À chaque match de l’AS Monaco, on s’attend à une pluie de buts et, à vrai dire, on n’est jamais vraiment déçu. Ce dimanche après-midi, les Monégasques recevaient au Stade Louis II une équipe de Lorient qui allait mieux, mais qui demeure très fragile. C’était donc une aubaine pour les Asémistes qui ne se sont pas fait prier pour enchaîner les actions et les buts dès les premières minutes de cette rencontre. Falcao (10e), Germain (12e et 15e) ou encore Glik (19e) avaient montré que l’ASM était en grande forme.

Mais justement c’était Gabriel Boschilia qui allait ouvrir la marque. Sur une action magnifiquement amenée par Benjamin Mendy côté gauche, Germain obligeait Lecomte à sortir puis le cuir revenait sur Boschilia qui propulsait le cuir au fond des filets (1-0, 24e). Quelques minutes plus tard, le Brésilien profitait d’une percée - magnifique - de Bernardo Silva et ajustait le portier breton en glissant le ballon entre ses jambes (2-0, 28e). La défense des Merlus était totalement apathique et Valère Germain profitait d’un ballon repoussé par le poteau, sur une frappe de Falcao, pour mettre le troisième but des siens (3-0, 37e). À la pause les joueurs de Jardim menaient logiquement au score.

Germain-Boschilia, duo gagnant

Au retour des vestiaires, Casoni n’était pas du tout content de son équipe et on a pu l’entendre râler « les gars là on ne joue pas » tout au long du premier acte. Le technicien français décidait donc de changer les choses et d’effectuer ses trois changements d’un seul coup. Ainsi,Wakaso, Philippoteaux et Mesloub rentraient en lieu et place de Lautoa, Cabot et Cafu. Mais cela ne changeait pas grand-chose à la physionomie de la rencontre et les visiteurs continuaient leur marche en avant. Et c’était par le pressing que les leaders de Ligue 1 allaient à nouveau scorer !

Sur un immense pressing au tour de Ciani, Sidibé récupérait le cuir et lançait Germain dans la surface. L’attaquant, prêté à Nice la saison passée, pénétrait dans la surface et glissait le ballon entre les jambes de Lecomte (4-0, 59e). Le rythme retombait alors peu à peu et Leonardo Jardim se permettait de faire rentrer Moutinho, Thomas Lemar et Kylian Mbappé qui nous fait des confessions ce dimanche. Lorient avait vraiment du mal à exister dans cette rencontre et les Monégasques ont géré. Grâce à cette victoire par quatre buts d’écart, ils reprennent le trône de Ligue 1 !

