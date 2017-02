Dernière étape avant d’affronter Manchester City mardi prochain en Ligue des Champions. Le leader monégasque se rendait à Bastia ce soir pour ouvrir cette 26e journée. Les Corses sont dans le creux de la vague puisqu’ils n’ont plus gagné depuis le 17 décembre et un succès à Rennes, il y a six rencontres. L’occasion était belle pour l’ASM puisqu’elle avait la possibilité de prendre provisoirement 6 points d’avance. Avant la confrontation européenne en milieu de semaine prochaine, Jardim effectuait deux petits changements dans sa composition de départ avec les titularisations de Touré et Moutinho.

Monaco pensait sans doute vivre une soirée tranquille, une de plus où son attaque de feu allait encore faire exploser son adversaire en quelques occasions. Problème, le Sporting avait décidé de ne pas se laisser faire. Alors que l’ambiance est morose au club, les joueurs corses attaquaient la rencontre avec tous les ingrédients nécessaires à réaliser un exploit. Et après un gros quart d’heure équilibré, Bastia ouvrait le score. Suite à un corner repoussé, Bengtsson voyait Diallo au second poteau. Le Malien prenait le dessus sur Jemerson et catapultait sa tête derrière la ligne de but, malgré le plongeon de Subasic. C’est la goal-line qui validait la réalisation (1-0, 18e).

Bougé, Monaco manque ensuite de réalisme

Le guet-apens de Furiani se profilait. Même si Monaco dominait légèrement cette rencontre, le SCB rivalisait sans problème avec son adversaire. Grâce à une dépense d’énergie assez folle, les ouailles de Ciccolini parvenaient doucement à faire douter l’ogre de la Ligue 1. Même Bernardo Silva vivait une soirée compliquée, à l’image de cette magnifique intervention de Marange dans sa surface (34e). Bousculé durant cette première période, Leonardo Jardim s’activait à la pause en remplaçant Bakayoko par Fabinho mais le changement ne faisait pas immédiatement effet. Pire encore, Bastia démarrait tambour battant cette seconde mi-temps. Moutinho perdait le cuir au milieu et laissait Danic filer au but. Il fallait une intervention décisive de Subasic pour empêcher le break (48e).

C’est ensuite Coulibaly qui échappait à Mendy côté gauche pour servir Diallo mais l’attaquant, idéalement placé à l’entrée de la surface, manquait son plat du pied (49e). Bien en place et en confiance, le Sporting se faisait pourtant cueillir à froid. Libre de tout marquage au point de penalty, Bernardo Silva profitait d’une offrande de Touré pour égaliser (1-1, 50e). Ce but réveillait les Monégasques qui s’offraient de très nombreuses occasions. La reprise acrobatique de Falcao terminait de peu à côté (61e) alors que la frappe de Bernardo Silva était contrée in extremis (65e). Le danger se rapprochait toujours un peu plus de la cage bastiaise, seulement le réalisme n’était toujours pas au rendez-vous entre Bernardo Silva (77e), Moutinho (78e) et Mbappé (81e, 84e, 87e) qui échouaient tour à tour. Malgré une énorme domination durant le deuxième acte, l’ASM offre une chance au PSG de revenir sur ses talons.

