L’Olympique de Marseille doit se reprendre. Le club phocéen reste en effet sur trois défaites lors des quatre derniers matches, dont deux revers de rang. Une claque subie face au Paris Saint-Germain (1-5, 27ème journée de Ligue 1) et une élimination en huitième de finale de la Coupe de France contre l’AS Monaco (3-4 a.p.) ont plongé la formation olympienne en plein doute. Finie l’euphorie liée à la venue de Rudi Garcia sur le banc de touche et à un mercato hivernal marqué par les venues de Sanson, Evra, Payet, et Sertic : les Ciel-et-Blanc sont revenus sur terre. Alors, avant d’aller au Moustoir défier la lanterne rouge Lorient dimanche après-midi, Rudi Garcia attend autre chose de ses joueurs.

« Il faut bien finir la semaine, qui a très mal commencé dimanche dernier (défaite 1-5 face au PSG) et qui a été meilleure dans les intentions mercredi même si le résultat n’était pas conforme à ce qu’on attendait (défaite 3-4 a.p. contre Monaco). On a failli prouver qu’on pouvait se qualifier face à Monaco, et on a pris une gifle face à Paris. Contre le PSG, si j’avais dû faire un tableau de marche, j’aurais mis 0 point. On a vu l’écart au match retour même si on a pris un point à l’aller (0-0). Les gars sont mieux qu’après Paris, il faut maintenant aller à Lorient avec de l’ambition », explique l’entraîneur olympien en conférence de presse, visiblement rassuré par le visage présenté par ses troupes à l’entraînement.

« Parler, c’est bien. Mais faire, c’est beaucoup mieux »

« On n’a pas le moral à zéro, loin de là. Pour l’instant, le groupe a toujours bien réagi, a toujours été présent dans la difficulté. Les joueurs écoutent, c’est un groupe de qualité, mais qui doit aussi progresser », analyse-t-il, plaçant ses éléments face à leurs responsabilités : « Comme je leur disais, il faut apprendre de ces défaites, apprendre à ne plus donner le premier et le quatrième but comme contre Monaco. Ce sont des problèmes de respect des consignes et des problèmes de respect du jeu aussi. Le groupe peut être solide quand il le veut mais aussi friable. Seul l’avenir me le dira, mais un coach doit savoir manier la carotte et le bâton. Je les protège souvent et, si nécessaire, je les bouscule. J’attends des actes. Parler, c’est bien. Mais faire, c’est beaucoup mieux », assène l’ancien coach du LOSC.

La consigne est claire, et le tacticien veut désormais des actes. À quelques mois d’un mercato estival où les cartes vont être redistribuées et l’effectif modifié, certains éléments ont beaucoup à prouver : « Je n’ai pas attendu début mars pour savoir l’avantage de cette saison. En venant tôt, je pouvais mettre l’organisation en place, faire les meilleurs résultats possible, et savoir quels joueurs pouvaient entrer dans le projet. C’est aux joueurs de montrer qu’ils peuvent en faire partie. Mais pour l’instant, on n’est pas dans la saison prochaine, c’est cette saison qui compte. Pour les prêtés comme Gomis ou Vainqueur, peu importe. Que chacun fasse en sorte de faire du mieux possible, ce n’est pas le moment d’en parler », conclut-il. La suite au prochain épisode.