2 matches disputés sur les 5 joués par l’Olympique Lyonnais pour un total de 28 minutes passées sur le pré... Ce début d’année 2017 ne commence pas sous les meilleurs auspices pour Jordan Ferri. Le milieu relayeur du club rhodanien, qui n’était déjà pas utilisé outre mesure au cours de la première moitié d’exercice (19 rencontres disputées toutes compétitions confondues pour un total de 958 minutes de jeu, soit une moyenne de 50 minutes par match), voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil.

Pour preuve, ce mardi soir, alors que l’OL se déplaçait à l’Orange Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille en seizième de finale de la Coupe de France, le numéro 12 n’était pas intégré au onze de départ et n’est même pas entré en jeu en cours de partie, et ce alors que l’entraîneur Bruno Genesio avait procédé à de nombreux changements parmi les titulaires. Un maintien sur le banc de touche qui a surpris, et qui pose question. Interrogé en conférence de presse, le technicien rhodanien accepte de revenir sur cette surprenante décision.

Genesio tend la main à Ferri

« Il n’y a rien d’autre que des choix sportifs. On avait décidé de jouer à trois au milieu, j’avais déjà changé deux joueurs sur les trois puisque Lucas (Tousart) et Sergi (Darder) ont débuté. Je souhaitais garder quand même au moins un joueur au milieu de terrain (Corentin Tolisso) pour avoir une continuité, et c’est la seule raison », indique-t-il. Mais le natif de Cavaillon a tout même des raisons de cogiter. Cet hiver, le joueur de 24 ans aurait d’ailleurs pu quitter la capitale des Gaules, dans la mesure où l’Olympique de Marseille, Galatasaray, Lille, et la Fiorentina s’étaient renseignés au sujet de l’ancien international Espoirs français (6 capes).

Mais Genesio dément toute idée de mise à l’écart, et tend la main à son milieu de terrain : « Je sais que je peux compter sur Jo. Je m’en suis expliqué aussi avec lui, en tête à tête. Mais il n’est pas éliminé, il est concerné aussi par le projet. Pour la suite de la saison, on sait qu’il y aura beaucoup de matches, plein de choses qui peuvent se passer. Personne n’est éliminé », conclut-il. « Quand le temps de jeu est réduit voire néant, on se pose forcément des questions. Mais j’ai à cœur de montrer de quoi je suis capable à Lyon, mon club formateur », nous affirmait Ferri mi-janvier. Encore faut-il qu’il en ait l’occasion.