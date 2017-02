C’est un Olympique de Marseille légèrement différent de celui qu’on avait vu ces derniers temps qui s’est présenté sur la pelouse du Vélodrome face à Rennes. Pour ce duel, remporté par les Phocéens (2-0), Rudi Garcia avait notamment dû faire des choix. Zambo Anguissa démarrait ainsi la rencontre au poste de latéral droit, pendant que Sertic était lui présent dans l’axe de la défense. Devant, c’est Clinton Njie qui occupait la place du blessé Bafetimbi Gomis.

Présent en conférence de presse, Rudi Garcia s’est montré satisfait des prestations des joueurs cités ci-dessus. L’ancien de la Roma était particulièrement satisfait de la performance de Gregory Sertic : « c’est un joueur polyvalent, on l’a présenté comme ça et il l’a montré aujourd’hui. On savait qu’on bénéficierait ce soir de sa qualité de relance et de ses sorties de balles, et on l’a fait, et ce soir il a aussi montré qu’il pouvait être un défenseur intraitable dans l’anticipation et le duel, c’est une vraie satisfaction, ça offre une solution de plus pour le coach ».

« La vie sans Gomis est possible »

Au delà du secteur défensif, les supporters olympiens craignaient surtout un éventuel manque de solutions devant en l’absence de Gomis. « Clinton a joué avec ses qualités, on l’a aussi cherché dans ses qualités au départ du match. Il a marqué, c’est ce qu’on demande à un attaquant, d’être décisif, ça prouve ce qu’on disait, que la vie sans Bafé est possible, dans un autre style. Mais c’est important, parce que ça permet de gagner des matchs, et ce soir il fallait gagner », a ainsi confié Garcia au sujet de l’attaquant camerounais.

La prestation de l’ancien Lyonnais a donc probablement rassuré staff technique, dirigeants et supporters. Une bonne chose avec le choc contre le Paris Saint-Germain qui va très vite arriver. Clinton Njie, qui sera très probablement titulaire, devra donc prouver face aux Parisiens qu’il peut être une réelle alternative à Gomis. Mais avant de se projeter aussi loin, Rudi Garcia pourra aller dormir sur ses deux oreilles, la vie sans Gomis étant peut-être moins compliquée que prévu.