Vainqueur de Nice ce week-end, Monaco n’a pas loupé l’occasion de distancer provisoirement le PSG en tête du championnat. Alors que les Parisiens reçoivent Lille ce mardi soir au Parc des Princes, l’ASM n’a pas tremblé à la Mosson en l’emportant 2-1 face à Montpellier. Une victoire acquise dans la douleur alors qu’après 20 minutes de jeu, les Asémistes avaient déjà fait le break. Mais en seconde période, la tâche s’est compliquée avec les sorties sur blessure de Germain et Sidibé, et le rouge en fin de match de Jemerson. En parallèle, Bordeaux confirme sa bonne passe du moment en Ligue 1 en allant étriller Caen en Normandie 4-0.

Pourtant Monaco a vécu un premier quart d’heure à froid où le MHSC a tenté d’emballer la rencontre en mettant en difficulté le leader du championnat. Le club du Rocher a fait le dos rond avant de punir son adversaire, Glik profitant de la mauvaise sortie de Jourdren pour ouvrir le score (0-1, 16e). Mbappé se chargeait de doubler la mise. Lancée côté gauche par Mendy, la pépite monégasque prenait de vitesse Hilton pour ajuster le portier pailladin (0-2, 20e). Retourné en quelques mouvements, Jean-Louis Gasset procédait déjà un changement avec la sortie de la recrue Mbenza pour faire entrer Mounié (24e).

Monaco a eu très chaud en fin de rencontre

Malgré le très remuant Jonathan Ikoné sur son côté droit, Monaco maîtrisait la situation et frôlait même le but du 3-0 avant la pause mais Mbappé échouait cette fois-ci sur Jourdren (45e). De quoi laisser des regrets au champion d’Europe U19, d’autant que dès le retour des vestiaires Hilton remettait son équipe dans le match en prenant le meilleur de la tête sur Jemerson (1-2, 47e). Un malheur n’arrive souvent pas seul puisque dans la foulée, Monaco perdait sur blessure Germain (48e) et Sidibé (56e). L’inquiétude se faisait sentir sur le visage de Jardim surtout que Montpellier poussait pour revenir (75e, 82e). Pour ne rien arranger, Jemerson laissait ses partenaires à dix (88e) mais malgré cette fin de rencontre très compliquée (90e+3) et ce vent de panique avec la tête de Camara sur la barre (90e+4), Monaco a résisté.

Dans le même temps, Bordeaux n’a eu aucun mal à s’imposer à Caen 4-0. Face à une équipe qui l’avait pourtant emporté à Guingamp ce week-end, les Girondins ont profité des flagrantes erreurs défensives pour plier la rencontre en vingt minutes. Rolan profitait d’un dégagement raté de Leborgne au milieu pour crucifier Vercoutre (0-1, 11e). Héros de son équipe au Roudourou il y a trois jours, cette fois-ci le portier normand se trouait sur cette frappe de Kamano (0-2, 22e). Devant au tableau d’affichage, le club au scapulaire maintenait la pression et finissait par tuer définitivement la match par ce doublé de Kamano (63e) et un dernier but de Plasil (90e). Bordeaux s’empare provisoirement de la 6e place.

Le classement de Ligue 1 ici.

Les résultats du début de soirée :

Montpellier 1 - 2 Monaco : Hilton (47e) pour le MHSC, Glik (16e), Mbappé (20e) pour Monaco

Caen 0 - 4 Bordeaux : Rolan (11e), Kamano (22e, 63e), Plasil (90e) pour Bordeaux.