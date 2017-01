La Ligue sonnait l’heure de la reprise ce vendredi avec le LOSC qui recevait Saint-Etienne au stade Pierre-Mauroy. La rencontre relevait d’une importance particulière. D’un côté, Lille voulait poursuivre sa remontée au classement depuis la reprise en main de l’équipe première par Patrick Collot. De l’autre, les Verts pouvaient reboucher le trou de 4 points qui les sépare des équipes de tête, à commencer par l’OM. Christophe Galtier devait néanmoins se passer de plusieurs titulaires, à commencer par Ruffier. Beric, Lacroix, Pajot et Söderlund étaient eux aussi blessés alors que M’Bengué et Saivet sont partis à la CAN.

Lille non plus ne disposait pas de tout son effectif puisque Obbadi, Mendyl, Sliti, Koné et Bissouma ont tous été convoqués pour participer à la CAN. Dans le même temps, Mavuba et Sunzu reprennent l’entrainement. Match particulier également puisque Michel Seydoux vivait son dernier match dans la peau du président du LOSC. L’homme d’affaires de 69 ans a passé le témoin à Gérard Lopez. En attendant de voir ce que va faire le repreneur, les Dogues entamaient bien mal cette rencontre. Après un quart d’heure de jeu stérile, Hamouma profitait d’un centre de Monnet-Paquet et d’une feinte de Dabo pour envoyer une lourde frappe sous la barre (0-1, 17e).

De Préville réveille le LOSC

Lille réagissait et se procurait une énorme double occasion. En puissance, Eder prenait le meilleur sur Perrin et trouvait Terrier dont la reprise à bout portant était repoussé miraculeusement par Moulin. Benzia suivait et frappait à son tour mais cette fois-ci, c’est le fessier de Veretout sur sa ligne qui permettait aux Verts de garder leur avantage (27e). Juste avant la pause, Moulin s’employait à nouveau en claquant cette bonne tête de Soumaoro (45e). Plus réaliste, Saint-Etienne menait à la-temps face à des Lillois trop inefficaces devant. Ces derniers revenaient sur le pré timidement et ne montraient pas vraiment de signes de révolte. C’est même Veretout qui inquiétait Enyeama sur cette frappe des 25 mètres (54e).

Lille s’est alors mis à accélérer après l’heure de jeu. Plutôt dominateurs dans le jeu aérien depuis le début de la rencontre, les Dogues se montraient dangereux sur corner lorsqu’Eder enlevait un bon ballon à Terrier (61e). Benzia tentait sa chance mais une nouvelle fois, le remplaçant de Stéphane Ruffier se montrait intraitable (68e). L’entrée de De Préville (70e) secouait une rencontre ennuyeuse. Sur l’un de ses premiers ballons, l’ancien Rémois se jouait de son défenseur et plaçait son tir dans la lucarne (1-1, 71e). Les deux équipes semblaient se satisfaire de ce résultat nul sauf un homme. De Préville, encore lui, enrhumait Monnet-Paquet et tirait sur la barre d’un angle fermé (88e). Enfin, en contre dans les derniers instants, une frappe d’Amalfitano léchait le poteau et manquait de très peu le but de la victoire, pour la dernière de Seydoux.

