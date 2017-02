Il a tranché. Ce mercredi soir, pour la première fois à domicile dans cet exercice, Lucien Favre a laissé Mario Balotelli sur le banc au coup d’envoi de la partie qui opposait les Aiglons à l’AS Saint-Etienne (1-0, 24e journée de L1). Forcément, cette décision interpelle, et certains supporters azuréens n’ont pas compris pourquoi l’avant-centre international transalpin (33 capes, 13 buts) devait attendre la 82ème minute de jeu pour entrer sur le rectangle vert en lieu et place d’Alassane Plea.

Après la rencontre, l’entraîneur du Gym avait déjà dû se justifier une première fois, mais n’a pu échapper à de nouvelles questions sur ce thème ce vendredi en conférence de presse, relayées par L’Équipe : « Je ne veux pas parler de Mario aujourd’hui. On parle de ça (son manque de travail défensif) depuis le début. Si vous me posez la question, c’est que vous le savez. C’est imprégné en lui et ça peut prendre du temps pour qu’il y ait un déclic. On doit prendre le positif de ce qu’il a amené jusqu’à présent. Mais que doit faire un entraîneur ? Mettre la meilleure équipe possible en fonction de ses idées. Et puis je ne fais pas une conférence de presse pour parler de Balotelli », s’agace le tacticien arrivé à l’été à l’Allianz Riviera.

Des propos qui font écho à ceux que nous avait tenus l’ancien Azzurro Gianluca Zambrotta, qui avait jugé la situation de Super Mario : « Balotelli est un grand talent. Son caractère n’est pas simple à appréhender parfois, mais il a toujours été un joueur qui peut faire la différence à n’importe quel moment du moment qu’il se sent bien mentalement et physiquement. Après, s’il veut être un élément important avec la Nazionale, il va lui falloir s’engager davantage, trouver de la régularité, trouver la motivation, et faire la différence avec Nice ». À l’attaquant, auteur de 9 buts en Ligue 1 cette saison, de jouer.