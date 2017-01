L’occasion était belle ce samedi pour le PSG de revenir à un petit point du leader provisoire, Nice. Pour cela, les hommes de la capitale devaient l’emporter à la Beaujoire dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. La tâche ne s’annonçait pas simple pour autant. Les Canaris ont changé totalement de dynamique depuis que Sergio Conceiçao a repris l’équipe en main. Toutes compétitions confondues, les Nantais ont enregistré six victoires pour une seule défaite. Le technicien portugais remettait son 4-4-2 désormais habituel avec Iloki et Harit sur les côtés et un duo où Sala était associé à Bammou, qui chipait la place de titulaire à Stepinski.

Unai Emery lui alignait la même équipe que lors de la victoire face à Rennes il y a une semaine. Seul Maxwell était préféré à Kurzawa. Di Maria démarrait donc une nouvelle fois sur le banc tout comme Rabiot. À l’inverse, Draxler occupait le couloir gauche avec Lucas à droite et Cavani dans l’axe. En début de rencontre, Nantes effectuait un pressing efficace sur le bloc parisien qui avait du mal à ressortir. C’est d’ailleurs sous la pression de Bammou que Meunier offrait à Sala une première belle occasion (9e). Après un premier quart d’heure compliqué, le PSG se remettait en ordre de marche et ne tardait pas à ouvrir le score. Sur une accélération de Draxler dans l’axe, Lucas centrait à ras de terre en une touche pour Cavani qui marquait son 19e but de la saison (0-1, 21e).

Cavani retrouve déjà le chemin du but

Un peu bousculé jusque-là, Paris prenait l’avantage sur une très belle action collective et lançait son match. Une action venait tout de même bousculer les champions de France. Sur une séquence anodine alors qu’il est seul devant sa surface, Verratti se jetait par terre et transmettait le ballon de la tête à Trapp. L’arbitre sifflait un coup-franc et distribuait un carton jaune au milieu italien (30e) pour geste anti-sportif. L’arbitre appliquait là le strict règlement même si on pouvait trouver ça plutôt ridicule. Verratti frôlait ensuite l’expulsion sur ce tacle trop engagé sur Rongier (42e), mais l’avantage était bien parisien à la pause. De retour des vestiaires, Sergio Conceiçao faisait entrer sa nouvelle recrue Felipe Pardo à la place d’Iloki. Le Colombien donnait un léger nouveau souffle à son équipe par ses coups de boutoir.

Dès ses premiers ballons, l’ailier trapu inquiétait les Parisiens et envoyait quelques ballons chauds dans la surface (51e, 54e). Seulement, cela ne durait pas et les Franciliens reprenaient leur marche en avant. Sur un coup-franc de Lucas, Meunier plaçait sa tête sur le sommet de la barre de Dupé (63e). Deux minutes plus tard, Draxler s’offrait un exploit individuel en passant deux Canaris mais il était séché devant la surface. Cavani se chargeait du coup-franc et s’offrait un doublé (0-2, 65e). Point noir, Draxler sortait sur blessure (69e). Les entrées de Di Maria, Rabiot et Ben Arfa donnaient une nouvelle impulsion en fin de rencontre. L’Argentin voyait sa frappe contrée (82e) puis donnait une balle de but à Rabiot, qui échouait face à Dupé (87e). Enfin, après un décalage de Ben Arfa, Rabiot envoyait sa frappe sur la barre et Di Maria ne parvenait à ajuster sa tête (90e+1). Tant pis pour Paris qui s’impose 2-0 et qui met la pression sur Monaco.

L’homme du match : Cavani (8) : il a commencé la rencontre en jouant très bas sur le terrain pour donner un coup de main à ses coéquipiers afin de ressortir le ballon et a retrouvé rapidement son efficacité devant le but. Il n’a pas eu beaucoup de ballons décisifs mais il a marqué quasiment à chaque fois qu’il se trouvait en bonne position. D’abord à la réception du centre de Lucas (21e) puis tout seul sur ce coup-franc direct (65e). À deux reprises, il la joue presque trop collectif, alors qu’il aurait pu y aller seul (32e, 40e). Il effectue aussi cette belle passe à l’aveugle pour Di Maria (82e). Sa régularité est très précieuse. Remplacé par Ben Arfa (83e) dont l’entrée a redonné un peu de dynamisme. Il est à l’origine de toutes les belles occasions de la fin de match (88e, 90e, 90e+1).

Nantes :

Dupé (4,5) : pour son quatrième match de la saison en Ligue 1, le remplaçant de Rémy Riou (blessé) n’a pas eu grand-chose à se reprocher sur l’ouverture de score de Cavani (21e) même s’il anticipe un peu trop vite sur sa droite alors que le ballon est allé sur sa gauche. Bien sauvé par sa barre sur une tête de Meunier (63e). En revanche, personne ne peut l’aider sur le coup franc soyeux de Cavani (65e) qui se loge dans la lucarne droite. A 0-2, il n’avait fait aucun arrêt dans ce match. Il sort quand même une parade spectaculaire en fin de rencontre pour empêcher Di Maria d’améliorer ses stats (90e+1). Difficile, la vie de gardien, lorsque le PSG est aussi efficace que cet après-midi.

Dubois (4,5) : l’un des nombreux anciens pensionnaires du centre de formation José Arribas présent sur la pelouse de la Beaujoire cet après-midi, il se sera surtout mis en valeur avec des montées intéressantes et des centres de qualités (15e). Mais il aura eu plus de mal sur le plan défensif, en se faisant éliminer trop souvent et trop facilement par ses adversaires directs (Draxler, Matuidi).

Diego Carlos (3) : l’ancien joueur d’Estoril (première division portugaise) est beaucoup trop en retard sur l’ouverture du score de Cavani (21e). L’attaquant uruguayen le prenant facilement de vitesse. Il prend un carton jaune pour une vilaine faute sur Draxler (64e) qui entraine le coup franc décisif de Cavani. Impliqué directement, donc, sur les deux buts parisiens. Un match à oublier.

Djidji (5) : préféré aujourd’hui à Vizcarrondo, le défenseur formé au club n’a pas eu grand-chose à faire ce soir, à part constater les erreurs de son confrère en défense centrale. Il a su néanmoins apporter de la qualité dans les premières relances de son équipe.

Lima (5,5) : seul joueur de l’effectif nantais à n’avoir raté aucune minute de jeu cette saison en championnat, il a prouvé à son entraîneur qu’il a fait le bon choix en faisant une nouvelle fois appel à lui. S’il n’a pas été très dangereux dans ses montées, il a bien tiré les coups de pied arrêtés de son équipe et n’a pas souvent cédé défensivement.

Gillet (4) : le Belge a été en difficulté dans beaucoup de domaines dans cette rencontre, trop lent, pas assez incisif dans la récupération. Avec le ballon, il a pris peu de risques alors qu’il aurait parfois dû en prendre pour apporter ce petit quelque chose qui aurait pu permettre à ses coéquipiers de revenir dans la partie.

Rongier (6) : avec très peu de passes ratées et pas mal de ballons grattés dans les pieds de ses adversaires, il aura été l’un des meilleurs éléments nantais dans cette rencontre. Élégant balle au pied, il apporte de la fluidité dans le jeu collectif. Un élément sur lequel Conceição devra s’appuyer dans le futur.

Iloki (4) : il est aussi vite rentré dans son match qu’il en est sorti. En plaçant quelques accélérations qui n’ont pas fait mouche en début de partie, il a ensuite complètement disparu de la circulation. Remplacé par Pardo (5,5) à la mi-temps qui a apporté beaucoup de percussions dès ses premiers ballons sous les couleurs nantaises. On ne l’a plus revu ensuite.

Harit (5) : il confirme qu’il est un joueur doté d’un bagage technique bien au-dessus de la moyenne. Ses dribbles et ses appels ont permis à son équipe de se créer de belles situations. Il aurait pu offrir une passe décisive sur un décalage astucieux dans la surface adverse en début de deuxième mi-temps, mais ses coéquipiers n’ont pas su concrétiser. Remplacé par Thomasson (76e) qui a eu du mal à faire les différences nécessaires pour que son équipe revienne.

Bammou (4) : l’ancien vendeur de la boutique officielle du PSG a mis énormément d’énergie à presser et à revenir aider ses coéquipiers à défendre. Mais dans l’utilisation du cuir, le Marocain n’a pas su peser suffisamment pour mettre en danger les Parisiens. Il manque l’égalisation à la sortie des vestiaires en ne se montrant pas assez tranchant. Remplacé par Stepinski (67e) qui n’a rien apporté de plus.

Sala (4) : l’attaquant argentin a commencé son match en pesant bien sur la défense parisienne, il s’est même créé une énorme occasion qu’il a complètement loupée en ne cadrant pas son tir alors qu’il était seul face à Trapp (9e). Il a ensuite été intéressant dans son rôle de pivot même s’il aurait souvent pu rendre la balle plus rapidement à ses coéquipiers. Trop brouillon dans l’ensemble.

PSG :

Trapp (5) : le gardien est de nouveau titulaire dans la tête d’Unai Emery mais il n’affiche une totale sérénité. Une relance au pied dans l’axe aurait pu coûter cher (15e) et sur certaines prises de balle, il a un peu tremblé, notamment dans son jeu au pied. Pour le reste, il n’a pas vraiment été inquiété et n’a donc pas eu l’occasion de se montrer décisif.

Meunier (7) : auteur d’une grosse bévue sous la pression de Bammou, il permet à Sala d’inquiéter Trapp (9e) mais il s’est bien rattrapé par la suite. Le Belge a su se projeter souvent vers l’avant et a pu combiner à plusieurs reprises avec Lucas (25e, 54e) et avec Ben Arfa (90e). Plutôt à son aise dans le secteur défensif malgré la présence d’Harit, il a fait parler son placement et sa pointe de vitesse. Il place un coup de tête sur la barre (63e).

Marquinhos (6,5) : le Brésilien a connu une fin d’après-midi tranquille à Nantes. Rarement inquiété dans son secteur, il parvient à gêner Sala lorsque celui-ci s’est présenté face à Trapp (9e). Efficace au pressing sur les attaquants nantais, il a plusieurs fois empêché les transmissions de se réaliser. D’ailleurs, heureusement que son pied traîne sur ce raid de Sala (56e).

Thiago Silva (7) : gros match du capitaine parisien. Solide dans ses duels aériens qu’il a majoritairement remportés face Sala, il effectue plusieurs interventions précieuses dans sa surface (54e, 77e). Il contre la frappe de Felipe Pardo qui prenait le chemin du cadre (51e). Il est venu couper pas mal de ballons longs dans le dos de ses partenaires. Efficace.

Maxwell (5,5) : préféré à Kurzawa par Unai Emery au coup d’envoi, il a plutôt bien tenu son poste malgré le poids des années qui se fait sentir. Parfois inquiété par la pointe de vitesse d’Iloki (12e), il l’a joué à l’expérience et a globalement dominé son sujet même s’il a commis quelques petites erreurs (43e). Il a vécu une fin de rencontre tranquille malgré Felipe Pardo. Matuidi lui a apporté son aide par moments.

Motta (6) : il a donné satisfaction ce soir en combinant très bien avec l’ensemble de ses partenaires. Disponible au milieu de terrain, il a su assurer des relais entre la défense et l’attaque et assuré le tempo de son équipe. L’Italo-Brésilien a envoyé quelques passes qui ont cassé les lignes (25e, 37e, 57e). Son travail défensif a aussi fait ralentir certaines progressions nantaises.

Matuidi (4) : en dépit d’une grosse dépense physique, le Français ne s’est pas montré à son avantage. Il a manqué pas mal de gestes et a tenté des choses parfois insensées comme ce crochet au milieu de terrain face à Harit (25e). En plus de sa maladresse, il a manqué d’efficacité dans la zone de vérité en n’étant pas assez prompt comme sur cet enchaînement contrôle-frappe devant la surface (57e).

Verratti (7,5) : gêné par le pressing nantais en début de rencontre, il a réussi à s’en défaire au bout d’un quart d’heure et a réalisé une très grosse prestation, encore une fois. Omniprésent au milieu où tous les ballons passaient par ses pieds, il est à l’origine de la plupart des occasions parisiennes. Un bémol tout de même, son manque de discipline aurait pu coûter cher. Averti d’un carton (30e) par l’arbitre qui a estimé qu’il avait effectué un geste d’anti-sportif en remettant le ballon volontairement de la tête à Trapp. Il aurait aussi pu être expulsé après tacle très limite sur Rongier (40e). Remplacé par Rabiot (76e) dont l’entrée a été bonne en donnant un coup de main dans le secteur défensif. Il manque aussi une belle balle de but donnée par Di Maria (88e) puis frappe sur la barre après un échange avec Ben Arfa (90e+1) .

Draxler (6,5) : son adaptation au PSG est expresse. On sent son impact sur le jeu de son équipe. Il a beaucoup plus dézoné que face à Rennes où il était resté dans le couloir gauche avant tout. C’est dans cette position axiale qu’il trouve Lucas sur l’ouverture du score (21e). Dans sa globalité, il a été bon en trouvant souvent ses partenaires facilement même s’il a du mal à rentrer dans le match. C’est aussi lui qui obtient le coup-franc offrant le second but à Cavani. Sur cette même action, il s’est blessé et a cédé sa place à Di Maria (69e). L’Argentin a affiché un bon visage en offrant notamment un bon ballon face au but pour Rabiot (88e). Il n’appuie pas assez sa tête après la barre du milieu français (90e+1).

Cavani (8) : voir ci-dessus.

Lucas (6,5) : après un début de match poussif, le Brésilien a su simplifier son jeu pour offrir un centre (en une touche) au cordeau pour le but de Cavani (21e). Il a bien occupé son couloir droit en semant quelques vents de panique dans la défense adverse (70e, 85e) et a envoyé un coup-franc pour Meunier qui aurait pu être décisif (63e). Son travail défensif a aussi offert quelques solutions à son équipe. Son jeu est un peu plus complet depuis quelques semaines.