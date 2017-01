Il est enfin là ! C’est dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 0h30, que l’Olympique de Marseille mettait fin au feuilleton du mercato hivernal. Dimitri Payet est enfin Marseillais, lui qui avait quitté le club à l’été 2015 pour rejoindre la Premier League. Le Réunionnais a signé un contrat de quatre saisons et demi, pendant que la direction phocéenne a dû débourser un montant situé entre les 29 et 30 millions d’euros pour rapatrier le n°17 de West Ham.

Et c’est en ce début d’après-midi de lundi que Dimitri Payet était présenté à la presse. Jacques-Henri Eyraud, président du club, était accompagné du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Et il s’est prêté à des révélations concernant l’arrivée du désormais ancien Hammer. « Dimitri, en venant ici, a accepté une diminution significative de sa rémunération, je pense que c’est important. Le foot français souffre d’un manque de compétitivité par rapport au foot anglais, les salaires là bas sont 2,3 fois supérieurs », a expliqué le président, confirmant une information de Sky Sports publiée plus tôt dans la journée.

Le joueur a fait une croix sur beaucoup d’argent

Un sacrifice considérable donc, comme l’a bien souligné Eyraud : « c’est aussi un signal fort de sa part et montre son attachement à l’OM, et confirme aussi pour nous la nécessité de rester disciplinés financièrement ; West Ham a communiqué sur le montant du transfert donc je ne vais pas faire de commentaires à son sujet. Pour qu’une négociation réussisse il faut qu’il n’y ait pas de gagnant et pas de perdant, il faut qu’elle soit OK pour les deux parties ». Si le nouveau salaire du joueur n’a pas officiellement été dévoilé, on rappelle qu’il touchait un peu plus de 7 millions d’euros annuels à West Ham.

Voilà qui est clair. Toujours est-il que le joueur va devoir se délester d’une partie de ses premières fiches de paie. Sky Sports annonçait ainsi que le club londonien allait réclamer au joueur l’intégralité du salaire du mois de janvier à Payet, qui n’a pas joué et a refusé de jouer avec les U23 depuis les premières approches de l’Olympique de Marseille. Quoi qu’il en soit, nul doute que ce geste va lui permettre d’entrer encore un peu plus dans le cœur des supporters marseillais.