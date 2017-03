Après les victoires du Paris Saint-Germain (1-0 face à Nancy) et de l’OGC Nice (1-0 chez Dijon), l’AS Monaco avait l’obligation de l’emporter pour remettre trois points dans la vue à ses deux poursuivants. Et Leonardo Jardim prenait ce choc très au sérieux puisque le Portugais a sorti l’artillerie lourde d’entrée. On rappelle que les Monégasques sont quasiment intouchables à la maison, avec 11 victoires, 1 nul et 1 défaite en Ligue 1 à Louis II, et surtout, 46 buts inscrits ! Pour sa part, Nantes n’a gagné aucun de ses trois derniers matchs en déplacement et est l’une des pires attaques du championnat avec seulement 24 buts marqués.

La rencontre démarrait de la meilleure des manières pour le club du Rocher. Après une belle séquence collective, Bernardo Silva enchaînait sur une frappe. Avec un peu de réussite, puisqu’il était dévié par deux défenseurs, le ballon terminait dans les pieds de Mbappé, qui ne se faisait pas prier pour l’expédier au fond des filets (1-0, 4e). Très à l’aise sur leur pelouse, les troupes de Jardim n’étaient que trop peu inquiétées par un rival volontaire mais peut-être un peu trop limité. Si les Monégasques ne se procuraient pas de réelles occasions chaudes, Bernardo Silva, Lemar ou Mbappé perçaient très facilement les lignes. Nantes inquiétait légèrement Subasic sur un coup franc de Lima, mais le portier monégasque s’interposait bien (41e).

Nouveau festival du duo Mbappé-Silva

Et juste avant la pause, Monaco allait doubler la mise. Glik tentait un centre-tir, que Germain contrôlait de la poitrine avant de reprendre et de l’expédier au fond (2-0, 44e). Et ce n’était pas fini, puisque sur un amour de centre de Bernardo Silva, Mbappé enchaînait sur une tête parfaitement placée (3-0, 45e). L’AS Monaco avait déjà plié la rencontre avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les débats s’équilibraient légèrement, vu que Monaco semblait entrer dans une période de gestion. Germain manquait d’ailleurs le cadre de très peu après un excellent centre de Mendy (53e). Subasic sortait ensuite une belle main sur une frappe de Sala (55e).

Djidji fauchait Lemar dans la surface, et Fabinho transformait - comme d’habitude - son penalty à merveille (4-0, 59e). Mbappé lui, n’en avait pas fini, et après un superbe geste technique pour se défaire de Djidji, il se heurtait à un Dupé décisif (64e). Les Nantais tentaient de sauver l’honneur, avec des entrants comme Iloki ou Bammou motivés mais impuissants. Monaco régnait en maître dans son antre. Le score en est finalement resté là, et les Monégasques reprennent leurs trois points d’avance sur le PSG et Nice en tête de la Ligue 1.

L’homme du match : Mbappé (8,5) : 18 ans et 2 mois. 10 buts en Ligue 1. C’est tout. Assurément le meilleur joueur sur la pelouse ce soir. Au-delà de ses accélérations foudroyantes, il ouvre le score d’une reprise de volée au six mètres en étant bien placé (4e). Il récidive à la toute fin de la première mi-temps. À la réception d’un centre chirurgical de Silva, il prolonge la passe du Portugais de la tête. Incroyablement réaliste. Il ne s’arrête pas là et veut marquer son triplé. Il prend de vitesse Djidji et croise sa frappe, mais bute sur Dupé (64e). Après tous ses efforts, il est remplacé par Moutinho (68e).

AS Monaco

Subasic (6) : le gardien monégasque n’a pas eu grand-chose à faire. Il commence doucement son match avec une mauvaise relance qui finit en touche (14e). Il fait un bel arrêt sur un coup franc tiré par Lucas Lima (41e). Il s’impose devant Sala, avec une main ferme (54e).

Sidibé (6,5) : le latéral droit français a été très actif sur son côté droit, il a beaucoup centré et a apporté du danger devant le but nantais, même s’il n’a pas fait de geste décisif. Il a continué ses efforts durant tout le match. Il est averti suite à un tacle par-derrière sur Harit (66e).

Glik (6) : le Polonais a été très discret lors du premier acte. Défensivement solide, il tente une frappe qui se termine sur Germain et qui offre le deuxième but à son équipe (44e). Pas le meilleur à la relance, il dégage parfois un peu trop n’importe comment alors qu’il y a des solutions autour de lui.

Jemerson (6) : le défenseur central a fait un match correct, sans plus. Il faut dire que les attaquants des Canaris n’ont pas vraiment existé. Il est bien placé sur une frappe de Nakoulma et contre le ballon (29e). Pas un match transcendant pour le Brésilien, mais l’ASM est plus rassurant défensivement avec Jemerson que sans Jemerson.

B.Mendy (6,5) : très bon match encore une fois de Benjamin Mendy. Il a beaucoup combiné avec Thomas Lemar, surtout en seconde mi-temps. Il coupe un bon centre de Sala (10e). Offensivement il fait un bon centre sur Germain (53e), qui aurait pu amener un but supplémentaire. Les latéraux monégasques sont décidément très performants. Seraient-ils l’avenir de l’Équipe de France ? On est en droit de se poser la question.

Bernardo Silva (7,5) : quel match encore une fois du Portugais. C’est lui qui fait la différence sur le premier but, avec une belle percée, le ballon finit sur Mbappé qui met le cuir au fond au terme d’un cafouillage (4e). Techniquement au sommet de son art, comme sur ce bon enchaînement avec un sombrero puis une frappe contrée (38e). Sur le troisième but, il est encore là, il fait un superbe centre pour Mbappé qui se transforme en passe décisive (45e). Remplacé par Nabil Dirar (78e) qui s’est signalé par quelques accélérations.

Bakayoko (6) : sa puissance physique fait du bien défensivement et sa qualité technique fait du bien lors des sorties de balle ou lors des phases offensives. Le milieu de terrain a été plutôt discret, mais a fait le boulot. Match correct pour le natif de Paris qui est régulier cette saison.

Fabinho (6,5) : techniquement, c’est l’un des meilleurs. Il fait une bonne récupération pour se mettre dans le bain (9e). Il joue en permanence vers l’avant. Le Brésilien confirme sa forme olympique du moment. Il perd un ballon important qui débouche sur une occasion nantaise (54e). Il égaye son match en transformant le penalty obtenu par Lemar (59e).

Lemar (6,5) : un peu en dessous de ses partenaires sur cette rencontre, mais ça reste très fort. Il a raté un contrôle de balle qui semblait facile (34e), il a eu du mal à faire des différences jusqu’à ce penalty obtenu après un déboulé sur le côté gauche, il se fait faucher par Djidji (58e).

Germain (7) : l’ancien Niçois un peu plus en retrait ses derniers temps à fait un match plein. Il est monté en puissance au fil du match. Il rate une grosse occasion sur un service de Lemar (34e). Il se reprend bien quelques minutes après, il double la mise en mettant un pointu à bout portant après une remise chanceuse de Glik (44e). Il aurait pu marquer un doublé avec une belle tête de peu à côté (53e). Remplacé par Irvin Cardona (85e) qui aurait pu aggraver la marque d’un beau plat du pied qui finit malheureusement sur Maxime Dupé (90e).

FC Nantes

Dupé (4) : il est globalement trop délaissé par sa défense et ne peut rien faire sur les quatre réalisations de Monaco. Il s’offre quelques actions intéressantes, comme cette belle sortie dans les pieds de Mbappé par exemple (29e), une autre belle parade devant le joueur de 18 ans (64e) ou un arrêt devant Cardona (90e). Pas grand chose à se reprocher aujourd’hui.

Lucas Lima (4) : le latéral gauche brésilien a régulièrement été mis en difficulté tout au long de la rencontre. Face à Bernardo Silva ou Sidibé, il n’a jamais su répondre et a, comme la plupart de ses coéquipiers, beaucoup trop pris l’eau. En revanche, il a souvent été dangereux devant, avec quelques pénétrations sur son couloir et un beau coup-franc bien capté par Subasic (41e).

Diego Carlos (3,5) : comme son compatriote, il dévie le ballon sur le premier but, où il est plus malchanceux qu’autre chose. Ensuite, il subit les assauts monégasques en étant plus spectateur qu’acteur, impuissant face au talent et à la qualité des joueurs offensifs rivaux.

Djidji (3,5) : le défenseur central des Canaris a enchaîné le bon et le moins bon. Il est parfois trop laxiste au marquage dans sa surface, en plus d’avoir offert un penalty à ses rivaux en faisant une faute évitable sur Lemar, tout comme il a été auteur d’un superbe retour sur Mbappé alors que ce dernier partait seul en contre (39e). Le jeune monégasque l’a cependant enrhumé à plusieurs reprises.

Dubois (3) : sur le flanc droit de la défense nantaise, il a peut-être moins été mis en danger que son acolyte du côté gauche, mais sa prestation n’en reste pas moins insuffisante, dans la mesure où on ne l’a pratiquement pas vu sur son côté droit, étant bien trop transparent sur les séquences offensives.

Gillet (5) : quelques bonnes interventions défensivement parlant devant sa surface, coupant plusieurs offensives monégasques. Un match sérieux dans les labeurs défensives donc, malgré quelques misères infligées par Bernardo Silva, et plus que correct à la relance, ne perdant que très peu de ballons dans l’entrejeu. Loin d’être le principal responsable de cette déroute donc.

Rongier (4,5) : il s’est promené un peu partout dans l’entrejeu, jouant parfois très haut, parfois descendant assez bas pour récupérer des ballons devant sa défense. On l’a vu assurer ses transmissions sans trop d’erreurs, comme on l’a aussi vu pas mal apporter devant. Malheureusement, il était souvent trop imprécis dans son dernier geste, faisant aussi souvent le mauvais choix.

Thomasson (4) : lui aussi à été cantonné à un rôle plus défensif que d’habitude, en plus d’avoir eu de sacrés clients en face. Il a donc peu apporté finalement, même s’il a globalement été assez propre. Amine Harit (4) a pris sa place à la mi-temps, mais ce changement n’a pas eu les résultats espérés pour Conçeiçao.

Nakoulma (5,5) : celui qui a signé une excellente CAN 2017 était très actif sur le front d’attaque. Le Burkinabé, arrivé en provenance de Turquie cet hiver, a beaucoup tenté devant, ne cessant de permuter et d’essayer d’enrhumer ses vis à vis monégasques, avec plus ou moins de succès. De loin le meilleur Nantais ce soir, dans le secteur offensif du moins. Un joueur à suivre de très près lors des prochaines rencontres.

Felipe Pardo (4) : très peu en vue dans les derniers mètres. Le Cafetero n’a pratiquement rien apporté devant, souvent mis en échec par l’arrière-garde monégasque. Il a même été maladroit dans sa propre surface, sur le deuxième but de Monaco. Bammou a pris sa place à l’heure de jeu, mais n’a rien montré de plus que son prédécesseur si ce n’est une frappe sans réel danger (71e).

Sala (3,5) : l’attaquant argentin n’a eu que très peu de ballons exploitables dans les derniers mètres, lui qui était bien muselé par la défense de Monaco. Et les rares fois où il a reçu des ballons en conditions idéales, il n’a pas su en profiter. Une prestation à relativiser dans la mesure où il est très dépendant de ses partenaires, mais tout de même assez médiocre au final. Il a laissé sa place à Iloki (62e), volontaire mais trop maladroit.

