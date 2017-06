Le PSG s’apprête à vivre un été agité rythmé par de nombreux mouvements et notamment au sein du club. Alors que Patrick Kluivert, Directeur du Football, se dirige vers la sortie et qu’Olivier Létang a officiellement quitté le club parisien, les dirigeants franciliens étaient à la recherche d’un nouveau directeur sportif depuis plusieurs semaines. Deux pistes sortaient clairement du lot : Andrea Berta et Antero Henrique. Priorité des Rouge-et-Bleu, le premier nommé n’a pas souhaité répondre favorablement à la proposition parisienne, préférant rester au sein de son club de l’Atlético Madrid.

Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se tourner vers le second nommé. Libre depuis son départ du FC Porto en 2016, le Portugais de 49 ans a visiblement accepté de relever le challenge parisien puisque le PSG vient d’annoncer officiellement son arrivée au poste de directeur sportif. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Antero Henrique au poste de directeur sportif à compter de ce vendredi 2 juin », pouvait-on lire sur le site officiel du club de la capitale. Sa mission dans la Ville Lumière ? « Placé sous la direction de Nasser Al-Khelaifi, le Président du Paris Saint-Germain, Antero Henrique est chargé d’impulser un nouvel élan à la politique sportive du Club pour optimiser la compétitivité du groupe professionnel et renforcer la capacité du Club à détecter, recruter et former les talents de demain. »

Le mercato du PSG peut démarrer

Une arrivée qui peut véritablement lancer le mercato de la formation dirigée par Unai Emery. En effet, Antero Henrique devra donner son avis sur les cas Thiago Motta, Serge Aurier, Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Lucas, tous plus ou moins incertains sur leur avenir, ou encore sur la concurrence au poste de gardien de but (Sirigu, Trapp, Areola). De même dans le sens inverse où les pistes Alexis Sanchez, Jean Michaël Seri et Pierre-Emerick Aubameyang sont évoquées. De son côté, Nasser Al-KhelaÏfi, président du club de la capitale, s’est réjoui de l’arrivée du Portugais.

« C’est avec une grande satisfaction que j’accueille Antero Henrique au sein de notre Club. Antero va nous apporter son expérience et sa grande connaissance de l’univers du football. Nous sommes confiants dans sa capacité à aider le Paris Saint-Germain à atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est fixés sur et en-dehors du terrain. Notre nouveau directeur sportif est une véritable référence en Europe dans son domaine. Il possède la personnalité et les compétences pour permettre au Club de s’affirmer toujours plus parmi les institutions les plus performantes et respectées du sport mondial. »