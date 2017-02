La 23e journée offrait une rencontre au sommet de la Ligue 1 avec Monaco qui recevait Nice. Dans ce duel entre le 1er et son dauphin, l’ASM partait favorite. Avec leur attaque de feu, les Monégasques sortaient d’un nul arraché, mais mérité, au Parc des Princes le week-end dernier et aussi d’une victoire acquise dans la douleur en Coupe de France face à Chambly en milieu de semaine, avec une équipe remaniée. Cette fois-ci, Leonardo Jardim remettait son onze type avec la paire Glik-Jemerson en défense centrale, Bakayoko-Fabinho devant avec Lemar et Silva pour animer les côtés. Les Aiglons se présentaient en 3-4-3 avec Eysseric qui devait alimenter en ballons le duo Pléa-Balotelli.

La rencontre démarrait avec quelques accrochages tendus. D’abord d’Eysseric sur Fabinho (1e) qui aurait pu lui valoir une grosse sanction sans la clémence de l’arbitre, puis avec ce tacle de Glik sur Balotelli (2e). La tension redescendait d’un cran pour laisser place au jeu et c’est Nice qui prenait le meilleur départ avec une circulation de balle impressionnante. Après la reprise de Souquet manquée (8e), Monaco réagissait avec cette frappe cadrée de Silva (10e) et ce coup-franc de Lemar où le ballon ricochait dans la surface niçoise (14e). Sans un hors-jeu d’un pas, Plea se présentait seul face à Subasic (19e). Il y avait du rythme en ce début de rencontre où les deux équipes offraient un régal technique.

Monaco fait la différence en seconde période

Les occasions se faisaient ensuite plus rares, l’essentiel des débats se situait au milieu de terrain. Sur une mauvaise relance de la défense niçoise, Monaco se procurait tout de même une belle opportunité avec Falcao qui décalait Silva mais ce dernier échouait devant Cardinale (37e). Juste avant la pause, Germain envoyait sa tête au-dessus de la barre (45e) et les deux équipes repartaient aux vestiaires sur ce score vierge à la pause. Dès le retour sur la pelouse, la situation se débloquait. Mendy accélérait côté gauche et trouvait la tête de Germain libre de tout marquage (1-0, 47e) grâce au laxisme de Sarr. Mené au score, Nice se ne désolidarisait pas et reprenait sa marche en avant en cherchant à construire son jeu.

Seulement, l’ASM était trop forte ce soir et le score ne tardait pas à s’alourdir. Silva repiquait dans l’axe, trouvait Lemar qui lançait Mendy côté gauche, lequel offrait un centre parfait pour Falcao (2-0, 60e). Favre tentait de relancer son équipe en opérant un changement tactique avec la sortie de Sarr par Belhanda (64e) mais il n’y avait rien à faire face à cette équipe. Le club du Rocher passait une nouvelle fois côté gauche avec cette percée de Lemar pour le doublé de Falcao (3-0, 81e). Terrassé, le Gym trouvait le moyen de se procurer ses meilleures occasions quand la rencontre était déjà pliée. La première tentative cadrée était l’oeuvre de Plea de la tête (85e) et Esseyric trouvait le poteau sur cette demi-volée (90e+2). Avec cette belle victoire, Monaco prend seul la tête de la Ligue 1, trois points devant son adversaire du soir.

L’homme du match : Silva (8) : quel match encore une fois du joueur formé au Benfica. Comme Lemar, il aura été le détonateur du jeu monégasque. Ses accélérations, ses courses, ses prises de balle ont parlé une fois de plus et ont fait la différence. Avec ses deux frappes cadrées (10e, 37e), ses décalages pour ses partenaires (60e) et sa mobilité de tous les instants, le Portugais est véritablement l’homme de ce match. Il a aussi fourni de très gros efforts dans le repli défensif. Remplacé par Dirar (88e).

Monaco :

Subasic (6) : dans ce choc, il a finalement connu un match très tranquille, sauf sur la fin. Vigilant en première période, il s’est contenté de regarder sa défense repousser les assauts niçois. En deuxième mi-temps aussi, il n’a pas eu beaucoup de travail. Il effectue son premier arrêt sur la tête de Plea (85e). Sur la tentative d’Eysseric, il est trop loin du ballon mais son poteau le sauve (90e+2).

Sidibé (5) : l’international français a eu du mal en début de rencontre où il a laissé trop d’espace à Dalbert (8e). Après quelques problèmes de placement, il s’est repris tout en commettant trop de fautes. Pas toujours à son avantage, il a tout de même verrouillé son couloir en seconde période. Un dernier point noir, il a perdu pas mal de ballons en manquant des passes faciles.

Glik (6,5) : un début de match rugueux à l’image de son tacle sur Balotelli (2e). Il a donné le ton car derrière, il a rarement été mis en difficulté. Comme sur ce sauvetage de la tête (51e), le Polonais a parfaitement muselé Balotelli qui lui a délivré un sacré duel. Même face à la vivacité de Plea, il a réussi à comblé les espaces. Son placement a souvent été judicieux comme lorsqu’il dégage bien son camp sur ce centre de Souquet (6e).

Jemerson (5,5) : le Brésilien a lui aussi rendu de fiers services en défense. Toujours très propre à la relance avec la plupart de ses passes réussies, il a connu plus de difficultés dans les duels face à Balotelli qui lui a causé pas mal de soucis. Il a d’ailleurs été averti après un tacle en retard sur l’Italien (58e). L’ancien joueur de l’Atlético Mineiro s’est montré vigilant pour venir boucher les trous dans le dos de Mendy.

Mendy (7) : il a mis du temps à se montrer à son avantage dans cette rencontre. Malgré une belle énergie et de nombreux aller-retour dans son couloir, le natif de Longjumeau ne parvenait pas à influer le jeu. La faute notamment à de nombreux centres ratés (9e, 32e). Il a ensuite rectifié la mire avec cette offrande pour Falcao (16e) mais surtout ces centres décisifs pour Germain (47e) et Falcao (60e). Au final, il fait son match.

Bakayoko (6,5) : encore une grosse prestation de la part de l’international Espoirs. Il ne s’est pas contenté de casser les attaques niçoises ni de laisser le ballon à ses partenaires. Il aussi impressionné techniquement en jouant régulièrement juste comme lors de cet échange avec Lemar côté gauche (16e). Il pesé au milieu en se projetant également vers l’avant, ce qui a offert le surnombre à son équipe à certains moments.

Fabinho (5,5) : on l’a connu plus à son avantage mais il a tenu un vrai rôle de l’ombre. Le joueur de 24 ans a connu un manque de précision étonnant dans son jeu. Après une première demi-heure compliquée, le brésilien s’est repris en bouchant les espaces et coupant les transmissions. Un placement intelligent donc mais aussi une grosse présence au pressing qui a empêché les Niçois de trouver leurs attaquants.

Silva (8) : voir ci-dessus.

Lemar (7) : lui aussi aura été un danger permanent pour les Aiglons. Il s’est moins montré que son pendant à droite mais l’ex-Caennais a fait très mal. Son entente avec Mendy a très bien fonctionné comme lors de ces échanges (16e, 32e, 60e). C’est aussi lui qui envoie Falcao marqué son doublé (81e). Sa frappe avec rebond a été compliquée à maîtriser pour Cardinale (47e). Il a aussi remporté la plupart de ses duels.

Falcao (7,5) : le Colombien a plutôt effectué un bon match ce soir. Auteur d’un bon pressing tout au long de la rencontre, il a gêné les relances niçoises par son activité. Dans le jeu de son équipe aussi, il a réussi à faire la différence. Sur ce centre sa tête non-cadrée (16e) et sur ce décalage parfait pour Silva le but n’est toujours pas trouvé (37e) mais c’est lui qui offre le but du break en reprenant à bout portant le centre de Mendy (60e) avant d’y aller de son doublé (81e). Remplacé par Mbappé (90e).

Germain (6) : il a traversé la première mi-temps comme une ombre. Très discret, il s’est heurté à la défense niçoise et notamment à Dante qui lui a mené la vie dure (20e, 31e, 37e). Il s’est alors efforcé d’être présent au pressing. En seconde, il ne s’est pas beaucoup plus montré mais c’est lui qui débloque la situation en propulsant de la tête le centre de Mendy (47e). Sorti sous les ovations de tout le stade et remplacé par Moutinho (77e).

Nice :

Cardinale (4,5) : le gardien niçois aura longtemps repoussé l’échéance notamment devant Bernardo Silva (10e, 36e) mais il n’a rien pu faire face à son ancien coéquipier Valère Germain (47e), à bout portant, et abandonné sur l’action par Sarr. Sur le second but des rouges et blancs, inscrit par Falcao, c’est la même chose, il ne peut qu’aller chercher le ballon dans ses filets. Pour le doublé du Colombien, il a du mal à s’étendre (81e).

Baysse (5) : de retour comme titulaire dans l’arrière-garde niçoise, le capitaine du Gym a réalisé un bon match dans l’impact et dans les duels aériens, qui constituent ses qualités. Propre également dans la relance, alors que ses coéquipiers ne lui ont pas toujours fait de cadeaux dans les passes. Ne peut pas grand-chose sur les buts adverses.

Dante (5,5) : un roc. Et dire qu’il y avait certains doutes sur son niveau lorsque l’ancien défenseur du Bayern Munich débarquait sur la Côte d’Azur cet été. Au cœur de cette défense à 5, il est la clé de voute du système mis en place par Lucien Favre. De très belles interventions, une grande qualité dans la relance que ce soit dans le jeu long ou le jeu long, les Monégasques se seront souvent cassé les dents sur lui. Il est contourné sur les buts monégasques.

Sarr (3) : il confirme qu’il est nettement moins en réussite que lors de la première partie de saison. Fébrile dans la relance alors que ce facteur constituait l’un de ses meilleurs arguments, il oublie complètement Germain sur l’ouverture du score monégasque (47e). Il cède sa place à Belhanda (64e) qui effectue son grand retour après près d’un mois d’absence à cause d’une blessure à l’orteil. Il aurait pu être à la conclusion magnifique action collective, mais il a trop enlevé sa reprise de volée (70e).

Souquet (3) : de la bonne volonté pour l’ancien Dijonnais, mais il n’aura presque jamais réussi à couper les offensives de Mendy dans son couloir. Les centres amenant les trois buts adverses arrivent notamment de son côté. Il n’aura pas apporté grand-chose offensivement, faisant regretter l’absence de Ricardo, qui a beaucoup manqué aux Niçois aujourd’hui.

Dalbert (4) : défendre sur Bernardo Silva peut garantir une salle partie pour presque n’importe quel défenseur. Et le latéral brésilien n’a pas fait exception à la règle lors de ce match. Offensivement il n’a rien apporté non plus.

Cyprien (4) : il aura été totalement noyé par le pressing monégasque, gênant ainsi sa précieuse touche technique qui fait souvent la différence pour les Niçois en général. L’ancien Lensois aura quand même réalisé un match correct dans la construction du jeu lorsqu’il arrivait à sortir du trafic.

Seri (5,5) : le petit maestro des aiglons fait beaucoup de bien au collectif niçois. Le milieu ivoirien est aussi efficace dans la régulation du jeu de son équipe que dans la couverture (très souvent dans le dos de Souquet). Attention aux relances risquées devant la surface de réparation (26e). Le milieu adverse est tellement fort qu’il n’a pas réussi à avoir son rendement habituel.

Eysseric (3) : auteur d’un gros coup de coude dès les premières secondes du match sur Fabinho, il aurait pu voir rouge et pénaliser les siens. Et le joueur qui a été formé au centre de l’AS Monaco n’a pas réussi à se mettre à la hauteur de ses coéquipiers dans cette rencontre. Souvent en retard défensivement, il a aussi été l’auteur de fautes techniques inhabituelles de sa part. Il aurait pu marquer un but magnifique en ciseau, mais la balle a échoué sur le poteau (90e+1).

Plea (6) : le meilleur buteur du Gym cette saison a été énorme dans son apport dans l’entrejeu en première période. Il est très souvent revenu défendre et sa protection de balle a été précieuse dans la construction du jeu niçois. Il rate la réduction du score de la tête (79e, 85e) à deux reprises, ses seules occasions aujourd’hui.

Balotelli (3) : avec ses premiers ballons, on présentait que l’Italien était dans l’un de ses bons jours. Il a commencé par prendre le dessus sur Glik dans les premiers duels puis il s’est tout doucement éteint. Il gâche une belle occasion en seconde mi-temps (79e) mais il a tenté d’obtenir un penalty, qu’il n’a pas eu. Nerveux en fin de match avec Glik et Jemerson, ses gardes du corps aujourd’hui.