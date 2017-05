38e et dernière journée de Ligue 1. La plupart des équipes n’avaient plus grand-chose à jouer ce soir. C’est surtout dans le bas du classement qu’il y avait un incroyable suspense puisqu’à distance, Dijon, Caen, Lorient, Bastia et Nancy voulaient éviter les deux places de la relégation et l’unique siège des barrages. Mieux placé au classement avec une 16e place au coup d’envoi, le DFCO, sans Reynet forfait de dernière minute, se rendait à Toulouse et ont réalisé un match nul 0-0 mérité, malgré un penalty manqué par Braithwaite en première mi-temps. Les Bourguignons ont sauvé leur tête en Ligue 1 sans trop trembler.

Direction le Parc des Princes où Caen affrontait un PSG qui fêtait la dernière de Maxwell et avec un Lo Celso titulaire. Après une ouverture du score rapide de Rabiot (13e), les Normands ont eu des opportunités. Ils ont d’abord bénéficié d’un penalty, tiré par Rodelin mais repoussé par Trapp, puis ont marqué un but refusé pour un hors très limite. Ils ont finalement réussi à accrocher le nul par un but de Feret dans les dernières minutes (90e+1). Avec ce nul 1-1, Caen se sauve in extremis. Merci Paris ! Dans le même temps, Lorient recevait des Girondins de Bordeaux, qui pouvaient encore espérer récupérer la 5e place au nez et à la barbe de l’OM en cas de moins bon résultat face à Bastia. Les Merlus se plantaient une épine dans le pied en encaissant prématurément un but de Sankharé (7e), après un poteau de Cabot. Ils redressaient la barre par la suite mais se heurtait à un très bon Carrasso. Après plusieurs sauvetages, le portier ne pouvait rien face à le Goff (69e). Lorient arrache le nul 1-1 mais disputera les barrages face à Troyes.

Nancy y a cru, pas Bastia

Bastia paraissait bien mal en point avant le coup d’envoi car il devait l’emporter au Vélodrome, une mission qui semblait très compliquée. Pourtant, les Corses entamaient bien cette rencontre, notamment grâce à un bel allant offensif mais aussi avec des Marseillais pas vraiment dans le ton. Finalement, Gomis parvenait à ouvrir le score (74e) et offrait un avantage définitif à son équipe. Par la suite, les esprits s’échauffaient mais le score en restait là à 1-0 et l’OM conservait sa 5e place. Bastia n’a pas réalisé l’exploit et descend en Ligue 2. Nancy non-plus n’a pas réalisé de miracle mais il n’en était pas loin. La faute aux autres résultats qui ont condamné l’ASNL. Car, les Lorrains ont réalisé une belle prestation en l’emportant largement et logiquement face à Saint-Etienne 3-1. Ça n’a pas suffi. Ils terminent 19es.

Dans les autres rencontres, Lyon et Nice ont offert un beau match de prestige. Pour sa dernière sous le maillot de l’OL, Alexandre Lacazette a inscrit un doublé et a atteint les 100 buts en Ligue 1. Donis lui a répondu, lui aussi d’un doublé et les deux formations se sont quittés sur un nul prolifique 3-3 avec l’égalisation sur penalty dans les dernières minutes de Seri. Le champion de France, Monaco, se rendait à Rennes avec une équipe largement remaniée et des têtes teintées aux couleurs du club. Les Asémistes ont montré leur supériorité en s’imposant 3-2 avec des buts de Fabinho, Jemerson et Jorge. Enfin, Guingamp finit en beauté au Roudourou en battant Metz sur le score de 1-0, Angers s’est offert le scalp de Montpellier 2-0 tandis que Lille l’a emporté face à Nantes, avec un triplé de De Préville, sur le score de 3-0.

Les résultats de la 38e journée :

Guingamp 1 - 0 Metz : Diallo (28e)

Toulouse 0 - 0 Dijon.

Angers 2 - 0 Montpellier : Bamba (82e), Tait (88e).

Rennes 2 - 3 Monaco : Diakhaby (sp 69e, 90e+2) ; Fabinho (42e), Jemerson (48e), Jorge (78e).

Nancy 3 - 1 Saint-Etienne : Busin (17e), Diagne (59e), Maouassa (84e) ; Nordin (74e).

PSG 1 - 1 Caen : Rabiot (13e) : Rodelin (90e+1).

Lille 3 - 0 Nantes : De Préville (16e, 46e, sp 53e).

OL 3 - 3 Nice : Le Marchand (csc 10e), Lacazette (49e, 78e) ; Donis (15e, 69e), Seri (sp 90e+4)

Lorient 1 - 1 Bordeaux : Le Goff (69e) ; Sankharé (7e).

OM 1 - 0 Bastia : Gomis (74e).