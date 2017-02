Comme nous vous l’annoncions pour les compos probables d’Atlético-Barça, c’est un très grand dimanche de football qui s’annonce. Tous les amoureux de la Ligue 1 seront, s’ils ne sont pas dans l’enceinte phocéenne, devant leur téléviseur pour regarder le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Une rencontre toujours très spéciale d’autant que l’OM joue dorénavant (à nouveau) l’Europe, mais surtout que le Paris Saint-Germain est distancé de six points par l’AS Monaco avant la rencontre de ce soir.

Lors de la rencontre aller, et c’était la première de Rudi Garcia à la tête de l’OM, les Olympiens avaient accroché un nul (0-0) sans saveur au Parc des Princes. Mais cette fois la donne a changé. Unai Emery a eu des renforts au mercato d’hiver et impose réellement sa patte. Du côté du club phocéen, c’est exactement la même chose. Le mercato d’hiver a été probant et Garcia sait enfin où il veut emmener son équipe dans le jeu. Pour ce soir, les deux entraîneurs devraient faire dans le classique, sans mauvais jeu de mots.

Deux équipes offensives

À l’OM, les trois recrues du côté gauche devraient être alignées par l’ancien entraîneur de l’AS Roma. Mais commençons par le commencement. Pelé, sans surprise, devrait être dans les buts, protégés par une ligne de quatre composée de Sakai, Sertic, assez intéressant la semaine passée en charnière, de Rolando et de Patrice Evra. Au milieu de terrain, Garcia devrait privilégier le jeu et non la puissance en alignant un trident Maxime Lopes-William Vainqueur- Morgan Sanson. Enfin, le trio offensif devrait aussi être le même que face à Rennes avec Payet-Njie-Thauvin. Gomis et Bouna Sarr sont les principaux absents.

Unai Emery, lui, devrait aussi aligner un onze que l’on connaît. Trapp, qui a récupéré sa place dans les buts verra le Classique du terrain. Devant lui, Thomas Meunier, Marquinhos, Thiago Silva et Layvin Kurzawa devraient aussi débuter la rencontre. Au milieu de terrain, Marco Verratti et Blaise Matuidi seront associés à Adrien Rabiot qui remplace Thiago Motta, blessé et indisponible. Devant, du grand classique aussi avec Di Maria à droite, Draxler à gauche et Cavani dans l’axe. Ce soir, on devrait voir des buts au Stade Orange Vélodrome.