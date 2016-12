Le début de l’année 2017 approche et avec elle son lot de bonnes résolutions. Certains joueurs de Ligue 1 en auront besoin pour oublier leur début de saison décevant, laborieux, frustrant, voir carrément nul, c’est selon. Foot Mercato profite de cette trêve hivernale pour dresser un bilan des recrues de cette première partie de saison 2016/2017. Chaque équipe en prend pour son grade, qu’elle joue en haut du tableau ou qu’elle galère à batailler en zone rouge. Toutes les formations (ou presque) ont dans leur effectif un ou plusieurs joueurs pour lesquels elles se frottaient les mains en août dernier avant de déchanter. Mais rappelons-le, la saison est encore loin d’être terminée.

Les erreurs de casting :

Elles sont rares et heureusement mais à l’image d’un Joey Barton qui a résilié son contre avec les Rangers seulement trois mois après son arrivée, il y a bien quelques oiseaux rares qui se sont trompés de perchoir. Jesé fait bien sûr partie de cette catégorie. Acheté 25 M€ au Real Madrid cet été, l’Espagnol est la seule recrue véritablement désirée par Unai Emery pour un résultat terrible. Une opération de l’appendicite, neuf petits bouts de matches en Ligue 1 et un but, et puis s’en va (sûrement) à Las Palmas. L’un des pires flops du PSG version QSI. Dans le même genre, Ben Arfa peut s’apparenter à un mauvais audit. Volontaire, il n’a pas hésité à se remettre en question lorsque son entraineur ne le convoquait même pas mais force est de constater que l’idole niçoise de la saison passée est en décalage par rapport au jeu de son équipe. Un départ cet hiver semble plus que probable.

Les déceptions :

Elles sont nombreuses. On reste au PSG où Grzegorz Krychowiak n’en finit plus de décevoir. Recruté contre 26 M€ au FC Séville, le Polonais devait prendre rapidement la place de Thiago Motta mais après quelques semaines, des pertes de balle et des boulettes, on s’est aperçu que le joueur n’était pas présent au rendez-vous. Alors manque de confiance ou réel déficit de niveau, la deuxième partie de saison nous le dira. On file à Lyon cette fois-ci qui depuis quelques saisons nous a habitué à rater ses recrutements. La venue de Nicolas Nkoulou était pourtant très désirée par Jean-Michel Aulas, qui avait déjà tenté de le recruter par le passé. Arrivé libre, le Camerounais n’a rien coûté à l’enveloppe transfert de l’OL mais il n’est plus apparu en Ligue 1 depuis la défaite contre Guingamp le 22 octobre. Autre déception, Tomáš Hubočan avait été recruté pour sa qualité d’agent libre et de joueur d’expérience. Après un début de saison correct en défense centrale, il a coulé un jour de défaite à Rennes (3-2) où il commet une énorme boulette. Disparu avec l’arrivée de Rudi Garcia, il est ressorti des cartons en ce mois de décembre. Igor Lewczuk a suivi à peu près le même parcours puisqu’après de bonnes prestations, le défenseur de Bordeaux a souffert, comme le reste de son équipe par ailleurs. Toujours au rayon des défenses, Benoît Assou-Ekoto n’a pas vraiment donné satisfaction à Metz où son âge (32 ans) se fait plus sentir que son expérience. Lui est plus jeune de dix ans mais Steven Moreira, qui est arrivé à Lorient en provenance de Rennes, n’est même plus titulaire avec l’arrivée de Casoni. Enfin, le Danois Nicolaj Thomsen a encore du mal à convaincre sur l’aile droite de l’attaque nantaise. Pas sûr que la venue de Sergio Conceição ne lui fasse du bien puisqu’il a joué avec la CFA dernièrement.

Peut mieux faire :

À l’image de leur équipe respective, ils galèrent encore à trouver le bon tempo malgré quelques bonnes prestations. Nous retrouvons deux Bordelais, deux Jérémy : Toulalan et Ménez. Les internationaux français ont débarqué avec chacun un CV bien plus fourni que l’ensemble de l’effectif girondin mais ils alternent entre le bon et le moins bon. Pas toujours titulaires et en proie à des blessures, ils n’ont pas encore pleinement apporté leur talent dans leur nouvelle équipe et se cherchent encore, tout comme Bordeaux. Bref, à force de chercher, ils finiront peut-être par se trouver. Direction Saint-Etienne maintenant où les recrues Henri Saivet et Bryan Dabo sont toujours en quête de leur niveau qu’ils avaient respectivement à Bordeaux et Montpellier par le passé. Le premier nommé a été blessé en septembre et cela l’a retardé dans son adaptation à sa nouvelle équipe, quand le second a également été arrêté à la reprise avant d’être baladé d’un poste à un autre par Galtier. À Lille maintenant, on est un peu soulagé par le léger redressement du club depuis le départ de Frédéric Antonetti. Très souvent titulaire, Julian Palmieri a connu un début de saison poussif malgré un superbe but marqué contre Monaco. Il a besoin d’améliorer son rendement mais il est sur le bon chemin tout comme son coéquipier Nicolas De Préville. Après un horrible début de saison où on se demandait s’il allait retrouver son niveau de Reims, l’ailier est enfin au rendez-vous, à l’image de ses trois buts (les trois premiers) marqués entre la fin novembre et la mi-décembre.

Les blessés :

Alors là, c’est la faute au pire ennemie du joueur de foot. Demandez à Abou Diaby et Javier Pastore ce qu’ils pensent de leur carrière avec toutes ces blessures. Ces joueurs ne sont pas les seuls responsables de leurs mauvaises prestations. Ils préféraient d’ailleurs mal jouer puisqu’au moins ils seraient sur le terrain. Marvin Martin est de ceux-là. Après quatre années galères à Lille, le milieu de terrain a rejoint Dijon pour se relancer. Problème, il est arrivé blessé. Il a donc commencé par se soigner, avant de se préparer physiquement puis d’enfin revenir sur les terrains pour la première fois depuis février. Poissard jusqu’au bout, ce 19 novembre, il rentre en seconde période avant de céder sa place... 29 minutes plus tard à cause d’un nouveau pépin aux ischio-jambiers. Et que dire de Clément Chantôme qui n’a disputé que 24 minutes de compétition avec Rennes. Tout juste après avoir débarqué de Bordeaux libre de tout contrat, le milieu de terrain est sorti dès son premier match de Ligue 1, avant d’être remplacé blessé. À peine revenu à l’entrainement, il se blesse à l’épaule pour manquer toute la première partie de saison. Dans une situation similaire en tout de même beaucoup moins exagérée, Henri Bedimo a passé les deux derniers mois à l’infirmerie, au moment où l’OM commençait à redresser la barre. Dommage pour lui car son expérience pourrait apporter un plus.

Les mauvais paris :

L’idée était bonne seulement la mayonnaise ne prend pas malgré leur expérience au sein d’un effectif jeune mais mal armé pour se bagarrer en vue du maintien. On pense d’abord à Steed Malbranque. De haut de ses 36 ans, il a débarqué à Caen histoire de terminer tranquillement sa carrière. Petit problème, il n’a plus du tout le physique pour suivre le rythme et ne cumule que 174 minutes de jeu depuis le début de la saison. Il a même disparu entre le 20 novembre et le 18 décembre. Dans le dur lui aussi, Mickaël Ciani est surtout victime de la faiblesse de son équipe. Revenu à Lorient filer un coup de main, l’affaire tourne au vinaigre avec la plus mauvaise défense de Ligue 1 (38 buts encaissés), malgré un bon temps de jeu. Victime du contexte, c’est aussi ce qui arrive à Milan Bisevac. Transféré de la Lazio à Metz cet été, le Serbe n’arrive pas à tenir sa place de titulaire entre petits soucis physiques et suspension puisqu’il a pris 6 matches après son mauvais geste à Caen. La plus mauvaise défense à domicile du championnat (21 buts concédés) n’avait pas besoin de ça. Dans un tout autre registre, la venue d’Alexander Kačaniklić à Nantes ressemble à un pile ou face où la pièce est retombée du mauvais côté. Remplaçant à Fulham depuis 6 ans entre le Championship et la Premier League, le Suédois ne fait pas mieux en Ligue 1 où il cumule seulement 9 apparitions pour 4 titularisations.

On est sans nouvelle d’eux :

On avait misé sur eux pour être des révélations de la Ligue 1 cette saison mais après six mois, on les a complètement perdus de vu. Annoncé comme un crack depuis son titre de champion d’Europe U17 avec l’équipe de France à l’été 2015, en plus de son sacre de meilleur buteur, Odsonne Edouard ne parvient pas à se faire une place à Toulouse. Barré par la concurrence de Toivonen et Braithwaite, l’attaquant prêté par le PSG accumule les entrées en jeu quelconques. Depuis son arrivée, il a participé à 15 rencontres pour 4 titularisations et seulement un but marqué. Pire, il commence à être raillé pour sa maladresse devant le but.

Les énigmes :

On arrive dans la dernière catégorie, celle où le recruteur a peut-être coché la mauvaise case ou s’est trompé d’une ligne sur sa fiche de renseignements. Il y a d’abord Paul Nardi. Le gardien international Espoirs n’a pas vraiment eu de chance au moment d’être prêté à Rennes. Il pensait que Benoit Costil allait lui aussi plier bagages à un an de la fin de son contrat pour récupérer la place de titulaire dans les cages bretonnes. Il n’en a rien été puisque le 3e gardien des Bleus est resté, faute d’offres et a laissé le portier appartenant à Monaco sur le banc. Celui-ci a rapidement senti le vent tourné et a demandé à quitter Rennes dès le mois d’août. Il n’est finalement pas revenu sur le Rocher et a enfin joué une rencontre le 14 décembre en Coupe de la Ligue contre... Monaco où son équipe a perdu 7-0... Marseille pensait peut-être accrocher la perle rare en faisant venir Aaron Leya Iseka. Le frère de Michy Batshuayi s’est révélé être un véritable fardeau pour les dirigeants marseillais. Parfois titularisé par Franck Passi, l’attaquant belge sortait des prestations toutes les plus insipides les unes que les autres. Sentant la supercherie, le board a décidé de ne plus le faire jouer pour ne pas actionner l’option d’achat automatique. Il brille désormais avec la CFA et ne devrait pas tarder à repartir à Anderlecht.