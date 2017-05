26 buts. À seulement 18 ans, Kylian Mbappé a terminé sa première saison pleine avec 26 buts dans la musette. En quelques mois, le jeune talent français a mis toute l’Europe dans sa poche, avec des performances bluffantes en Ligue des Champions (6 buts en 6 matches à partir des huitièmes de finale), et s’est ouvert les portes de l’équipe de France. Annoncé dans les plus grands clubs, il pourrait devenir dans les prochaines semaines le joueur le plus cher de l’histoire, s’il choisit de quitter son club formateur. En tout cas, une chose est sûre, le natif de Bondy constitue une magnifique vitrine pour la formation à la monégasque.

Si Mbappé a crevé l’écran, difficile aussi d’oublier Valère Germain, symbole par excellence du renouveau de l’ASM. Formé lui aussi sur le Rocher, l’attaquant de 27 ans a tout connu. L’enfer de la Ligue 2, la remontée dans l’élite en 2013, jusqu’au titre de champion de France. Entre temps, c’est chez le voisin niçois qu’il avait explosé aux yeux de la France, inscrivant 14 buts en Ligue 1 la saison passée. Et ces dernières années, Yannick Ferreira-Carrasco, Layvin Kurzawa, Nicolas Nkoulou ou encore Stéphane Ruffier avaient tous pris la tangente un à un pour tenter leur chance loin de la Principauté.

Dans la légende des Bleus

Mais si la formation monégasque est aujourd’hui reconnue, c’est avant tout parce qu’elle a fourni à l’équipe de France bon nombre de talents, aux périodes clés de son histoire. D’abord, Manuel Amoros a été un cadre de la génération Platini, qui a remporté le premier Euro de l’histoire de la sélection en 1984. Cette année-là, c’est d’ailleurs Bruno Bellone, produit du centre asémiste, qui marquait le deuxième but des Bleus en finale, face à l’Espagne. Sans oublier Jean-Luc Ettori qui, s’il n’a jamais été incontournable en équipe de France, a détenu pendant plus de 20 ans le record du nombre de matches disputés en première division (602).

Et que dire de la génération 98, ancrée à jamais dans les souvenirs du peuple français. Cette année-là, la France remporte la Coupe du Monde, quelques mois avant la naissance de Kylian Mbappé, avec quatre joueurs formés à l’ASM. Lilian Thuram s’offre un doublé mythique en demi-finale, Emmanuel Petit scelle la victoire française en finale, et les jeunes Thierry Henry et David Trezeguet crèvent l’écran, à tout juste 20 ans. 19 ans plus tard, difficile d’effacer ces noms des mémoires : Trezeguet restera comme le héros de la finale de l’Euro 2000 (but en or) et le héros malheureux de la finale du Mondial 2006 (tir au but raté). Thierry Henry, lui, peut se targuer d’être le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, avec 51 réalisations, tandis que Thuram est encore aujourd’hui le plus capé (142 sélections).

Avant cela, Henry et Thuram avait été lancés par Arsène Wenger, entraîneur des Rouge-et-Blanc au début des années 90. Le jeune attaquant remportera même un titre de champion de France, en 1997. Trois ans plus tard, après les départs de Henry et Trezeguet, l’ASM remporte son dernier titre de champion avant celui de 2017. Aux commandes de cette équipe, on retrouve un certain Claude Puel, personnage emblématique du club. Tout au long de sa carrière de joueur, il aura été fidèle au club de la Principauté, glanant au passage deux Championnats et une Coupe de France, avant de prendre place sur le banc et de guider les siens vers un nouveau sacre, en 2000, avec les Marco Simone et Marcelo Gallardo. Des stars effacées des tablettes par les nouveaux champions de France, bien décidés à marcher sur les traces de leurs glorieux aînés.