Avant l’alléchant Olympique de Marseille-AS Monaco prévu ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Décrochés au classement, les Lyonnais se devaient de s’imposer au stade Michel-d’Ornano afin de garder espoir dans la course aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Malheureusement pour les hommes de Bruno Genesio, ce sont les Normands qui se procuraient la première grosse occasion de la partie. Sur coup franc, Ronny Rodelin enroulait parfaitement son ballon mais Lopes était à la parade (3e). Mais l’avertissement se transformait en sanction quelques minutes plus tard. Sur un centre puissant de Guilbert, Maxwell Cornet, sous la pression de Rodelin, catapultait le cuir dans ses propres filets (1-0, 8e).

Dominateurs, les Caennais avaient le contrôle de la rencontre et multipliaient les assauts sur les cages de Lopes, qui se montrait impeccable sur la frappe puissante de Delaplace (10e). Quelques minutes plus tard, le milieu de terrain caennais était accroché par Diakhaby et Yanga-Mbiwa dans la surface. Monsieur Schneider indiquait le point de penalty. Santini se chargeait de la sentence et inscrivait son 9e but de la saison en championnat avec le SMC (2-0, 29e). Et alors qu’ils semblaient au fond du trou, les Gones allaient réagir et revenir dans cette partie. Sur un centre de Valbuena, Diakhaby d’une tête puissante trouvait la barre de Vercoutre. Dans la foulée, Adéoti touchait le cuir de la main dans la surface, et offrait donc un penalty pour le club lyonnnais. Lacazette ne tremblait pas et trompait Vercoutre d’une frappe à ras de terre (2-1, 35e).

Lacazette et Santini s’offrent un doublé

Un but qui a fait l’effet d’un électrochoc pour les hommes de Bruno Genesio qui allaient même recoller au score juste avant la pause. Bien trouvé à droite de la surface caennaise par Tolisso, Cornet délivrait un bon centre pour Lacazette au second poteau qui égalisait de la tête (2-2, 45e). Doublé et 15e but de la saison en Ligue 1 pour l’attaquant tricolore . Après un début de match catastrophique, les Lyonnais avaient donc réussi à renverser la vapeur. Tout était encore possible pour les deux formations à la pause. Au retour des vestiaires, le SMC revenait sur le pré avec de bien meilleures intentions qu’en fin de première période. Sur une superbe ouverture de Julien Feret, Karamoh débordait sur le côté droit et délivrait un amour de ballon pour Santini, qui s’offrait également un doublé d’une tête rageuse (3-2, 61e).

Les hommes de Patrice Garande reprenaient l’avantage au terme d’une superbe action collective. L’OL tentait de revenir une nouvelle fois au score, mais Fekir manquait de précision (66e), Darder voyait sa tentative être détournée par Vercoutre (75e), tandis que Cornet ne trouvait pas le cadre de la tête (81e). Les Gones jetaient leurs dernières armes dans la bataille et tentaient le tout pour le tout dans les dernières minutes de la partie. Sur un service de Fekir, Lucas Tousart armait une lourde reprise de volée qui s’écrasait sur la barre du portier caennais (86e). Le score en restait là. Caen s’impose sur ses terres et s’impose face à l’OL. Le SMC sort de la zone rouge et grimpe à la 15e place au classement. De leur côté, les Lyonnais ratent le coche et restent à la 4e place à 8 longueurs du podium.

