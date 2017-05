37e journée de Ligue 1 et premier des deux multiplex de ce championnat. Monaco pouvait s’adjuger le titre dès ce soir en cas de meilleur résultat que le PSG. Seulement les Parisiens en avaient décidé autrement en ouvrant le score dès la 2e minute avec ce centre parfait de Maxwell pour la tête de Cavani. Les Parisiens confisquaient le ballon tout en concédant quelques occasions comme ce tir de Saivet (14e) et cette tentative de lob d’Hamouma (24e). Malgré ces alertes, le club de la capitale faisait le break. Sur une ouverture millimétrée de Verratti, Lucas s’en allait tromper Ruffier (37e). En seconde période, le PSG manquait de réalisme à l’image de Draxler (51e, 62e) et de Cavani (64e). Finalement l’Uruguayen marquait tout de même un doublé (72e), tout comme Lucas (76e), avant que Draxler (90e) ne parachève le travail 5-0. Dure dernière pour Galtier dans le Chaudron.

Dans le même temps, Monaco faisait lui aussi le travail. Après la rapide ouverture du score de Falcao (6e), Mbappé réalisait un numéro de soliste face à Béria et servait Silva pour le break (45e+1). Le score à la pause ne reflétait pas forcément la physionomie de cette première période car le LOSC faisait briller Subasic à quelques reprises par Sliti (14e, 28e). L’ASM remettait le contact après la pause. Jemerson n’était pas loin de s’offrir un but avec cette demi-volée (54e) avant de sauver son camp face à Ben Youssef (57e). Lancé par Lemar, Mbappé s’offrait une nouvelle offrande en envoyant Falcao inscrire son doublé (69e). Le rythme retombait en intensité mais cela n’empêchait pas Alonso de marquer un but contre son camp sur ce centre de Lemar et le score s’arrêtait sur un 4-0. Monaco devra encore attendre quelques jours avant de lever le 8e titre de champion de son histoire.

Marseille solide à Bordeaux, Dijon et Bastia ont le sourire

Direction le Matmut Atlantique où Bordeaux et l’OM se livraient une véritable finale pour la 5e place. Un déplacement compliqué pour les Marseillais puisqu’ils n’ont plus gagné en Gironde depuis 40 ans ! Et tout commençait très mal pour eux car Rolan débloquait la situation dès la 2e. Sabaly frappait ensuite sur le poteau (4e). Après ce terrible début de match, les Olympiens retrouvaient des couleurs avec cette tête de Thauvin dangereuse (17e) et cette envolée de Carrasso devant Sanson (28e). Payet trouvait lui la barre (31e). Les Marine-et-Blanc réagissaient par l’intermédiaire de Kamano (34e, 35e, 43e) mais c’est bien Gomis qui égalisait en seconde période sur une nouvelle passe de Thauvin (59e). Bordeaux reculait en cette fin de match. Si Pelé sauvait son camp face à Rolan (72e), Gomis faisait trembler les supporters girondins (78e, 81e). Les dernières minutes étaient complètement folles avec Laborde (89e), Thauvin (90e) et surtout une énorme parade de Pelé sur cet enroulé d’Ounas (90e+3). Le score s’arrêtait à 1-1 et l’OM garde un point d’avance sur son adversaire. Dans le même temps, l’OL est allé s’imposer sur la pelouse de Montpellier 3-1 grâce à un but de Fekir (17e) et un doublé de Lacazette (22e, 90e+4). La réduction de l’écart de Mounié (35e) ne suffisait pas pour revenir.

Il y avait également pas mal d’enjeux en bas de classement aussi où Nancy se déplaçait à Dijon et Lorient se rendait à Fos-sur-Mer pour y défier Bastia, tandis que Caen recevait Rennes. En Bourgogne, le DFCO se montrait bien supérieur à son adversaire direct mais il aura fallu tout de même attendre l’exploit individuel de Sammaritano (51e) pour voir les locaux ouvrir le score. Diony doublait la mise (75e) pour permettre à son équipe de l’emporter 2-0 et de grimper à la 16e place. En parallèle, Bastia a fait le dos rond face à Lorient, qui aurait dû se voir valider un but d’Aliadière (30e) refusé injustement par l’arbitre, mais au final, Crivelli libérait les siens à la réception d’un centre au cordeau de Danic (74e). L’ancien Lyonnais scellait le score 2-0 d’un splendide lob du rond central (86e). Toujours dans la zone rouge, les Corses reviennent à un point des Merlus. Enfin, Caen a perdu face à Rennes 1-0 par un but de Sio (67e). Dans les dernières rencontres, Angers a gagné à Nice 2-0, Nantes a donné une leçon à Guingamp 4-1 et Metz et Toulouse se sont quittés sur un nul 1-1.

Les résultats de la soirée :

Metz 1 - 1 Toulouse : Sarr (66e) ; Braithwaite (9e)

Bastia 2 - 0 Lorient : Crivelli (74e), Danic (86e).

Caen 0 - 1 Rennes : Sio (67e)

Monaco 4 - 0 Lille : Falcao (6e, 69e), Silva (45e+1), Alonso (csc 89e)

Dijon 2 - 0 Nancy : Sammaritano (51e), Diony (75e).

Nantes 4 - 1 Guingamp : Thomasson (16e), Sala (61e, 78e), Nakoulma (68e) ; Deaux (74e).

Nice 0 - 2 Angers : N’Doye (35e) et Toko Ekambi (90e+3).

Saint-Etienne 0 - 5 PSG : Cavani (2e, 72), Lucas (38e, 78e), Draxler (90e).

Montpellier 1 - 3 OL : Mounié (35e) ; Fekir (17e), Lacazette (22e, 90e+4).

Bordeaux 1 - 1 OM : Rolan (2e) ; Gomis (60e).