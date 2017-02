« Je n’avais pas vu ce qui s’était passé. Tout d’un coup, il sort. Je dis "mais il y a quoi ?" et on me dit "il a pris rouge". Je n’ai pas vu quand il a donné le carton rouge, je ne sais pas pourquoi. Semble-t-il qu’il y a eu des mots avec l’arbitre. Je ne lui en veux pas, je ne suis pas comme ça. C’est clair que c’était dur depuis le banc de suivre ça... Qu’est ce que vous voulez que je vous dise ? C’est fait, c’est fait. » Interrogé sur le carton rouge reçu par Mario Balotelli à la 68e minute du match opposant Lorient à Nice, l’entraîneur des Aiglons Lucien Favre a avoué ne pas avoir bien saisi le scénario de l’expulsion de son attaquant italien, mais refusait de l’accabler.

Après un duel anodin avec le Merlu Zargo Touré, Balotelli aurait pourtant une nouvelle fois pété un plomb. Agacé, le Transalpin s’est alors tourné vers l’arbitre de la rencontre, Tony Chapron, pour lui adresser quelques mots. Des dires après lesquels ce dernier a visiblement vu rouge puisqu’il a expulsé le Niçois dans la foulée. Seulement, personne ne sait vraiment ce qu’a dit le joueur de l’OGC Nice pour mériter pareille punition. « Il m’a insulté en anglais. je n’en dirai pas plus, mais c’était du classique », a expliqué Chapron à l’issue de la rencontre.

Une version à laquelle ne croit pas trop l’un des coéquipiers de l’Italien, le gardien Yoann Cardinale. « Il n’a pas dit grand-chose. l’arbitre avait peut-être envie de se le payer. » Qui croire ? Ce matin, la presse n’a en tout cas pas manqué l’occasion de tacler sévèrement l’ancien Rossonero exclu pour la sixième fois de sa carrière en championnat, dont déjà à deux reprises avec le Gym (3 avec Manchester City, 1 avec l’AC Milan). À commencer par le quotidien local Nice-Matin qui a mis un 0/10 à la recrue phare du dernier mercato estival !

Le pire Balotelli

Favre-Letizi c'est un différend tactique rien de méchant comparé à Balo qui a abandonné son équipe. Première fois que je mets 0 à un joueur. — William Humberset (@WHumberset) 18 février 2017

« Il s’est accroché avec Peybernes, a râlé contre Obbadi, Cyprien, Favre, l’arbitre... Et n’a pas fait beaucoup d’efforts. Avant de mettre tout un collectif dans la panade en insultant Tony Chapron. (...) C’est zéro dans le comportement ! », a écrit le journaliste qui a noté le Gym. Pire, ce dernier a même confié sur son compte Twitter qu’il s’agissait de la première fois qu’il mettait 0 à un joueur. Même son de cloche à L’Équipe qui a mis une note à peine plus élevée (1/10). « Expulsé à la 68e minute après un duel avec Touré, suivi de propos injurieux envers M. Chapron, l’Italien a conclu tristement une prestation ratée, marquée par sa nervosité et des efforts parcimonieux. Et il a plombé son équipe en la laissant à dix contre onze. »

Enfin, même chez lui, en Italie, Balo s’est égratigné. « Balotelli a joué sans engagement. (...) Toujours couvert par un défenseur sur ses rares appels et jamais prêt à faire le pressing de manière cohérente. En gros, le pire Balotelli », a écrit la Gazzetta dello Sport. Après des débuts rêvés (6 buts lors de ses 5 premiers matches de Ligue 1), Mario Balotelli est aujourd’hui dans le dur. Et si son carton rouge reçu contre Lorient lors du match aller avait été justement annulé, cette fois, l’enfant terrible du football italien va devoir payer les pots cassés.