La saison de Ligue 1 s’est achevée sur une nouvelle soirée forte en émotions samedi soir. L’OM a scellé sa 5e place, Dijon et Caen se sont sauvés au détriment de Nancy et Bastia (Lorient jouera le barrage) et une nouvelle pluie de buts a égayé le multiplex. Avec 991 buts inscrits cette saison, une première depuis 34 ans, les équipes françaises ont proposé un spectacle souvent emballant, dont nous allons tenter de ressortir le meilleur avec la sélection de notre onze de la saison. Tout le monde ne pourra pas être satisfait mais les votes ont parlé. Sans contrainte de temps de jeu minimum, voici donc les onze joueurs que nous sélectionnons.

Dans les cages, Danijel Subasic a largement contribué à faire de l’AS Monaco, à la puissance offensive reconnue, la deuxième meilleure défense de Ligue 1 derrière le PSG (31 buts encaissés). Souvent placé aux trophées UNFP, il a cette fois-ci remporté le titre officiel de meilleur gardien de la saison. Devant lui, nous proposons une défense à quatre éléments, avec Ricardo Pereira à droite et Benjamin Mendy à gauche. Le premier nommé a joué à plusieurs reprises un cran plus haut (laissant le poste à Arnaud Souquet) mais nous l’installons à son poste d’origine, où il a fait ses preuves. Mendy est indiscutable en tant que titulaire sur l’aile gauche. Dans l’axe, rendons hommage à la paire Kamil Glik-Dante, que beaucoup n’imaginaient pas à ce niveau en début de saison. Faire oublier Thiago Silva ou Marquinhos à l’issue de l’exercice n’est pas donné à tout le monde.

Une attaque de feu

Dans l’entrejeu, place à un milieu à trois, avec Fabinho en sentinelle pour l’occasion. Encensé pour sa régularité cette saison mais oublié lors des trophées UNFP, le Brésilien a été impressionnant à ce poste où Leonardo Jardim l’a révélé. Devant lui, nous positionnons Jean-Michaël Seri, étourdissant avec l’OGC Nice, et Thomas Lemar, étincelant avec l’AS Monaco et qui peut évoluer à un poste de relayeur. Marco Verratti, Corentin Tolisso, Morgan Sanson, Florian Thauvin ou encore Tiémoué Bakayoko n’ont pas recueilli suffisamment de votes pour être titularisés dans ce onze.

Enfin, en attaque, la puissance de feu est indéniable avec le meilleur buteur du championnat, Edinson Cavani (35 buts), et son dauphin, Alexandre Lacazette (28 buts). Le débat s’est installé autour du troisième nom. La résurrection de Falcao ? L’apport formidable de Bafétimbi Gomis à l’OM ? C’est finalement la révélation Kylian Mbappé qui a été choisie, malgré le fait qu’il n’a disputé réellement qu’une demi-saison. Mais comment résister à un tel talent auteur de 15 buts et 8 passes décisives en un temps record ? D’accord ou pas, n’hésitez pas à nous dévoiler votre onze type dans les commentaires.