Une saison en dents de scie. Voilà comment peut-on qualifier l’exercice 2016-2017 de l’Olympique Lyonnais. Si le club rhodanien va se qualifier pour une compétition européenne pour la 21e saison consécutive, ce ne sera pas au sein de la célèbre "Coupe aux grandes oreilles" mais au sein de sa petite sœur, la Ligue Europa. Une compétition qui aura été la rare satisfaction des Gones cette saison avec un joli parcours et une élimination en demi-finale contre l’Ajax (1-4, 3-1).

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club rhodanien s’apprête un vivre un mercato estival très mouvementé. Un cycle semble se terminer à l’OL et sa génération de jeunes Gones arrive probablement à un tournant. Ainsi, Jordan Ferri, Rachid Ghezzal, Nabil Fekir, Maxime Gonalons, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso pourraient bien plier bagages cet été. Dans un entretien accordé à beIN Sports, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur la situation des deux derniers cités. À commencer par son attaquant, auteur de 24 buts en Ligue 1 cette saison, désireux de rejoindre l’Atlético Madrid.

« Il a une chance sur deux de rester. C’est oui ou c’est non. Ça dépend de lui. Quand un joueur vient voir son président et lui dit qu’il souhaite absolument partir et dans tel club... Si le club est susceptible de correspondre à l’achat qui correspond à sa valeur... On aurait tort de fermer la porte. Son prix ? Lacazette coûte le prix des avant-centres qui marquent régulièrement 25 ou 30 buts par saison », a déclaré le président lyonnais avant d’évoquer le cas de Corentin Tolisso, annoncé un temps dans le viseur de la Juventus.

« Deux ou trois investissements très importants cette année »

« Il a été sollicité à un moment donné par un très grand club italien qui jouera la finale de la Ligue des Champions. Mais les choses se sont calmées et j’espère qu’il sera avec nous la saison prochaine », a indiqué JMA. Et côté arrivée ? Le dirigeant du club rhodanien est conscient qu’il devra forcément renforcer son effectif lors du prochain exercice, notamment suite à la montée en puissance de l’AS Monaco mais aussi face aux projets ambitieux de l’Olympique de Marseille et à moindre niveau du LOSC.

« Qu’il y ait d’autres investisseurs est une motivation fantastique pour l’investisseur que je suis. Il y aura deux ou trois investissements très importants cette année. Il y a de nouveaux challengers. Marseille va faire un très gros recrutement l’année prochaine, il faudra être parmi ces équipes compétitives et ça suppose des investissements que nous allons faire », a lâché Aulas. L’été s’annonce chaud du côté de Lyon...