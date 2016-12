Le 31 août dernier, dans les ultimes heures du mercato, l’Olympique de Marseille récupérait, sous forme de prêt, le milieu défensif français de l’AS Roma William Vainqueur, pour venir renforcer un entrejeu dépeuplé. Si ses débuts avec l’équipe dirigée alors par Franck Passi n’ont pas convaincu grand monde, ses performances sous l’égide de Rudi Garcia, nommé depuis octobre dernier entraîneur de l’OM, sont de plus en plus convaincantes.

Tout d’abord, après l’arrivée du technicien français qu’il a connu en Italie, Vainqueur a été repositionné devant la défense, à la pointe basse de ce milieu à trois. Il évoluait auparavant un peu plus haut dans l’entrejeu déléguant les tâches plus défensives à Lassana Diarra. En l’absence de l’international français (sur blessures), Vainqueur a récupéré ce poste et surtout, il a été chargé par Rudi Garcia d’encadrer les deux jeunes qui allaient l’accompagner, à savoir Franck Zambo Anguissa et la révélation du centre de formation phocéen Maxime Lopez.

Des stats offensives et défensives

Bien évidemment, ce que l’on va regarder en premier pour les joueurs à vocation défensive, ce sont les statistiques dans ce domaine. Et l’ancien milieu de terrain du FC Nantes n’est pas en reste. En effet, sur les treize rencontres de Ligue 1 auxquelles il a participé, il a effectué en moyenne 3,8 tacles par rencontre, 2,6 interceptions, et fait que très peu de fautes (2,2 par match en moyenne). Mais là où son importance semble cruciale, c’est dans la transition rapide souhaitée par Garcia, de la défense vers l’attaque.

Et une nouvelle fois, Vainqueur semble s’imposer de plus en plus comme une plaque tournante du système marseillais version Garcia. S’il n’a effectué qu’une seule passe décisive (pour Florian Thauvin contre Lille) et s’il ne fait (en moyenne) qu’un dribble par rencontre, il donne aussi 1,6 passe clé par rencontre de Ligue 1, effectue en moyenne 66 passes et surtout les réussit à hauteur de 91%. En somme, Vainqueur est le parfait homme de base pour Garcia, un joueur qui réussit la plupart de ses passes et qui les tente vers l’avant.

« Je n’ai pas d’option d’achat. Pour rester ? C’est à voir entre les dirigeants de la Roma et ceux de l’OM. J’apprécie la ville, le club, j’essaie de prouver que je peux peut-être être là dans le futur. C’est le problème des dirigeants de prendre des nouveaux joueurs, nous on donne tout sur le terrain. Marseille mérite d’être plus haut au classement, mais c‘est bien pour les fans si de nouveaux joueurs arrivent », avançait-il, il y a peu. Nul doute que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille fera tout pour tenter de le conserver l’année prochaine pour le vrai début de « l’OM Champions Project ».