Coup d’envoi de cette 21e journée de Ligue 1 avec une rencontre toujours tendue entre deux équipes rivales. À Furiani, Bastia recevait des Niçois bien décidés à récupérer leur place de leader après leur faux pas le week-end passé contre Metz. Les Aiglons se rendaient en Corse diminués par les nombreuses absences de Belhanda, Le Marchand, Baysse, Pereira, Cardinale, Seri ou encore Eysseric mais ils enregistraient le retour de Balotelli. L’Italien était d’ailleurs très attendu par le public bastiais qui le chambrait dès l’échauffement. La tâche ne s’annonçait pas simple.

Les premières minutes de la rencontre confirmaient cette tendance puisqu’après un ballon perdu dans sa surface par Souquet, Danic se procurait une énorme double occasion avec un premier arrêt de Benitez puis une frappe au-dessus alors que le but était grand ouvert (2e). Nice montrait un déchet inhabituel dans le jeu avec un grand nombre de passes manquées et des cadeaux offerts aux adversaires. Après quelques ratés face au but, le Sporting allait trouver la mire par un but de Oniangué (1-0, 17e), nouvelle recrue arrivée dans la semaine en provenance de Wolverhampton.

Nice se heurte à la défense bastiaise

L’ancien Rémois se distinguait à nouveau une minute plus tard. Après avoir chipé un ballon dans les pieds de Sarr, il tentait de trouver Diallo dans l’axe mais le pied de Dante l’empêchait de réussir son geste (18e). Le Gym éprouvait les pires difficultés à faire le jeu avant de finalement égaliser grâce à une tête de Souquet sur un corner tiré par Cyprien (1-1, 33e). C’est donc un peu par miracle que Nice revenait au vestiaire avec ce score nul. De retour sur le pré, Nice appuyait sur l’accélérateur avec cette belle opportunité de Balotelli. Transparent jusque-là, l’Italien perdait son duel face à Leca après un bon centre de Dalbert (48e).

Après une nouvelle occasion pour Burner à la suite d’une merveille de passe de Cyprien (59e), l’affaire se compliquait sérieusement pour Bastia puisque Cahuzac voyait rouge après un second avertissement récolté en neuf minutes (64e). Réduits à dix contre onze, les Corses faisaient barrage devant leur but et Leca devait s’employer à quelques reprises (68e, 74e) alors que Balotelli était signalé en position de hors-jeu (82e) et que Souquet ne cadrait pas sa frappe (84e). Leca captait un dernier coup-franc de Balotelli (90e+2) et soulageait toute son équipe qui accroche un bon point ce soir. Nice n’a plus gagné depuis la 18e journée et enregistre un troisième nul de suite.

