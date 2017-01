C’était l’heure du grand choc des Olympiques. Ce soir pour clôturer la 21e journée de Ligue 1, Lyon recevait Marseille dans une rencontre capitale dans la course pour revenir sur le trio de tête. Les deux formations ont en plus enregistré une nouvelle recrue chacun. Ce vendredi, Memphis Depay a débarqué dans le Rhône contre un gros chèque de 16 M€ plus 9M€ de divers bonus éventuels alors qu’un peu plus tôt dans la semaine, Marseille annonçait la signature de Morgan Sanson pour 9 M€ plus 3 M€ de bonus. L’ancien Montpellierain était d’ailleurs titulaire ce soir, à l’inverse du Néerlandais qui démarrait sur le banc. Rudi Garcia optait pour un 4-3-3 avec Doria et Sarr dans le couloir gauche.

Lyon se présentait avec Mammana, associé en défense à Mapou. Gonalons et Tolisso occupaient le milieu de terrain alors que Cornet, Fekir et Valbuena devaient soutenir Lacazette. Mais le début de match était bien à l’avantage des Marseillais. Ils prenaient à la gorge leurs adversaires par un gros pressing et se montraient dangereux aux abords de la surface. Après une bonne incursion de Sakai (8e), Bouna Sarr mettait Lopes à contribution (11e). Après un bon quart d’heure, la tendance s’inversait. Les assauts lyonnais étaient variés, bien organisés et il s’en fallait de peu pour assister à l’ouverture du score. Pelé s’interposait devant Fekir puis Valbuena (22e) avant de réaliser dans la même minute une belle parade sur la frappe de Tolisso.

Marseille offre un doublé à Lacazette

L’OM était de plus en plus mal dans cette rencontre à l’image du trio offensif qui ne touchait plus un ballon. Lacazette, malgré sa belle prestation, échouait une nouvelle fois face au but (41e) mais pas Valbuena. Côté gauche, il pénétrait dans la surface, provoquait Sakai et envoyait une magnifique frappe enroulée dans le petit filet d’un Pelé battu (1-0, 43e). Ce but permettait à l’OL de mener logiquement au score à la pause et de repartir avec pas mal de certitudes en seconde période. Pourtant, tout commençait par cette lourde frappe de Gomis qui léchait le poteau de Lopes (46e). Deux minutes plus tard, Thauvin adressait son corner pour la tête de Zambo-Anguissa au premier poteau que Lopes parvenait à dégager des points (48e). Inquiété, Lyon ne voulait pas se mettre en danger alors qu’il maîtrisait les événements.

Les Gones réagissaient alors avec cette tête de Rafael que Pelé s’efforçait à repousser (50e). Doucement mais surement, le danger se précisait sur la cage marseillaise. Lacazette ne parvenait pas ajuster la mire sur cette frappe côté gauche (52e) mais il se rattrapait dix minutes plus tard. Sur une remise en retrait complètement hasardeuse de Sanson, il remportait son duel face au gardien de l’OM (2-0, 61e). Le match paraissait plié mais Doria relançait son équipe suite à un cafouillage sur coup de pied arrêté (2-1, 68e). Même avec ce but encaissé, l’OL reprenait sa marche en avant et s’assurait finalement la victoire grâce à une nouvelle boulette de la défense marseillaise. Rolando et Doria s’essayaient au une-deux devant leur surface mais le Portugais contrôlait mal le ballon et laissait Lacazette s’offrir un doublé (3-1, 75e). Les supporters des Gones fêtaient totalement cette victoire avec l’entrée de Depay qui est clairement en manque d’automatisme. Avec ce succès, Lyon revient à 8 points du PSG.

L’homme du match : Lacazette (8,5) : le numéro 10 lyonnais n’a jamais aussi bien porté son numéro. Profitant de la position plus haute que d’habitude de Fékir, il a été partout : à la construction du jeu, dans le jeu en pivot, à la dernière passe et à la finition. Il sent bien le coup sur son premier but (61e) en récupérant une déviation malheureuse de Sanson et en ajustant bien Pelé. Bon danseur, il offre une petite leçon de salsa au même Pelé sur son second but (75e) en feintant une passe décisive pour Valbuena. Avec désormais 17 buts en Ligue 1 cette année, il confirme encore qu’il est un grand de notre championnat.

Lyon :

Lopes (6,5) : le gardien international portugais (4 sélections) a d’abord rapidement rassuré ses partenaires avec un bel arrêt sur une frappe de Sarr (11e). Puis il a fait peur avec une sortie au pied mal maitrisé, mais sans conséquence (17e). Il effectue une énorme parade sur une tête d’Anguissa (48e). Il ne peut cependant pas grand-chose sur le but à bout portant de Doria (68e).

Rafael (6,5) : l’ancien Red Devils a été gêné par l’activité de Sarr en début de match, mais cela n’a pas duré. Intéressant dans ses montées avec une belle entente avec Cornet. Auteur d’une belle tête décroisée sur corner (49e) qui met en difficulté Pelé.

Mapou (6) : Pas grand-chose à faire dans cette rencontre puisque la majorité des attaques marseillaise sont passées sur les côtés. Il s’est montré solide dans les duels et s’est parfois payé le luxe de quelques montées bien senties. Une grosse occasion bien stoppée par Pelé (51e).

Mammana (5) : remis de sa blessure aux cervicales, l’Argentin a eu du mal à se mettre dans son match. Quelques tacles approximatifs et des interventions peu tranchantes ternissent un match dans lequel il a quand même encore montré de grandes qualités dans l’anticipation. Un match de reprise difficile, mais sans grandes conséquences pour son équipe.

Morel (7) : celui qui jouait de l’autre côté il y a deux ans a dû rapidement endosser le costume de pompier alors que la défense lyonnaise prenait le feu en début de match avec quelques beaux tacles. Propre dans presque tout ce qu’il a entrepris. Il remet maladroitement Doria dans le sens du jeu sur son but (68e). Un match qui pourrait inciter ses détracteurs à revoir leur position sur lui.

Gonalons (6) : le capitaine des Gones a fait preuve d’une grande sérénité dans cet « Olympico ». Très présent dans l’entrejeu, il a aussi placé quelques jolis enchainements techniques. L’international français a aussi déclenché quelques frappes dangereuses, mais il n’a pas réussi à accrocher le cadre pour se montrer décisif.

Tolisso (6,5) : courtisé par les plus grands d’Europe, dont surtout la Juventus Turin, il a tout d’abord pris l’eau à l’image de toute son équipe en début de match avant de se créer deux énormes occasions consécutives (22e, 23e). Il a ensuite été l’auteur de remises de grande classe et de bons décalages. Remplacé par Ferri (86e) qui a bien continué le travail.

Cornet (5) : il profitait une nouvelle fois de l’absence de Ghezzal ce soir et il a apporté beaucoup d’énergie sur son côté droit en multipliant les allers-retours défensifs et offensifs. S’il gagne globalement son face à face avec Doria, il manque cependant souvent de tranchant dans le dernier geste, que ce soit la frappe ou dans la passe.

Fekir (5) : habituellement placé derrière Lacazette, il a finalement joué à ses côtés ce soir. Il effectue un début de match très difficile en perdant tous ses duels. Il est tout près d’offrir un but à son compère en attaque avec un joli ballon piqué (26e). Il est ensuite capable de réaliser des gestes de très haut niveau comme de manquer d’inspiration dans certaines situations. Remplacé par Tousart (71e) qui s’est attelé à maintenir ce résultat positif pour les siens.

Valbuena (7,5) : l’ancien Phocéen aurait pu magnifiquement commencer son match en offrant une passe décisive à Lacazette mais il a préféré tenter sa chance, sans succès (23e). Il a ensuite montré à tout le monde qu’il est encore en très grande forme en ouvrant le score avec un petit bijou d’enroulé du pied droit (43e). Il n’a pas hésité à revenir de temps en temps dans l’axe pour organiser le jeu de son équipe. Acclamé par le Parc OL lorsqu’il laisse sa place à Memphis Depay (79e). La nouvelle coqueluche du Parc OL n’a pas eu le temps de faire grand-chose, mais la différence était déjà faite avant son entrée.

Marseille :

Pelé (5,5) : il effectue une première intervention importante dans les pieds de Fekir avant de repousser la frappe en pivot de Valbuena (22e). Dans la même minute, il s’interpose devant Tolisso. Inquiété face à Lacazette (41e), il ne peut en revanche que constater les dégâts sur le superbe but de Valbuena (43e). Vigilant sur sa ligne sur la tête de Rafael (50e), il sauve son camp sur cette nouveau coup de boule de Mapou (51e). Sur les deux buts de Lacazette, il est abandonné par sa défense (61e, 75e) même si sur le second, il est complètement feinté par l’attaquant lyonnais.

Sakai (3) : il laissait espérer de bonnes choses avant de s’écrouler durant la rencontre. Une première incursion dangereuse dans la surface lyonnaise (8e) le met en confiance avec quelques bonnes interventions défensives par la suite mais il a fini par être dépassé par les assauts répétés des Gones. Bousculé par les montées de Morel, il est en retard sur le but de Valbuena (43e) et oublie de se replacer, permettant à Lacazette de se présenter seul (53e). Averti pour une faute sur Depay (85e).

Fanni (3,5) : après un bon début de rencontre où il a stoppé quelques attaques, le défenseur de 36 ans a eu du mal à contenir les assauts lyonnais. Bousculé par le physique de Fekir (24e), gêné par les incursions de Tolisso ou les appels de Lacazette (41e), il s’est retrouvé très souvent en retard. Même dans les duels, il a souffert. Averti pour une belle faute d’antijeu sur Lacazette (48e).

Rolando (4) : avant sa boulette, il a vécu un match un peu moins compliqué que son compère de la défense centrale. Costaud dans le domaine aérien, il a plutôt eu la maîtrise des événements avec notamment cette tête cadrée et captée par Lopes (9e). Il a également remporté de nombreux duels. Le Portugais a tenté d’enclencher un gros pressing mais il a aussi subi les attaques lyonnaises. Sa présence a permis à son équipe de ne pas couler jusqu’à ce qu’il offre le doublé sur un plateau à Lacazette (75e).

Doria (4) : préféré à Rekik, le Brésilien a rendu une copie moyenne. Souvent dépassé et battu par les montées de Rafael et les accélérations de Cornet, il effectue aussi des interventions cruciales comme devant Lacazette et Cornet qui avaient armé leur frappe (26e). Il échappe miraculeusement au carton sur cette grosse faute sur Cornet (19e) et n’a rien pu montrer offensivement. Une erreur de lecture aurait pu couter cher (61e) mais il a le mérite de relancer son équipe (68e). Comme Rolando même s’il est moins fautif, on ne sait pas ce qu’il lui a pris sur cette passe en retrait qui a profité à Lacazette (75e).

Zambo-Anguissa (6) : la présence du très athlétique milieu de terrain a fait du bien dans l’entrejeu marseillais. Il a bouché pas mal d’espace et a limité l’influence de ses vis-à-vis, notamment en première période, en interceptant pas mal de ballons (3e, 34e). Sa tête sur corner au premier poteau aurait pu faire mouche (48e). Il a un peu disparu en seconde période avec un rayonnement beaucoup plus limité. Et il a toujours un problème de relance (30e, 55e).

Lopez (3,5) : remuant dès le début de match où il a semé la panique à quelques reprises dans la défense. Une passe parfaite dans le dos pour Sakai (8e) puis c’est à peu près tout. Il a souvent couru après le ballon et a souffert physiquement. C’est donc logiquement que le « meilleur joueur du mois de décembre » n’a pas connu la même activité. Même ses coups de pied arrêtés ont été moins bien tirés. Ce match d’hommes n’était pas fait pour lui. Sorti avec un visage de gamin tout tristounet et remplacé par Alessandrini (66e) qui n’a pas réussi à se montrer à son avantage non plus.

Sanson (4,5) : il n’a pas attendu longtemps, environ 20 secondes, pour déjà se chauffer avec Gonalons. Comme pour affirmer sa nouvelle identité, le milieu de terrain a cherché à se montrer en attirant les ballons mais rapidement il a disparu. À part sur le but de Doria où il tire le coup franc (67e), même ses passes n’ont pas trouvé preneur sauf pour Lacazette sur cette belle remise en retrait plein axe qui a permis à l’OL de doubler la mise (61e). Belle entrée en matière.

Thauvin (4) : l’homme fort de l’OM en ce moment a vécu un match très compliqué où il a vu Morel prendre le dessus dès l’entame (13e, 18e). Inexistant sur son côté, il n’a que trop rarement été trouvé par ses coéquipiers et n’a donc pas pu provoquer comme il aime le faire. Il a tout de même tenté en seconde période de dézoner en venant se replacer dans l’axe, offrant quelques solutions et de la mobilité mais ça n’a guère été plus efficace. Ainsi, il a traversé cette rencontre comme un fantôme où seul son corner pour la tête de Zambo (48e) est à signaler. Remplacé par Khaoui (89e).

Gomis (3,5) : le capitaine marseillais a eu beaucoup de mal à exister, bien cadenassé par Mapou, Mammana et même Gonalons. Il a tenté de travailler la défense par son physique et de faire remonter le bloc de son équipe en jouant le rôle de pivot mais il n’a eu que de trop rares ballons exploitables et a perdu quasiment l’ensemble de ses duels (16/20). Il est juste auteur d’une grosse frappe en début de seconde période (46e).

Sarr (3,5) : titularisé un peu à la surprise générale, l’ancien Messin a bien animé son couloir gauche en début de rencontre. Sa frappe ras de terre a mis Lopes à contribution (11e) mais comme Thauvin, on ne l’a plus revu du match même si techniquement, il a plutôt été propre. Remplacé par Cabella (66e) qui n’a pas réussi à avoir de l’influence sur le jeu, effectuant même des mauvais choix. Il s’est souvent remis dans le trafic.