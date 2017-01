Avant la trêve et avant la belle série de l’Olympique de Marseille, le club phocéen s’était déplacé sur le Rocher et avait pris une fessée (0-4), comme il était de coutume pour la plupart des adversaires de l’AS Monaco en cette première partie de saison. Mais, depuis, l’OM n’a pas perdu en Ligue 1 et surtout, s’est replacé dans les hautes sphères du classement. Ce sera un véritable révélateur pour l’OM qui, pour le moment, n’a affronté que des adversaires supposés moins fort.

Sur les dernières confrontations entre les deux formations, les matchs ont souvent été spectaculaires. Outre le 4-0 de cette année, la rencontre d’avant s’était terminée sur un 2-1, avant un 3-3 et enfin un match incroyable au Stade Orange Vélodrome - qui ne s’appelait pas encore Orange - où les Marseillais était revenus de 0-1 pour finalement l’emporter 2-1 dans son antre qui bouillait. Mais que peuvent nous prévoir Rudi Garcia et Leonardo Jardim pour cette rencontre ?

Deux équipes types

Pour Rudi Garcia, ce sera du grand classique a priori. Pelé gardera les buts et devrait être protégé par une ligne de quatre composée d’Hiroki Sakai, de Rod Fanni, de Rolando et de Karim Rekik sachant que Bedimo est trop juste et que Thomas Hubocan est blessé. Au milieu de terrain, toujours pas de Lassana Diarra, mais un entrejeu que l’on connaît désormais : William Vainqueur encadrera les deux jeunes que sont Zambo Anguissa et Maxime Lopez. Devant, Florian Thauvin tiendra sa place sur l’aile droite tout comme Bafétimbi Gomis, qui vient de perdre son père. À droite, Rémy Cabella, auteur d’un doublé en Coupe de France contre Toulouse, devrait débuter.

Côté Monégasque, ce devrait être aussi du grand classique. Subasic dans les buts avec une défense à quatre devant lui. Djibril Sidibé évoluera à gauche en l’absence pour suspension de Benjamin Mendy. Touré prendra le couloir droit de l’international français et la paire ne change pas, Glik et Jemerson veilleront au grain. Milieu à quatre hommes ensuite. Tiémoué Bakayoko et Fabinho seront à la récupération tandis que Thomas Lemar et Bernardo Silva, sur les ailes, devront alimenter le duo Valère Germain-Radamel Falcao. Quoi qu’il en soit, à la vue de ces deux équipes, le duel s’annonce explosif !