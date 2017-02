Rudi Garcia était tout colère après la défaite de l’Olympique de Marseille ce vendredi soir sur le terrain du FC Metz (0-1). Le technicien français de l’OM estimait que si sa formation ne pouvait pas gagner la rencontre il fallait, au moins, ne pas la perdre. Ce qui n’est pas arrivé puisque Yann Jouffre a botté un magnifique coup franc. Coup de pied arrêté sur lequel Yohann Pelé semble être sur la trajectoire, mais ne parvient pas à dévier le cuir hors de ses buts.

Ce qui relance nécessairement les interrogations du club phocéen, des dirigeants et des supporters, sur le niveau de Pelé, à 34 ans, et bien entendu sur le fameux « OM Champions Project » de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud. Les rumeurs les plus folles faisaient même état, le 31 janvier, date de clôture du mercato d’hiver, d’un retour de Steve Mandanda, parti l’été dernier en Premier League dans le club londonien de Crystal Palace.

L’OM cherche un portier de stature internationale

Évidemment, cet été, le nouvel actionnaire américain de l’Olympique de Marseille va s’activer. C’est en effet ce qu’avait annoncé JHE, son président délégué, que le gros du travail serait fait à l’été 2017. Ainsi, un attaquant, des défenseurs et un portier devraient être les priorités des décideurs phocéens pour réellement renforcer leur effectif et donc jouer les premiers rôles en Ligue 1. Cette saison, Pelé a déjà concédé quelques buts sur coup de pied arrêté (contre Metz, Montpellier, Monaco et Dijon, notamment).

Selon La Provence, les dirigeants olympiens seraient à la recherche d’un gardien international d’un niveau au moins équivalent à celui de Steve Mandanda. Le dernier rempart (numéro deux en Équipe de France), qui est actuellement blessé aimerait bien retrouver son club (2007-2016). D’autant plus que son équipe de Palace est souffrante puisqu’elle est actuellement avant-dernière du championnat anglais, de quoi faire un rapprochement facile ? Nul ne le sait et, même si Yohann Pelé doit être respecté, que ce soit pour son parcours ou son niveau cette saison, ses jours en tant que numéro semblent comptés.