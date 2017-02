Bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Depuis sa première apparition en août dernier face à Guingamp, et sa première titularisation contre Clermont en octobre en Coupe, le joueur formé au club fait le bonheur des phocéens. Sa qualité technique et sa vision du jeu lui ont permis de rapidement devenir un des chouchous du Stade Orange Vélodrome. Et son talent est même reconnu au niveau national, puisqu’il a même été élu joueur de Ligue 1 du mois de décembre. Seulement, son contrat expirait en 2018, ce qui laissait quelques doutes sur son avenir, d’autant plus que des clubs comme le FC Barcelone sont venus aux nouvelles.

Contacté par RMC Sport, le directeur sportif de l’OM Andoni Zubizarreta a confirmé que les négociations vont (très) bon train : « les négociations se passent très bien. Sans pouvoir tout dévoiler, je peux vous dire que cela avance bien et que vous aurez très bientôt de bonnes nouvelles le concernant ».