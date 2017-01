La 22e journée de Ligue 1 débutait par une rencontre attendue entre Marseille et Montpellier au Vélodrome. Après deux défaites logiques face à Monaco et Lyon, l’OM avait besoin de se relancer dans ce championnat et donc de l’emporter face à une équipe montpellieraine en difficulté ces derniers temps. Il faut dire que le MHSC a perdu son joueur phare en la personne de Morgan Sanson, parti garnir les rangs olympiens contre 12 M€ il y a dix jours. Pourtant, le milieu de terrain démarrait sur le banc, à l’inverse de Patrice Evra qui était titulaire au poste de latéral gauche, 48 heures après avoir signé son contrat.

À peine arrivé, l’ancien de Manchester United célébrait déjà un but en faveur de sa nouvelle équipe. Après un arrêt de Pionnier sur Zambo (2e), Gomis concrétisait une offrande de Cabella (1-0, 4e). Marseille entamait parfaitement son match et maîtrisait les éléments. L’attaquant marseillais échouait face au portier (16e) mais il finissait par déjà doubler la mise après cette course dans l’axe d’Evra, ce décalage de Thauvin et cette remise de la tête de Cabella (2-1, 20e). Bien entré dans la rencontre, les hommes de Rudi Garcia montraient un beau visage en phase offensive avec notamment un Cabella positionné en électron libre.

Un Montpellier beaucoup trop faible

En revanche, la défense affichait des lacunes dès que le MHSC pénétrait dans la surface olympienne. À quelques reprises, comme avec cette frappe de Mounié (22e), cette tête de Lasne (27e) et cette reprise d’Ikoné (29e). Marseille accélérait en cette fin de première mi-temps. Après le décalage d’Evra, Thauvin trouvait Gomis au second poteau qui voyait Pionnier s’interposer (36e). Le gardien de la Paillade était en revanche fautif sur cette mauvaise sortie. Il permettait à Rolando de marquer de la tête (3-0, 38e) et à Marseille de regagner le vestiaire le plein de confiance, malgré une belle occasion d’Hilton (43e).

La seconde période offrait pourtant un scénario un peu différent. Montpellier repartait avec d’autres intentions et un changement tactique qui faisait du bien. Evra commettait une faute devant la surface sur Sessegnon et il donnait l’occasion à Boudebouz d’envoyer une merveille de coup-franc dans la lucarne (3-1, 49e). Le MHSC inquiétait l’OM qui prenait l’eau au milieu. Ikoné obligeait Pelé à une grosse parade (53e). Le club pailladin avait manqué de revenir dans la partie et coulait en cette fin de match. Pionnier sauvait les siens devant Cabella (66e) mais il était battu par Gomis (4-1, 78e) et sur le penalty de Thauvin (5-1, 88e), où Rémy laissait ses coéquipiers à dix. L’OM se redonne confiance et grimpe provisoirement à la 5e place.

L’homme du match : Gomis (8,5) : buteur après seulement 4 minutes de jeu, il permet à son équipe de se mettre dans les meilleures conditions. S’il perd son duel face à Pionnier (16e), il se rattrape quelques instants plus tard en reprenant ce nouveau centre de Cabella (20e). Dans le jeu aérien, il a fait vivre un calvaire à Rémy. En seconde période, il se montre beaucoup moins mais il parvient tout de même à s’offrir un triplé (78e) avant d’être remplacé par Sarr (84e) qui a eu sa chance (90e+2).

Marseille :

Pelé (6,5) : rarement mis en danger en première période, il doit s’interposer sur les quelques tentatives des Montpellierains. Il réalise sa première belle parade sur cette frappe d’Hilton (43e) et doit de nouveau s’employer face à Ikoné (56e). Globalement, il a donné satisfaction même quand sa défense tremblait. Il commet une petite bourde en tardant à dégager, ce qui a offert un coup-franc indirect dans sa surface (75e).

Sakai (6) : pas toujours serein face aux montées de Roussillon (13e, 27e), le Japonais a connu un match agité où il s’est particulièrement montré. Il a beaucoup combiné avec Thauvin et Lopez dans son couloir où il a apporté le danger. Il n’a jamais hésité à aller presser ses adversaires. C’est aussi lui qui enlève de la tête une balle de but à Mounié (56e).

Fanni (6) : le vétéran a vécu un match plutôt tranquille. Pas vraiment inquiété en première mi-temps, il a plutôt bien contenu les rares assauts d’Ikoné et de Mounié. Dominateur dans le jeu aérien, il n’a montré aucune fébrilité jusqu’à la pause où il a vécu une toute autre seconde période. Il a eu du mal face au placement entre les lignes des attaquants et a été pressé, ce qui l’a mis en difficulté.

Rolando (6,5) : responsable la semaine dernière sur le dernier but lyonnais, il a semblé avoir oublié sa bévue. Sa première mi-temps est très bonne avec de bonnes interventions, une défense debout et de nombreux ballons captés même s’il est pris par la malice d’Ikoné (32e). Buteur grâce à la mauvaise sortie de Pionnier (38e), il passe une seconde période plus compliquée où il doit dégager son camp en urgence à plusieurs reprises. Néanmoins, il a tenu la baraque derrière et est même proche du doublé sans la main de Rémy (87e) qui donne le penalty.

Evra (6,5) : pour sa grande première au Vélodrome, le latéral a plutôt été bon même s’il a commis quelques erreurs. Discret offensivement, il a attendu vingt minutes de jeu pour s’offrir sa première montée mais elle a été décisive car dans la continuité de l’action, Gomis marquait le but du break. Il est aussi engagé sur cette belle opportunité de l’attaquant (36e). Défensivement, ça a été plus compliqué. En retard sur Mounié, il parvient à ralentir le ballon in extremis (22e) mais il laisse aussi Ikoné frapper au but (29e). C’est aussi lui qui commet la faute permettant à Boudebouz de réduire le score (49e) mais il reprend Mounié qui s’apprêtait à armer sa frappe (59e). Remplacé par Doria (71e) qui a été averti (80e).

Lopez (5,5) : après son match raté au Parc OL, le jeune Marseillais a rectifié le tir. Toujours aussi mobile sur la pelouse, il a été intenable pour ses adversaires qui n’ont pas réussi dans un premier temps à le contenir. A plusieurs reprises, il a bien orienté le jeu de son équipe (10e, 16e, 48e, 63e). Après sa bonne première mi-temps, il a disparu ensuite, courant souvent après le ballon et cherchant son positionnement. Remplacé par Sanson (77e) qui sur un de ses premiers ballons, effectue une très belle ouverture qui a abouti au dernier but de Gomis (78e).

Vainqueur (7) : de retour dans l’entre-jeu marseillais, il a tenu ce secteur de jeu à lui tout seul. Omniprésent en première mi-temps, il a récupéré pas mal de ballons, coupant les transmissions adverses. Il a apporté pas mal de sérénité au milieu. En seconde période, alors que son équipe vacillait, il s’est efforcé à maintenir le collectif à flot. Il est notamment auteur de quelques passes bien senties comme pour Cabella (66e).

Anguissa (5) : le Camerounais a affiché du bon et du moins bon durant ce match. Il commence bien par cette frappe vicieuse qui oblige Pionnier à la parade (2e). Il a globalement été propre au milieu, ayant assuré la majorité de ses passes. Plus curieux en revanche, avec son physique athlétique, il a perdu de nombreux duels, résultat d’une seconde mi-temps beaucoup top discrète où il a pas mal subi.

Thauvin (7,5) : après quelques semaines où il a tiré un peu la langue, il a vécu une belle soirée. Il rentre bien dans sa rencontre où il prend à de nombreuses reprises le dessus sur Roussillon. Il met une première fois Gomis sur orbite (16e) mais parvient enfin offrir une passe pour l’attaquant (78e). C’est aussi lui qui décale Cabella lors du doublé de Gomis (20e). Enfin, il marque sur penalty (88e). Un match plein.

Gomis (8,5) : voir ci-dessus.

Cabella (8) : titulaire ce soir à la place de Sarr, il a effectué un beau match, celui que l’on attendait depuis moment. Il entame sa rencontre par une passe de la tête sur le but de Gomis (4e). Il refait le coup un quart d’heure plus tard en remisant pour son partenaire (20e). Par son placement et sa qualité technique, il a posé beaucoup de problèmes à son club formateur. Il lui aura simplement manqué un but. Il a pourtant eu les opportunités mais Pionnier (66e) puis un défenseur ont contrarié ses plans (90e+2).

Montpellier :

Pionnier (4) : le portier montpelliérain a bien débuté la rencontre, avec une claquette, pour la photo, sur une reprise de Zambo-Anguissa dès la première minute. La suite est un peu plus compliquée. Pris à contre-pied par Bafétimbi Gomis sur le premier but, il ne peut rien. Quelques minutes plus tard, il sombre une nouvelle fois face au Français, abandonné par sa défense. Le troisième but par contre, est en partie pour lui. Le gardien est en retard et sort n’importe comment, en prenant la tête de Rolando pour le ballon. Il n’a rien eu à faire en deuxième mi-temps, hormis des sorties aériennes. Sur le 4e but, Gomis le fusille à bout portant, tout comme sur le 5e but de Thauvin sur pénalty, il ne peut rien.

Mukiele (3) : le latéral droit n’était pas vraiment mis à contribution en première mi-temps, les marseillais passant du côté gauche de la défense héraultaise. Il est toutefois absent sur le deuxième but, laissant Remy Cabella faire son centre de la tête. Sur le 3e but, c’est lui qui fait une remise hasardeuse pour son gardien, qui se transforme en passe décisive pour Rolando. Discret après la pause. Remplacé par Pokorny à la 82e minute.

Hilton (3) : le Brésilien a pris l’eau comme toute sa défense en première mi-temps. Battu de la tête par Cabella sur le 1er but marseillais, le capitaine n’a pas vraiment montré l’exemple à ses coéquipiers. Il laisse également Gomis s’échapper sur le 2e but. Le Montpelliérain aurait même pu marquer sans une belle claquette de Pelé. Les Marseillais étant moins présents offensivement en deuxième mi-temps, le capitaine a été moins en vue également.

Remy (2) : le défenseur central s’est fait bouger par Gomis durant toute la première mi-temps, et notamment sur le premier but marseillais où il doit être plus solide sur ses appuis. Il se rattrape par la suite en sauvant son équipe sur une frappe de Gomis (16e). Il n’a pas eu grand-chose à faire en seconde mi-temps jusqu’à la 87e minute, où il se fait exclure de la rencontre pour une main dans sa surface de réparation qui empêche le second but de Rolando (87e).

Roussillon (3) : 20 premières minutes d’un niveau abyssal. Le défenseur gauche s’est fait bouger par Thauvin et Sakai. L’action marseillaise sur le premier but part de son côté. Il s’est bien repris ensuite, notamment en deuxième mi-temps. Il s’est distingué par quelques montées intéressantes. Il est retombé dans ses travers sur le 4e but laissant Thauvin le prendre de vitesse.

Skhiri (3) : le milieu de terrain a été inexistant en première mi-temps, jouant un jeu trop latéral. Le changement de système à la pause lui a fait le plus grand bien. Il est revenu plus agressif et a commencé à jouer vers l’avant. Remplacé par Passi à la 82e minute.

Sessegnon (5) : l’un des plus remuants côté Montpelliérain en début de match, mais l’ancien Parisien a été trop brouillon dans le dernier geste comme en témoigne sa reprise de volée du pied gauche (18e) sur un centre de Roussillon. Il obtient le coup franc qui offrira la réduction du score de son équipe. Hormis l’obtention de cette faute, l’ailier droit a été discret en seconde mi-temps.

Lasne (4) : Paul Lasne a vécu presque le même match que son coéquipier Skhiri. Absent dans l’entrejeu en première mi-temps, le joueur a toutefois tenté de bonnes choses, comme ce bon centre sur Ikoné (28e). Mais malheureusement, il n’a pas toujours fait les bons choix comme cette frappe à la 34e minute qui ne donne rien. Même s’il a eu un regain de forme après la pause et le changement de système, le Montpelliérain n’a pas été précis dans le dernier geste comme en témoigne cette frappe trop molle qui finit dans la niche du portier marseillais (58e).

Boudebouz (6) : l’ancien Bastiais revenait de blessure, mais cela ne s’est pas ressenti. L’Algérien a été le meilleur joueur de son équipe. Après un début de match un peu compliqué, le joueur est monté en puissance au fil des minutes avec notamment un beau décalage sur Mounié (21e), qui ne donnera rien. Après plusieurs coups de pied arrêtés manqués, il a marqué le seul but de son équipe, sur un superbe coup franc aux 20 mètres qui nettoie la lunette de Yohann Pelé (49e). Une perte de balle en seconde mi-temps aurait tout de même pu ternir son match. Un bon match pour un retour de blessure.

Ikoné (5,5) : le joueur prêté par le Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison a fait ce qu’il a pu. Rien d’extraordinaire et rien de catastrophique. C’est lui qui fait le premier tir montpelliérain du match, mais la frappe est trop molle pour inquiéter le portier phocéen (10e). Il est également l’auteur d’une belle reprise de volée qui oblige Yohann Pelé à se coucher (28e). Après une dernière tentative à l’entrée de la surface de réparation (55e), le joueur de 19 ans s’est mué en passeur pour Mounié, mais la talonnade de son coéquipier n’a rien donné (73e). Match correct.

Mounié (3) : l’attaquant du club héraultais a gâché. Même s’il se démarque bien, il rate une grosse occasion à la 21e minute suite à un bon décalage de Boudebouz. Steve Mounié a semblé trop lent lors des bonnes situations montpelliéraines. À la 60e minute, l’Attaquant fait une frappe hors cadre alors qu’il avait l’opportunité de décaler un de ses 3 autres coéquipiers. Le joueur a même tenté de marquer d’une talonnade, qui termine dans la niche de Pelé. Entre manque de lucidité et mauvais choix, Steve Mounié n’a pas été au niveau. Remplacé par Camara à la 82e minute.