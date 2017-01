Décidément, le dossier Dimitri Payet tient en haleine à peu près tout le monde depuis près d’un mois maintenant. Révélé fin décembre par le journal L’Equipe, personne ne croyait réellement en la possibilité de retrouver l’international français en Ligue 1 et encore moins à l’Oympique de Marseille. Et pourtant, c’est bien le feuilleton de cet hiver. Hier, son entraîneur à West Ham, Slaven Bilic, en a remis une couche : « il n’y a rien de nouveau, la seule chose bien c’est que nous sommes le 21 janvier, donc tout ça va se terminer dans 10 jours. Je ne vais rien dire de nouveau. Il y a deux possibilités : qu’il reste ou qu’il nous quitte. Marseille ou un autre club ? C’est un grand joueur, il a une certaine valeur et s’il part, on ne demande pas des sommes folles. On demande même moins d’argent que ce qu’il vaut vraiment »

Moins d’argent ? En effet, ce dimanche matin, les tabloïds évoquent - presque - en coeur que l’ultime offre de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta, respectivement président délégué de l’OM et directeur sportif, allait être acceptée. Cette offre de 25 millions de livres, soit environ 29 M€, pourrait donc être l’ultime en provenance de l’OM et il ne resterait, alors, plus qu’à Dimitri Payet à rejoindre la Canebière, même si la rumeur qu’il était déjà dans l’Hexagone ce samedi parcourait les internet.

Nice et Paris tentent leur chance

Sauf que voilà, quand un dossier traîne en longueur, les chances - ou malchances en l’occurrence - de voir des concurrents s’immiscer dans le dossier s’agrandissent. Ainsi, le Daily Mirror évoque un intérêt de l’OGC Nice. Selon les informations du tabloïd, les dirigeants des Aiglons, qui ont, un temps, suivi Memphis Depay, désormais à l’Olympique Lyonnais, seraient entrés en contact avec leurs homologues des Hammers pour tenter de négocier le prêt du meneur de jeu qui s’entraîne dorénavant avec les jeunes.

Mais ce n’est pas tout et c’est peut-être tout aussi étonnant. Ce dimanche matin The Express évoque carrément que le Paris Saint-Germain va rentrer dans la danse à la signature de l’international français. D’après la publication britannique, l’intérêt du PSG serait d’enrôler le natif de Saint-Pierre sur l’île de La Réunion afin de remplacer un Javier Pastore qui se fait encore attendre. Quoi qu’il en soit, et si les chances de voir Payet rejoindre la capitale sont minces, l’OM va vite devoir accélérer pour boucler le dossier.