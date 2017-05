C’est fait ! Manchester City a réalisé le premier gros coup de ce mercato estival ! En effet, Pep Guardiola et les dirigeants mancuniens se sont attachés les services de Bernardo Silva contre la somme de 50 millions d’euros (hors bonus). Auteur d’une superbe saison sous la tunique de l’AS Monaco (11 buts et 12 passes décisives en 58 apparitions avec l’ASM cette saison), l’ailier de 22 ans a signé un contrat de 5 ans en faveur du club anglais. Avec ce transfert, l’international portugais vient chambouler le top 10 des plus grosses ventes de Ligue 1 en se positionnant à la 2e place du classement, ex-aequo avec son ancien coéquipier Anthony Martial, transféré à Manchester United en 2015 contre 50 M€ (hors bonus).

En tête de ce classement, on retrouve un ancien pensionnaire du Stade Louis II en la personne de James Rodriguez. Le Colombien avait quitté Monaco pour rejoindre le Real Madrid en 2014 contre la coquette somme de 80 M€. Le club de la Principauté est véritablement le roi des grosses ventes dans l’Hexagone puisque c’est Geoffrey Kondogbia qui occupe la 4e place de ce top 10 suite à son départ de la formation princière vers l’Inter Milan en 2015 en échange de 40 M€. Juste derrière, on retrouve Eden Hazard, transféré du LOSC à Chelsea en 2012 contre 40 M€. L’Olympique Lyonnais a réalisé deux grosses ventes ces dernières années avec les transferts de Michael Essien à Chelsea en 2005 contre 38 M€ (6e place) et Karim Benzema vers le Real Madrid en 2009 contre 35 M€ (8e place).

Le top 10 des départs les plus chers de Ligue 1 (hors bonus) :

1 – James Rodriguez (COL) en 2014 de Monaco au Real Madrid : 80 M€

2 – Anthony Martial (FRA) en 2015 de Monaco à Manchester United : 50 M€

3 – Bernardo Silva (POR) en 2017 de Monaco à Manchester City : 50 M€

4 – Geoffrey Kondogbia (FRA) en 2015 de Monaco à l’Inter Milan : 40 M€

5 – Eden Hazard (BEL) en 2012 de Lille à Chelsea : 40 M€

6 – Michael Essien (GHA) en 2005 de Lyon à Chelsea : 38 M€

7 – Didier Drogba (CIV) en 2004 de Marseille à Chelsea : 37 M€

8 – Karim Benzema (FRA) en 2009 de Lyon au Real Madrid : 35 M€

9 – Ronaldinho (BRE) en 2003 du PSG au FC Barcelone : 32 M€

10 – David Luiz (BRE) en 2016 du PSG à Chelsea : 32 M€