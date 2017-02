Après le nul de Monaco sur la pelouse de Bastia ce vendredi soir, Nice avait là une belle opportunité de revenir à trois points du leader. Encore fallait-il l’emporter à Lorient qui petit à petit commence à croire en son maintien dans l’élite. Tout démarrait bien pour les Aiglons qui ouvraient le score grâce au 7e but de la saison de Cyprien (15e). Les deux équipes avaient chacune de belles occasions de faire évoluer le tableau d’affichage. Les Merlus étaient d’ailleurs tout proches d’égaliser sur cette action confuse et finalement conclue par un hors-jeu (55e). Si Seri faisait briller Lecomte (65e), Balotelli laissait ses partenaires à dix après son expulsion pour des raisons encore mystérieuses (68e). En supériorité numérique, Lorient poussait mais Cardinale sortait des grandes parades devant Waris (80e) et Wakaso (88e). Dans la douleur, Nice obtient ce précieux succès et prend provisoirement la 2e place.

Autre équipe attendue ce soir, le LOSC, pour la première de Franck Passi, qui se rendait sur la pelouse de Caen. Les Nordistes se montraient entreprenants en première période mais les occasions étaient tout de même assez rares puisque seuls El Ghazi (6e) et Xeka (27e) mettaient Vercoutre à contribution. Les Normands affichaient un meilleur visage en seconde période avec notamment des occasions de Karamoh (47e, 49e) grâce à des erreurs lilloises. Alors que le vent tournait, Soumaoro écopait d’un rouge direct très sévère pour une petite altercation avec Santini (63e). C’est pourtant en infériorité numérique que les Dogues ouvraient la marque grâce à un but de l’une des recrues phares de l’hiver, Anwar El- Ghazi (69e). Mené, le Stade Malherbe donnait tout pour revenir mais Rodelin (76e) et Feret (81e) manquaient le coche. À peine arrivé, Passi fait déjà remonter le LOSC à la 14e place.

Metz frustre Nantes

Direction Angers maintenant qui recevait Nancy pour un duel entre mal classés. Auteur d’une superbe première période, le SCO menait logiquement les débats à la pause. Bamba avait ouvert tôt le score (5e) mais l’addition aurait pu être bien plus lourde si Toko-Ekambi avait été plus réaliste dans la zone de vérité (19e) ou si N’Doye avait cadré sa tête (44e). L’ASNL a bien tenté de réagir après la pause mais il n’y avait guère que la tête de Puyo pour tenter d’inverser la tendance. N’Doye se montrait encore dangereux sur cette frappe (69e) tout comme Sunu (85e). Dans les derniers instants, les Angevins ont tremblé mais Michel sortait le grand jeu face à Puyo (87e) tout comme lors de cette dernière situation chaude (90e+3).

Enfin, pour cette dernière rencontre, Nantes se déplaçait à Metz pour confirmer son joli succès acquis le week-end passé contre Marseille. La tâche ne s’annonçait pas chose aisée car les Grenats sont redoutables ces derniers temps à domicile. Ce sont d’ailleurs les locaux qui s’offraient le meilleur départ avec ces occasions de Diabaté (3e, 21e) et Falette (10e). Après la pause, les Canaris jouaient une toute autre partition et manquaient l’ouverture du score par Thomasson (46e) et Sala (62e). C’est finalement Rongier qui récompensait le bon travail de ses coéquipiers (68e). L’ouverture du score sonnait la révolte messine qui donnait tout pour égaliser avant le coup de sifflet final. Après deux situations dans la surface nantaise, Vizcarrondo commettait l’irréparable en concédant un penalty. Diabaté ne tremblait pas et marquait le but très précieux de l’égalisation (90e+1). Frustrant pour Nantes.

