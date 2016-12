Les acteurs du championnat de France ont raccroché les crampons pour aller fêter Noël et le jour de l’An avec leurs proches après une première moitié de saison riche en rebondissements. Qui a marqué les esprits ? Notre rédaction vous propose son équipe type de la L1 de la mi-saison. Une formation articulée en 4-3-3.

Stéphane Ruffier (Saint-Etienne) : il est la valeur sûre de l’ASSE depuis 2011 maintenant. Et à chaque saison, malgré les annonces de départ ou des tracas avec la sélection nationale, le portier stéphanois ne dévie pas de sa trajectoire. Aujourd’hui, si les Verts sont la troisième meilleure défense du championnat (16 buts encaissés), c’est en grande partie grâce à lui. Pas toujours aidé par sa défense, il a souvent sauvé les meubles à lui tout seul. Une importance qui se vérifie tous les jours puisque désormais l’ASSE prie pour qu’il soit de retour pour le match phare d’Europa League contre Manchester United comme il est blessé.

Fernando Marçal (Guingamp) : il est à l’image de l’En Avant cette saison : l’une des jolies surprises de la mi-saison. Arrivé en Bretagne l’été dernier en provenance de Turquie où il était prêté par Benfica, le latéral gauche brésilien s’est parfaitement adapté à la Ligue 1. Avec cinq passes décisives à son compteur, il occupe une très belle deuxième place au classement des meilleurs donneurs d’offrandes du championnat, à égalité avec Mbappé, Ntep et Sanson entre autres. Mieux, il est le défenseur le plus décisif de L1.

Dante (Nice) : avec Mario Balotelli et Younès Belhanda, le Brésilien fait partie des gros coups tentés et réussis (pour le moment) par l’OGC Nice. Défenseur d’expérience, l’ancien joueur du Bayern Munich a mis quelques matches pour se mettre au diapason de la L1. Mais depuis plusieurs semaines, Dante et ses 33 ans sont indispensables. Leader de la meilleure défense du championnat (13 réalisations encaissées), l’ancien international auriverde est un roc, mais il brille également grâce à ses relances de toute beauté.

Kamil Glik (Monaco) : à l’instar de son rival niçois, le Polonais n’a pas mis bien longtemps pour s’imposer en France. Arrivé en provenance du Torino, il a su apporter la grinta et la hargne à une défense monégasque dotée d’une certaine expérience, mais qui a vu partir un certain Ricardo Carvalho l’été dernier. Dur sur l’homme et bon dans son jeu de tête, Glik en impose.

Ricardo Pereira (Nice) : pour sa deuxième saison avec le Gym, le Portugais est l’un des hommes essentiels de Lucien Favre. Latéral droit, il participe énormément au jeu offensif de son équipe. Mieux, sa capacité de percussion lui a permis de récolter un bon nombre de penalties pour les siens. Sans compter sur ses talents de passeur puisqu’il en compte trois.

Wylan Cyprien (Nice) : il est l’une des révélations de la mi-saison. Arrivé sur la Côte d’Azur en provenance de Lens, ce milieu de terrain âgé de 21 ans franchit les étapes avec une facilité déconcertante. Pour sa première année dans l’élite, il a affiché une aisance lorsque son entraîneur l’a fait joué à divers postes dans l’entrejeu. À l’aise techniquement, perforant, l’Aiglon se paie même le luxe d’avoir inscrit 5 buts en L1, dont un superbe coup franc marqué face au PSG. Encensé de toutes parts, il a connu sa première cape avec les Espoirs en novembre dernier. En attendant mieux ?

Jean-Michaël Seri (Nice) : partenaire de Cyprien dans l’entrejeu niçois, l’Ivoirien s’est lui aussi fortement distingué. Incontournable, l’ex de Paços de Ferreira réalise une deuxième année niçoise bien plus complète. Avec deux buts au compteur, il n’est qu’à une réalisation de son total de l’an passé. Mais Seri est surtout l’actuel meilleur passeur de Ligue 1 avec 8 offrandes ! Un bilan exceptionnel qu’il faudra désormais confirmer sur la durée.

Tiémoué Bakayoko (Monaco) : comme beaucoup de jeunes recrues arrivées à Monaco ces dernières années, l’ancien Rennais arrive à maturité. Et cette saison ressemble fort à celle de la confirmation pour Bakayoko. Avec 13 titularisations en 16 apparitions, le milieu asémiste s’est installé dans le onze type de Leonardo Jardim. À 22 ans, il symbolise la prise de pouvoir de la jeunesse monégasque et brille sur les terrains par sa technique. Auteur de 2 buts, il risque toutefois de ne pas rester bien longtemps sur le Rocher en raison d’un intérêt plus que croissant des richissimes cadors anglais.

Thomas Lemar ( Monaco) : avec lui, l’ASM devrait réaliser une très jolie plus-value en cas de départ lors du prochain mercato estival. Car Lemar signe une première moitié de saison des plus complètes. Alors qu’Un Emery se plaint de n’avoir que Cavani en sauveur, Jardim peut se targuer d’avoir un secteur offensif très efficace. Avec 6 buts et 4 passes décisives en 16 matches de championnat, l’ancien Caennais illustre parfaitement cette tendance sur le Rocher : le danger peut venir de partout. Une performance de choix qui lui a permis d’accrocher une première convocation et une apparition avec les Bleus.

Bernardo Silva (Monaco) : lui aussi illustre parfaitement la capacité de l’ASM à savoir créer le danger de tous les côtés. Si ses statistiques sont moins élevées que son coéquipier cité ci-dessus (2 buts, 4 passes décisives), le petit Portugais n’en est pas moins un des dynamiteurs de l’équipe de Jardim. Un constat qui lui donne un statut de titulaire indiscutable sachant également briller en Ligue des Champions. Les supporters de Tottenham s’en souviennent d’ailleurs encore.

Edinson Cavani (PSG) : pour sa première saison sans Zlatan Ibrahimovic, l’Uruguayen a enfin pu s’installer au poste qu’il convoitait tant : celui d’attaquant central du PSG. Et si son influence dans le jeu n’est pas égale à celle que pouvait avoir le Suédois, son rendement est, en revanche, impressionnant. Avec 18 buts inscrits en 17 matches, El Matador fait mieux que personne depuis plus de 20 ans en France ! Une statistique qui lui permet de n’être déjà qu’à une réalisation de son meilleur total en L1 (19).