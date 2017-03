« Nommé pour une durée de quatre mois à la tête du LOSC, Franck Passi aura pour objectif de relancer l’équipe et de retrouver une position plus confortable au classement de la Ligue 1, en s’inscrivant dans le sillage du projet porté par la nouvelle équipe dirigeante du club. Le LOSC lui souhaite la bienvenue et surtout un maximum de réussite dans sa mission qui le verra diriger l’équipe lilloise dès ce samedi à Caen », communiquait le LOSC le 14 février dernier. Presque dans la foulée, le club nordiste nommait un autre entraîneur pour la saison prochaine.

« Marcelo Bielsa sera l’entraîneur du LOSC à compter de la saison 2017-2018. Le club lillois et l’entraîneur argentin ont paraphé un accord portant sur une collaboration de deux ans et qui prendra effet le 1er juillet prochain. Internationalement reconnu pour sa capacité à former et à intégrer les jeunes talents, à faire performer ses équipes, et à proposer un jeu spectaculaire, généreux et offensif, Marcelo Bielsa était le choix prioritaire du président Gérard Lopez et des dirigeants du LOSC pour manager l’équipe professionnelle et participer au déploiement de la nouvelle politique sportive souhaitée par le club », annonçait le nouveau club de Gérard Lopez le 19 février.

Passi ne sait pas encore

Le duo entre le natif de Bergerac et l’entraîneur argentin, qui avait été formé à l’Olympique de Marseille, semblait sur le point de se retrouver dans le nord de la France après avoir échoué en Italie à la Lazio où El Loco n’a finalement pas signé. C’est d’ailleurs ce que sous-entendait le droitier de Lille Sébastien Corchia : « on sait très bien que Franck Passi va être là en tant qu’adjoint de Bielsa ». Oui, mais voilà, tout ne semble pas si limpide que ça dans la tête de l’éternel adjoint à l’OM devenu numéro 1 avant d’être remplacé par Rudi Garcia en début de saison.

« Je respecte énormément Bielsa. J’aime le foot, donc j’aime cet entraîneur. Mais j’ai un job. Je suis l’entraîneur, je ne vais pas me cacher. Si ça se passe mal, ce sera pour ma pomme avec cet effectif-là »,peut-on lire dans L’Equipe de ce dimanche. Pour le moment Passi, dont le fils vient de signer professionnel à Montpellier, ne reconnaît aucune influence - directe - d’El Loco dans le travail qu’il effectue avec les Dogues même s’il s’inspire des méthodes de l’ancien sélectionneur de l’Argentine pour les entraînements.

Le quotidien révèle aussi que fin 2016, Marcelo Bielsa avait contacté Franck Passi pour évoquer une possible collaboration pour les six derniers mois de la saison, mais le contact n’a pas repris par la suite. C’est ainsi que Franck Passi est donc seul aux commandes pour la fin de saison et il a une mission : sauver le LOSC de la Ligue 2 (actuellement quinzième avec deux points d’avance sur Dijon, 17e, et un match à jouer en plus). Mais rien ne dit, pour le moment, que l’on verra Passi adjoint de Bielsa la saison prochaine.