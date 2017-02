Paris n’avait pas le choix dans cette 23e journée de Ligue 1. Après la victoire de Monaco un peu plus tôt sur Nice, le club de la capitale était dans l’obligation de l’emporter à Dijon sous peine de voir l’ASM prendre le large en tête du championnat. Dans un 4-3-3 avec un milieu Motta-Matuidi-Rabiot et un trio offensif composé de Draxler, Lucas et Cavani, le PSG a évité le pire dès le coup d’envoi. Après 10 secondes de jeu, Aurier tergiversait et obligeait Areola à une sortie risquée dans les pieds de Diony. Dix minutes plus tard, Martin frappait ensuite sur le poteau. Paris réagissait avec ce double arrêt de Reynet devant Kurzawa et Matuidi (15e). Cavani se voyait lui refuser un but pour un hors-jeu effectif (16e).

C’est finalement Lucas qui ouvrait le score sur ce tir à bout portant (29e). Paris ne menait pas longtemps puisque Rabiot perdait le ballon à vingt mètres de ses buts et permettait à Tavarès d’égaliser après un service de Lees-Melou (31e). Le champion de France en titre est revenu avec le couteau entre les dents en seconde période. Les opportunités se multipliaient devant la cage dijonnaise. Reynet jouait les pompiers de service devant Kurzawa (52e), Draxler (56e) et Matuidi (69e). On se dirigeait vers un nul et une très mauvaise opération parisienne mais c’était sans compter sur Thiago Silva. Seul au second poteau après ce nouveau sauvetage de Reynet, le capitaine francilien donnait un avantage définitif aux siens (81e). Dans la foulée, Cavani marquait le but du break (84e). Le PSG a eu chaud mais a fini par l’emporter 3-1.

Lille retombe dans ses travers

Dans les autres rencontres, Rennes se déplaçait à Bordeaux. Critiqués ces derniers temps, les Bretons dominaient largement la première mi-temps avec plusieurs situations chaudes et surtout cette grosse occasion du néo Rennais Morgan Amalfitano qui échouait devant Carrasso (23e). La seconde période offrait une tout autre physionomie de rencontre. Bordeaux se montrait bien plus dangereux et marquait même rapidement par Ménez (56e). Le but du break n’était pas loin non plus mais c’est Rennes qui égalisait d’une très jolie tête signée Gourcuff (69e). Le score en restait sur ce nul 1-1 malgré des opportunités de chaque côté. Pour sa part, Lille et sa toute nouvelle équipe recevaient Lorient. Avec deux recrues déjà lancées dans le grand bain, El Ghazi aligné sur le côté droit de l’attaque et Xeka présent derrière Benzia, le LOSC a dominé cette première mi-temps mais sans être réellement dangereux. Le club du Nord allait même se faire surprendre en deuxième période avec ce but d’Aliadière (49e). Mené au score, Lille n’a jamais réussi à revenir dans la rencontre et ne s’est même pas créé d’occasion. A l’inverse, les Merlus auraient pu creuser l’écart par Cabot (89e). Ils sont toujours 20es mais ont enregistré leur première victoire à l’extérieur. Les lendemains de mercato sont difficiles pour le LOSC.

Autre formation qui a un peu changé de visage, il s’agit de Montpellier. Frédéric Hantz mis sur la touche, c’est un duo Gasset-Printant qui a pour mission de maintenir le club de la Paillade. Il faut croire que le changement inspire le MHSC puisque la victoire est venue d’un doublé de Mounié. L’attaquant a ouvert le score (17e) avant de redonner un avantage définitif à son équipe en seconde période (64e). Entre temps, Bastia avait égalisé par Crivelli (34e). Ce succès 2-1 fait un bien fou à Montpellier qui remonte à la 12e place. Enfin au Roudourou, Guingamp, qui connaît une baisse de régime du moins dans ses résultats, accueillait Caen. L’EAG a pris les commandes de ce match mais s’est heurté à un Vercoutre inspiré. Le portier normand a repoussé les offensives des hommes de Kombouaré, notamment Deaux (8e), Coco (41e) et Briand (45e). Johnsson a lui aussi sauvé la patrie sur cette tête de Jeff Louis (35e). Et alors que l’on se dirigeait vers un nul, Karamoh a surgi dans le dos de Marçal pour crucifier Guingamp en toute fin de rencontre (90e+3). Avec cette victoire 1-0, Caen s’offre un énorme bol d’air et prend la 14e place.

Le classement de Ligue 1 à retrouver ici.

Les résultats du soir :

Montpellier 2 - 1 Bastia : Mounié (17e, 64e) pour le MHSC, Crivelli (34e) pour Bastia.

Lille 0 - 1 Lorient : Aliadière (49e).

Guingamp 0 - 1 Caen : Karamoh (90e+3).

Bordeaux 1 - 1 Rennes : Ménez (56e) pour Bordeaux, Gourcuff (69e) pour Rennes.

Dijon 1 - 3 PSG : Tavares (31e) pour Dijon, Lucas (29e), Thiago Silva (81e), Cavani (84e) pour le PSG