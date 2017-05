Tout Marseille le remercie. Arrivé sur la Canebière l’hiver dernier, Patrice Evra (35 ans) avait été engagé pour apporter son expérience au groupe phocéen et l’aider à grandir. Mais depuis son retour en Ligue 1, le latéral gauche avait surtout été au coeur de nombreuses critiques. Hier, Evra a enfin su répondre sur le terrain en inscrivant le but décisif du succès olympien face à l’OGC Nice (2-1). Une réalisation, sa première depuis mai 2016, qui vaut de l’or puisqu’elle a permis à l’OM d’accrocher enfin à son tableau de chasse un membre du top 3 du championnat et de faire un grand pas dans la course à l’Europe.

Alors forcément, la prestation de l’ancien Mancunien a été saluée par certains de ses coéquipiers, à l’instar de Bafétimbi Gomis. « Ce n’était pas facile. Cette équipe niçoise mérite son classement, elle nous a fait souffrir. Il a fallu un Patrice Evra qui, avec son expérience, a dépassé ses fonctions de latéral gauche pour finir un travail collectif. » Un hommage qu’a dû apprécier le défenseur qui a encore fait le show en zone mixte face aux médias. Tout heureux d’avoir fourni sa première performance de choix avec l’OM, Evra n’a pas caché son soulagement d’être enfin débarrassé de ses soucis physiques.

Evra recadre les consultants

« Je pense que j’ai fait un peu le con de jouer blessé sur mes premiers matches. Aujourd’hui (hier, ndlr), c’est le premier à 100%. J’ai passé une période très difficile parce qu’une blessure aux ischios, ça ne m’arrive pas souvent. J’étais frustré, je bossais beaucoup. Mais j’en ai encore beaucoup sous le capot ! Ma célébration ? J’ai fait des pompes, car j’aime bien le crossfit. Avant les pompes, mes bijoux de famille étaient lourds ! » Mais le meilleur était à venir. Au cœur d’un échange médiatique animé avec le consultant de RMC Christophe Dugarry, Evra a voulu en remettre une couche vis-à-vis des anciens joueurs devenus consultants.

« Certains en ont profité pour douter de mes qualités. Je me suis écarté du troupeau pour mieux lécher mes plaies. Et quand je reviens, c’est du Pat’ ! Les gens vont dire "il est arrogant !" Mais non ! C’est quelqu’un qui a confiance en ses qualités. Je ne suis pas un voleur, je n’ai jamais rien volé dans ma carrière. (...) Je prie même pour mes ennemis. Je suis un gars cool, mais il ne faut pas me chercher. Quand je fais ça, c’est pour tous les joueurs. Vous savez le nombre de personnes qui me remercient, qui souffrent. Ils (les consultants, ndlr) ont oublié qu’ils ont joué au football. Ça va de critiquer. Tu me dis : "Pat t’as été zéro", il faut respecter. Tout le monde a son opinion. Mais après insister... Il y a des joueurs qui sont traumatisés. Si on veut, je vais peut-être me porter garant des joueurs, quand certaines personnes vont exagérer. » Le message est passé !