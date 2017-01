Après le nul de Nice à Bastia (1-1) ce vendredi et la victoire du PSG à Nantes (2-0) samedi, la 21e journée de Ligue 1 se poursuivait avec notamment une affiche de première partie de tableau, chose peu commune les samedis de multiplex. En effet, au Roudourou, Guingamp recevait Rennes pour un nouveau derby breton. C’est l’EAG qui dominait cette rencontre et était récompensé par un but de Diallo sur un nouveau centre décisif de Marçal (39e). Rennes ne se facilitait pas la tâche après l’expulsion de Prcic (43e). Pourtant en seconde période, Yoann Gourcuff marquait un de ses buts dont il avait le secret il y a encore quelques années avec passement de jambes puis frappe du gauche en lucarne (46e). Costil a sauvé son camp à plusieurs reprises et permet à son équipe d’enregistrer un point. Guingamp peut avoir des regrets avec ce 1-1.

Autre derby ce soir avec le rendez-vous entre Bordeaux et Toulouse. Les Violets ne sont pas en forme depuis plusieurs semaines et ils sont en train de plonger au classement. La tendance se confirmait au Matmut Atlantiques puisqu’après seulement 16 secondes de jeu, Valentin Vada ouvrait le score (1e). Mal embarqué, Toulouse voyait même rouge après l’expulsion de Bodiger pour un excès d’engagement (43e). Les Girondins tentaient d’inscrire le but du break mais Laborde (58e), Vada (60e), Kamano (69e, 85e) et Malcolm (71e) n’y parvenaient pas. Pire encore, l’attaquant brésilien voyait Lafont repousser son penalty (73e). Toulouse limite la casse mais quitte Bordeaux avec une défaite 1-0. Le club au scapulaire n’avait plus gagné depuis le 26 novembre dernier.

Le doublé de Diabaté permet à Metz de gagner en fin

Direction Dijon maintenant qui n’a pas pu l’emporter lors de la réception de Lille et a dû se contenter du nul 0-0. Dominateurs sur l’ensemble du match, les Bourguignons se sont heurtés à un Enyeama des grands soirs. Malgré les quelques occasions du LOSC grâce aux percussions de De Préville (6e), Benzia (24e), Lopes (25e) et Amalfitano (39e), le DFCO s’est procuré les plus belles opportunités. Le portier lillois a joué les héros comme face à Tavares (23e), Varrault (34e) et Martin (38e). La seconde période offrait la même configuration mais encore une fois, le gardien nigérien répondait présent et permettait à son équipe de ramener un point précieux à son équipe.

Enfin, Metz s’est donné un grand bol d’air avec ce succès 2-0 sur Montpellier. Nouvelle recrue depuis quelques jours, Cheick Diabaté a déjà fait du bien aux Grenats en marquant un doublé dès le début de la rencontre. Le Malien a offert la victoire à son équipe. Grâce à ce premier succès en championnat depuis le 19 novembre soit sept rencontres, les Messins quittent provisoirement la dernière place du classement et prennent même trois points d’avance sur Lorient, la lanterne rouge. Le MHSC, qui a perdu son meilleur joueur Morgan Sanson dans la semaine stagne dans le ventre mou.

Les résultats du soir :

Dijon 0 - 0 Lille.

Metz 2 - 0 Montpellier : Diabaté (14e, 19e) pour Metz.

Guingamp 1 - 1 Rennes : Diallo (39e) pour l’EAG, Gourcuff (46e) pour Rennes

Bordeaux 1 - 0 Toulouse : Vada (1e) pour Bordeaux

Caen 0 - 0 Nancy : match reporté.