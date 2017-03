C’était peu dire que l’on attendait beaucoup de l’Olympique de Marseille cet après-midi en Bretagne sur la pelouse du FC Lorient. Dès les premières minutes, les Olympiens mettaient beaucoup d’engagement en faisant un pressing haut, mais les défenseurs bretons décidaient de sauter les lignes et de lancer leurs attaquants dans le dos des défenseurs marseillais. On a eu un peu peur sur cette passe en retrait que Pelé contrôlait mal, mais le ballon avait franchi la ligne. Sur le corner, les Lorientais ne parvenaient pas à s’imposer dans les airs et, sur le contre, Zargo Touré faisait faute sur Sanson. De là, le coup franc de Payet était dévié en corner. Sur le coup de pied arrêté, botté par Thauvin, Zambo Anguissa gênait légèrement Lecomte qui boxait, mais le ballon revenait sur Rolando qui le propulsait au fond du but (0-1, 6e). Voici comment passer d’une situation favorable à un but encaissé.

À partir de là, Cabella, en pointe pour l’occasion, et compagnie enchaînaient les mouvements devant, mettant à mal la défense concoctée par Bernard Casoni qui, décidément, avait bien du mal sur les corners. Sur un nouveau coup de pied de coin tiré par Florian Thauvin au premier poteau, Dimitri Payet contrôlait le ballon du pied droit, se retournait rapidement et lobait d’une superbe manière du pied gauche Benjamin Lecomte (0-2, 19e). Les derniers de Ligue 1 étaient vraiment au fond du gouffre et sur une mauvaise remise de Touré vers son gardien, Morgan Sanson était tout proche de mettre le troisième but olympien, mais le portier breton était vigilant (29e). Benjamin Jeannot était proche de permettre à Lorient de revenir au score sur un service de Marveaux, mais Pelé se couchait bien (31e). Juste avant la pause, Wakaso, à la réception d’un coup franc, était tout proche de tromper Pelé, mais sa tentative flirtait avec la barre transversale (45e).

Florian Thauvin a excellé

Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Tout d’abord, c’est Florian Thauvin qui manquait le cadre de Lecomte sur un bon service de Zambo Anguissa (48e) puis c’était au tour de Waaris, après avoir enrhumé Sakai, de buter sur Pelé (49e). Juste après cela, Morgan Sanson avait à nouveau la balle du 3-0 au bout du pied, mais sa tentative était renvoyée par la barre transversale (50e). Mais l’OM était trop fort cet après-midi. Thauvin, au bout d’un magnifique contre, éliminait Peybernes et enroulait son ballon de son pied gauche pour donner un avantage plus net aux siens (3-0 53e). Et ce n’était pas fini ! Bien lancé par Cabella, Florian Thauvin débordait sur son côté droit et offrait un véritable caviar à Morgan Sanson (4-0, 56e).

Casoni faisait alors quelques changements en faisant entrer Romain Philippoteaux et François Bellugou en lieu et place de Benjamin Jeannot et de Zargo Touré. Rudi Garcia, lui, décidait de sortir Florian Thauvin, auteur d’une grande partie, pour faire rentrer Bouna Sarr. Presque dans la foulée, Waaris avait une nouvelle fois l’occasion de sauver l’honneur, mais le ballon était sauvé sur sa ligne par Rolando (64e). Mais apparemment, les Marseillais voulaient encore marquer. Sur une belle passe cachée de Cabella, Bouna Sarr tentait d’enrouler sa frappe, mais c’était de peu à côté (71e). Philippoteaux, lui aussi s’essayait, mais ne trouvait pas le cadre du but de Pelé (72e). Les Merlus allaient réduire l’écart. Sur un joli ballon dans le dos, Waaris centrait magnifiquement vers Moukandjo qui n’avait plus qu’à pousser le ballon de la tête au fond des filets puisque Pelé était sorti n’importe comment (1-4, 73e). Bouna Sarr, sur coup franc, obtenu par Henri Bedimo, obligeait Lecomte à repousser sur la barre (86e). Grâce à cette victoire, acquise de la plus belle des manières, l’Olympique de Marseille grappille une place et se positionne à la sixième place de Ligue 1.

