l’a fait en 1e mi-temps. Bien sûr que nous voulons travailler dans la sécurité, mais il fait bien la 1ère action… Il est grand, l’autre joueur est plus petit, il lui touche le pied et le ballon. L’arbitre ne siffle pas faute mais il a eu faux », a assuré Emery, qui n’effacera pas la colère des Lillois avec cette déclaration.

Une bonne leçon pour la suite

Il a tout de même admis que ce fait de jeu n’était pas à l’avantage de son portier, pour lequel il positive au maximum. « C’est bon pour apprendre, pour l’expérience. Tous les joueurs connaissent des choses positives et négatives au cours de leurs carrières. Les choses négatives sont là pour qu’il apprenne, c’est bon pour le futur qu’il ait connu ça. L’équipe a bien répondu après cette action, elle a marqué le 2ème but et c’est important de prendre les trois points. Areola a senti la pression quand l’arbitre n’a pas sifflé faute et qu’il y a eu faute : pour lui, c’était dur. Mais c’est bon pour lui de vivre cette chose négative, pour le futur », a-t-il conclu.

Le futur, justement, quel sera-t-il pour Areola ? A priori c’est le rôle de doublure qui l’attend dès que Kevin Trapp sera jugé apte physiquement. Emery pense pouvoir compter sur lui rapidement, alors qu’un déplacement à Bordeaux puis la réception du Barça se profilent. Areola arrivera-t-il à se relever de ce nouveau fait de jeu en sa défaveur ? Plus que la place de numéro 1, c’est sa confiance qui est en jeu.