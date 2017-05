Assuré de terminer le présent exercice à la quatrième place du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’apprête à boucler une saison jugée mitigée par bon nombre d’observateurs. Mais pour le président des Gones, Jean-Michel Aulas, si la qualification pour la Ligue des Champions n’est pas au rendez-vous, le bilan de la saison est loin d’être catastrophique. Hier, le patron du club rhodanien n’avait d’ailleurs pas hésité à pousser un premier coup de gueule suite aux critiques formulées par les médias et certains supporters lyonnais. Une mise au point que JMA a remis au goût du jour ce mardi matin en conférence de presse. Ardent défenseur du bilan de l’OL et toujours là pour rappeler la demi-finale de Ligue Europa atteinte cette saison par son équipe, Aulas est surtout monté au créneau pour défendre la cible des attaques formulées contre le club : Bruno Genesio.

Interrogé sur le futur du coach dont le contrat court jusqu’en 2019, JMA a donné la tendance. « On a un certain nombre d’idées sur la question. Personnellement, je trouve que Bruno a les caractéristiques de l’entraîneur qui permet à l’OL de s’inscrire sur la durée. Il y a beaucoup de risques quand on change d’entraîneur. Quand on fait venir un certain nombre de nouveaux entraîneurs, la logique c’est qu’ils veulent changer l’équipe. J’ai une grande estime pour Bruno. J’ai des doutes sur ce qui s’écrit. Il y a un conseil d’administration qui se tiendra après le match de Nice et qui prendra la décision définitive. On n’a pas pris de décision définitive. On est dans une logique de progression. On a atteint une demi-finale de coupe d’Europe, ce qui n’est pas arrivé depuis 2004 (Monaco y est allé cette saison en LdC). On va faire un certain nombre de changements dans l’organisation. On n’est pas parti pour changer de coach, mais ce n’est pas une décision définitive. »

Aulas défend le bilan de Genesio

Si le verdict tombera à l’issue de la saison, Aulas demande en tout cas aux observateurs de se montrer objectifs et de ne pas céder à la tendance réclamant le départ d’un Genesio touché moralement. « Je pense que ce qu’il vit n’est pas facile à vivre. Bruno est un garçon qui n’a pas l’expérience des plus grands coaches, mais il a les qualités qui font qu’entre les six mois de l’an dernier et là, il a des performances meilleures des quatre derniers coaches. Il y a eu un activisme sur un certain nombre de réseaux qui font qu’il se sent meurtri par des remarques qui ne sont pas justifiées ni étayées. Il y a le côté sentiment. Chacun a le droit d’exprimer son envie, après c’est moi qui décide avec le conseil d’administration. Entre des analyses sereines qui peuvent permettre de progresser et des analyses émotionnelles, il faut se situer dans une logique d’efficacité. » Avant de poursuivre.

« Pour moi, la tendance est qu’il reste. C’est vrai que ce qu’on lit sur les réseaux sociaux peut lasser. Quelques fois ça va trop loin. Ça peut lasser quelqu’un qui est de bonne volonté, qui est fidèle. J’entends dire qu’il n’est pas à la hauteur tactiquement et sur la qualité du jeu. À partir du moment où on est à Lyon, le but c’est de marquer des buts. On a battu le record cette année. Il faut pondérer un certain nombre de jugements. (...) Il faut dépasser les émotions, analyser les choses correctement. Qu’est-ce qui caractérise un bon entraîneur ? Pour moi, c’est la relation avec ses joueurs. Avez-vous le sentiment qu’il n’a pas de bonnes relations avec ses joueurs ? A-t-il été inférieur tactiquement à certains coaches ? Non. On a gagné à Monaco, on a fait jeu égal avec la Juve. On a battu la Roma qui est l’une des meilleures équipes européennes. C’est vrai qu’on a loupé le match à l’Ajax, mais le match retour s’est joué à trois fois rien. Personnellement, je n’ai pas de doute (sur le fait qu’il reste). J’ai réuni hier soir le comité de gestion et à l’unanimité, il a pensé ce que je vous ai expliqué. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera là. » Le message est passé.