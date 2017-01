Les rencontres entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sont souvent tendues et importantes. Aujourd’hui seulement quatre points séparent les deux équipes - même si l’OL a un match à rejouer contre le FC Metz, et par conséquent, une victoire dans un sens où dans l’autre aurait des conséquences sur la suite de championnat des deux formations. Mais qu’est ce que peuvent donc nous réserver Rudi Garcia et Bruno Genesio pour cette rencontre au sommet ?

Du côté Lyonnais, la principale interrogation est de savoir si Memphis Depay va commencer la rencontre vu que l’international néerlandais n’est arrivé que voici deux jours. À priori, le nouveau numéro 9 lyonnais devrait débuter sur le banc. Dans les buts, Anthony Lopes, forcément, sera protégé par Rafael à droite et Jérémy Morel à gauche. Dans une défense privée de Diakhaby et de Nkoulou, la paire Yanga-Mbiwa- Mammana devrait être alignée. Tolisso et Gonalons pourraient être associés à la récupération juste derrière une ligne de trois composée de Valbuena, Fekir et Cornet qui devra tout faire pour mettre Alexandre Lacazette dans de bonnes dispositions.

Sanson d’entrée

À l’Olympique de Marseille, il ne devrait y avoir peu de surprise. En effet, Morgan Sanson, la seule recrue - pour le moment - du club phocéen devrait débuter la rencontre. Pelé, le portier titulaire dirigera une défense composée de Karim Rekik, Jorge Rolando, Rod Fanni et Hiroki Sakai. Le milieu à trois, orphelin de William Vainqueur suspendu, sera une combinaison de Franck Zambo-Anguissa, Maxime Lopez et donc, du nouveau venu, Morgan Sanson. Devant, Florian Thauvin et Bafétimbi Gomis devraient tenir leur place, mais un doute subsiste pour le poste d’ailier gauche. Pour L’Equipe, Rémy Cabella devrait débuter, pour La Provence, ce serait plutôt Bouna Sarr.

Une chose est sûre, il est temps désormais pour la formation dirigée par Rudi Garcia de battre une équipe du top 5. Après la déconvenue contre l’AS Monaco au Stade Orange Vélodrome dimanche dernier (1-4), les Olympiens doivent se reprendre. C’est aussi le cas des ouailles de Bruno Genesio qui se sont inclinées trois buts à deux au Stade Michel d’Ornano de Caen. Une rencontre au sommet entre le quatrième et le sixième qui promet des étincelles.