C’est avec un goût d’inachevé que la saison du Paris Saint-Germain va se terminer. En effet, s’il reste un mince espoir mathématiquement parlant, le club de la capitale s’apprête à céder le trône de champion à l’AS Monaco, qui a trois points d’avance, un match en retard, et une large avance en termes de différence de buts. Pour la première fois depuis 2012, les Rouge-et-Bleu ne remporteront pas le championnat de France de Ligue 1, ce qui constitue de fait un échec auquel s’ajoute la remontada subie en huitième de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (victoire 4-0 à l’aller, défaite 6-1 au retour).

Habitué à dominer de la tête et les épaules la L1, le club francilien a donc cette fois été renversé. Comment expliquer ce couac ? Les Parisiens tentent d’apporter quelques éléments de réponse, à commencer par Blaise Matuidi, qui livre un verdict sans appel : « Monaco a gagné. Monaco mérite amplement son titre. Monaco a fait une super saison » En quelques mots, le milieu de l’équipe de France résume le ressenti des joueurs francilien : l’ASM a été meilleure cette saison.

« C’est notre faute »

Si ce constat d’échec est donc teinté d’admiration envers le club de la Principauté, la performance monégasque permet surtout aux Parisiens de justifier leur objectif manqué. « Je pense qu’en Ligue 1, c’est la première fois qu’on voit un deuxième à 86 points. Ça veut tout dire, ça veut dire que devant, ça a carburé, » analyse Matuidi, rejoint par Kevin Trapp, quelque peu agacé par les critiques : « On parle d’une saison ratée... Bien sûr, on n’est pas champions, mais quand même... J’espère qu’on va finir à 89 points, si Monaco gagne ses deux matches ils finiront à 95 points. L’année dernière, on a fini à 96 points, avec 30 points d’avance. Il faut quand même respecter les autres. »

Lucides sur leurs manques, les joueurs de la Capitale savent très bien où et quand ils ont perdu leur titre de champion. « Contre le premier (Monaco) et le troisième (Nice), on n’a pas gagné (2 défaites, 2 nuls en quatre confrontations). Cela ne s’est pas joué que là, mais c’était important de prendre des points contre ces équipes là, on n’a pas su le faire, » constate le numéro 14 du PSG, tandis que Marco Verratti remonte plus loin dans la saison pour trouver la source des maux parisiens : « Je pense qu’on a perdu aussi car sur la première moitié de saison, on n’a pas été performants. C’est notre faute, à nous les joueurs. » Le constat est clair, et Matuidi conclut sans détour : « On doit tirer des leçons de cette saison. L’année prochaine, avant de penser à la Ligue des Champions, il faudra penser à la Ligue 1. » La devise du club, « Rêvons plus grand », en prend un sacré coup.