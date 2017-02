Soirée de Ligue 1 riche en matches à enjeu en ce mercredi. Les victoires de l’AS Monaco et du PSG mardi ont mis la pression sur l’OGC Nice, mais aussi sur l’Olympique Lyonnais, qui ambitionne de se rapprocher au maximum, ou du moins de ne pas se laisser décrocher. C’est d’ailleurs dans une ambiance particulière que l’OL a lancé son match contre Nancy. Le derby perdu à Saint-Etienne a laissé des traces dans l’esprit des supporters. Des chants « Mouillez le maillot », une grève des encouragements et des banderoles offensives à l’encontre des joueurs et des dirigeants ont accueilli les 22 acteurs. Les premières passes en retrait ont vite provoqué des sifflets. Positionnés en 4-2-3-1, avec une ligne Valbuena-Fekir-Cornet pour soutenir Lacazette, les Lyonnais accentuaient peu à peu la pression sur les buts nancéiens et multipliaient les corners. Lacazette voyait sa frappe repoussée par un défenseur (29e), Cornet enroulait une frappe qui frôlait la lucarne (35e), tandis que Nancy se montrait dangereux par Dalé (33e).

C’est finalement Mathieu Valbuena qui a libéré le Parc OL, d’un tir somptueux, enroulé, du droit en pleine lucarne (1-0, 39e). D’autant plus remarquable qu’il s’était blessé quelques minutes avant et devait céder sa place à Memphis Depay ! Dans la foulée, Nabil Fekir, bien servi par Lacazette, doublait la marque d’un subtil ballon piqué, pied droit (2-0, 43e). De quoi apaiser les tensions initiales. Et ça repartait de plus belle après la pause. Memphis Depay obtenait un penalty, transformé par Lacazette (3-0, 54e). Puis le Néerlandais inscrivait son premier but sous ses nouvelles couleurs, parfaitement servi par Gonalons (4-0, 58e). Bien aidé par un Nancy très faible, l’OL en profitait pour faire le plein de confiance après 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues. Lyon gérait la fin de match en toute sérénité. Il reste toutefois à 12 points de Nice (avec un match en moins), qui s’est défait de l’ASSE.

Nice se défait du piège stéphanois

Pour l’OGC Nice, le défi était pourtant relevé avec la réception des Verts. Les Aiglons ont donc été bien inspirés d’ouvrir le score assez vite, à la 7e minute, grâce à une frappe splendide de Wylan Cyprien (1-0, 7e). L’ancien Lensois a inscrit là son 6e but de la saison. Hamouma gâchait une belle occasion à la 19e minute en croisant trop sa frappe. Sans Mario Balotelli, laissé sur le banc par Lucien Favre, l’OGCN développait un jeu séduisant, avec 74 % de possession après 25 minutes de jeu, et étouffait une ASSE trop timorée. Les Verts se montraient toutefois menaçants sur coups de pied arrêtés. Ils pensaient même obtenir un penalty avant que l’arbitre se ravise, à raison (33e). Alassane Pléa se procurait une dernière occasion dangereuse juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Saint-Etienne se montrait plus entreprenant mais ne parvenait pas à se créer d’occasions majeures. Cardinale devait cependant s’employer sur une frappe de Nolan Roux (72e). Cyprien était lui proche du doublé à la reprise d’un centre de Pléa mais sa frappe passait à côté. Puis c’est Pléa qui loupait une balle de 2-0 en croisant trop son tir. 1-0 score final. Suffisant pour recoller au PSG avec 52 points.

Dans les autres rencontres, Toulouse a vite pris le dessus sur Lorient, en se créant de nombreuses opportunités en première période. Andy Delort a inscrit son 2e but pour le Téfécé pour ouvrir le score. Mais Marveaux a égalisé en seconde période (1-1). Rennes et Angers ont livré un match plaisant, avec des occasions de chaque côté, sans réussir à trouver l’ouverture (0-0). Nicolas Pepe a notamment raté une énorme occasion seul face à Costil. Metz est venu à bout de Dijon, grâce au talent d’Ismaïla Sarr, buteur puis à l’origine du penalty, transformé par Diabaté. Cédric Varrault réduisait la marque en fin de rencontre (2-1).

Le classement de Ligue 1 à retrouver ici.

Les résultats de la soirée :

OGC Nice 1-0 ASSE : Cyprien (7e) pour l’OGC Nice

OL 4-0 Nancy : Valbuena (39e), Fekir (43e), Lacazette (54e, sp), Depay (58e) pour l’OL

Angers 0-0 Rennes

Metz 2-1 Dijon : Sarr (46e), Diabaté (66e, sp) pour Metz ; Varrault (78e) pour Dijon

Lorient 1-1 Toulouse : Marveaux (60e) pour Lorient ; Delort (24e) pour Toulouse