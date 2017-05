« Je pense que c’est le bon moment. J’ai envie de découvrir autre chose, de me mettre en danger et de passer un palier. On a beau dire que je mets des buts, je sais très bien qu’à l’échelle européenne, je ne suis pas encore très reconnu. J’ai envie de voir si je peux répondre aux questions que les gens se posent, et de progresser encore. On est à un moment où chacun y trouve son compte, et c’est tant mieux ». Telles étaient les déclarations d’Alexandre Lacazette dévoilées hier soir, dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe, confirmant les informations publiées ces dernières semaines dans la presse française et espagnole.

Du haut de ses 25 ans, l’attaquant tricolore auteur de 26 réalisations en championnat cette saison va quitter son club formateur et tenter sa chance à l’étranger, probablement du côté de l’Atlético, même si rien n’est encore signé et que les Madrilènes dépendent de la décision du TAS pour pouvoir recruter cet été. Les médias espagnols semblent optimistes à ce sujet, et l’interdiction de recrutement du club de la capitale a de grandes chances d’être levée, comme ce fut le cas pour le Real Madrid. « C’est bien l’Atlético (sourires)... C’est un club qui est dans le dernier carré de la Ligue des champions depuis plusieurs années. C’est une belle équipe, dans un nouveau stade, et c’est aussi un club qui fait progresser les joueurs. Et il y a Antoine Griezmann », confiait le principal intéressé dans ce même entretien. Et vendredi soir, après la victoire de la section féminine de l’Olympique Lyonnais en Coupe de France, le président Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur l’avenir de son joueur, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Le club de son cœur confirme son intérêt aux conditions que nous avons imposées. [...] Tant que ce n’est pas signé, il n’y aura pas de départ. C’est lui qui a évoqué le sujet, nous on lui a dit que pour tous les services rendus et pour la qualité de sa relation avec le club, on lui donnerait la possibilité d’aller dans son club de cœur. A lui d’emmener de la part de son club de cœur la proposition qui correspond au montant que nous avons indiqué. Il n’y a aucun accord, il y a des discussions avec l’Atlético, mais il n’y a rien de signé. Alexandre connaît exactement les conditions qui ont été fixées, peut-être qu’il a des engagements de la part de son club de cœur mais nous on a pas ces conditions donc on va attendre les jours qui viennent », a confié le président. Voilà qui est clair, et Lacazette sait à quoi s’en tenir s’il veut rejoindre son « club de cœur »... Conscient de la valeur de son joueur, Aulas ne fera aucun cadeau à l’Atletico et à son joueur star, de quoi promettre un feuilleton estival haletant sur le mercato !