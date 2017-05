Après la gifle reçue face à l’Ajax (4-1) en début de semaine, l’Olympique Lyonnais recevait le FC Nantes au Parc OL et la victoire était impérative pour les hommes de Bruno Genesio. De leur côté, les Nantais sont dans une bonne période et souhaitaient confirmer tout ça. Sergio Conceicao faisait confiance à Nakoulma et Sala pour animer l’attaque tandis que Genesio préférait Ghezzal à Valbuena sur le côté droit. Lacazette était de retour comme titulaire, accompagné de Fékir ainsi que Memphis. La rencontre pouvait débuter sous la houlette de M.Lesage et dans des conditions météorologiques parfaites.

Ce sont les Lyonnais qui entamaient mieux la rencontre, Ghezzal était trés en vue, tout comme Memphis, qui essayait de faire des différences, mais pêchait dans le dernier geste. Les Canaris, quant à eux, partaient en contre avec Nakoulma, et jouaient plutôt bien le coup. Malgré une domination rhodanienne, Harit décalait Rongier à l’entrée de la surface de réparation, qui ratait son contrôle et devait placer un extérieur du gauche, qui finissait dans le petit filet de Lopes, sublime, 0-1 (19e). Les visiteurs réalisaient le coup parfait et obligeaient les locaux à réagir. Lacazette glissait le cuir pour Fékir qui se jetait, mais Djidji sauvait son équipe sur sa ligne par deux fois (27e). La domination du jeu était lyonnaise, mais ce sont bel et bien les Canaris qui étaient les plus dangereux sur les buts adverses. M.Lesage sifflait la mi-temps sous les huées du formidable outil.

Nantes craque, Cornet en profite

En seconde mi-temps, le duel était surtout au milieu de terrain, et le rythme était clairement retombé. L’enceinte de Jean-Michel Aulas, peu rempli, était en train de s’endormir, mais Nabil Fékir venait réveiller ses supporters. Le Français s’infiltrait dans la surface de réparation et tombait suite à un contact avec Djidji. Nabil Fékir se faisait justice lui-même et transformait le penalty face à Dupé, 1-1 (65e). Le but a reboosté les locaux qui partaient à l’assaut de la cage du gardien canari. Après une tentative de Ghezzal, c’est finalement Cornet qui plaçait sa tête après un corner botté par Memphis, 2-1 (70e). L’OL venait de retourner la situation en 5 minutes. Poussés par un Conceicao en feu, les Jaune-et-Vert revenaient au score par l’intermédiaire de Gillet, qui marquait grâce à une tête plongeante au premier poteau, 2-2 (75e). La rencontre s’emballait complètement et les deux équipes se répondaient coup pour coup. Memphis gagnait un duel aérien dans la surface nantaise et Cornet allumait Maxime Dupé qui ne pouvait rien, 3-2 (80e), les Rhodaniens repassaient devant dans un match totalement fou.

Les Canaris jetaient leur dernière force dans la bataille, mais les hommes de Bruno "Pep" Genesio tenaient bien la rencontre et Ferri aurait même pu rajouter un but après un petit piqué, mais Djidji, encore lui, sauvait sur sa ligne. Iloki centrait pour Gillet qui n’arrivait pas reprendre, c’était les derniers frissons qui passaient sur le Parc OL puisque l’arbitre sifflait la fin du match sur ce score de 3 buts à 2 pour les pensionnaires de Décines. Lyon conforte donc un peu plus sa quatrième place et se relève bien après la tempête de la semaine passée. Ils peuvent désormais se projeter sur la "Remontadajax". Déception du côté des Nantais qui aurait pu repartir avec un point au moins, vu le match livré.

