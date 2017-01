C’est l’heure du premier multiplex de l’année 2017. Comme souvent le samedi soir, ce sont avant tout les équipes de la deuxième partie de tableau qui se sont illustrées. Lanterne rouge du championnat, Lorient recevait une équipe qui lui réussit bien d’habitude, surtout au Moustoir, puisque le voisin Guingamp ne s’y est plus imposé depuis 19 ans. Avec Peybernes, la nouvelle recrue titulaire, les Merlus ont su retourner la situation après avoir été menés 1-0 avec ce but de Salibur (40e). Le scénario changeait complètement en seconde période grâce à Waris. Alors qu’il aurait pu récolter un rouge quelques instants plus tôt après un mauvais geste sur Kerbrat, le Ghanéen marquait un doublé (71e, 89e) et obtenait un penalty (82e). Il tentait de se faire justice lui-même d’ailleurs mais il frappait le poteau. Cabot suivait et trouvait le chemin des filets à son tour. Avec cette victoire 3-1, les Morbihannais quittent provisoirement la dernière place.

Toujours dans l’ouest, Angers recevait Bordeaux dans l’optique de renouer avec la victoire. Le SCO n’a en effet plus gagné depuis 8 rencontres et un succès face à Lille le 5 novembre dernier. Les ouailles de Moulin entamaient bien la rencontre et étaient même récompensées par ce but de Traoré (14e). Mais au fur et à mesure, ils commençaient à reculer et c’est logiquement que les Girondins égalisaient avec ce but marqué contre son camp de Santamaria (27e). En seconde période, le remuant Laborde faisait mal à la défense angevine mais les deux équipes ne parvenaient pas à se départager et se quittaient sur ce score de 1-1. Ce résultat est plutôt bon à prendre pour le SCO à qui il manque de nombreux joueurs partis à la CAN.

Nantes va gagner à Toulouse

Direction Toulouse maintenant qui se cherche un peu de régularité depuis plusieurs semaines. 9e au coup d’envoi, les Violets accueillent Nantes qui est en cours de redressement depuis la prise de fonction de Sergio Conceição même après la première défaite du Portugais lors du quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les Canaris prenaient les devants grâce à un but de Sala (20e). Le TFC réagissait sauf que Dupé intervenait sur sa ligne (37e, 38e). Durant la seconde période, les locaux poussaient pour revenir au score mais à chaque fois, un défenseur ou la maladresse des attaquants les empêchaient d’égaliser (57e, 67e, 71e). Nantes obtient un bon succès au Stadium Municipal et remonte à la 14e place au classement.

Rien ne va plus à Montpellier qui a frôlé la défaite chez lui face à Dijon mais a finalement obtenu un nul 1-1. Après la lourde défaite enregistrée à Lyon en Coupe de France le week-end passé, Louis Nicollin avait reproché pas mal de choses à son entraineur Frédéric Hantz qui lui a répondu, déclarant que leur relation s’était cassée. Visiblement, le MHSC garde encore les stigmates de ces derniers jours puisque les Dijonnais ont bien failli enregistrer leur première victoire à l’extérieur de la saison. Après l’ouverture du score de Tavares (27e), il a fallu un joli but de Roussillon pour égaliser en toute fin de rencontre (87e). Enfin, Nancy est venu à bout de Bastia 1-0 grâce à un but de Dia (59e). Un résultat mérité tant les Lorrains ont dominé cette rencontre. Meilleur Corse dans cette rencontre, Saint-Maximin s’est fait expulser dans les dernières minutes. Il sera suspendu lors des prochaines semaines. Un sale coup pour Bastia.

Montpellier 1 - 1 Dijon : Roussillon (87e) pour le MHSC, Tavares (27e) pour Dijon.

Nancy 1 - 0 Bastia : Dia (59e) pour Nancy.

Toulouse 0 - 1 Nantes : Sala (20e)

Angers 1 - 1 Bordeaux : Traoré (14e) pour le SCO, Santamaria (csc 27e) pour Bordeaux.

Lorient 3 - 1 Guingamp : Waris (71e, 89e) et Cabot (82e) pour Lorient, Salibur (40e) pour l’EAG.